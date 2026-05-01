गुमनाम थी 'मोनालिसा' की पेंटिंग, लेकिन एक लूट ने कैसे रातोंरात बना दिया इतिहास? नींद उड़ा देगी किस्सा

Mona Lisa Theft: लियोनार्डो द विंची द्वारा बनाई गई 'मोना लिसा' आज हर साल करोड़ों पर्यटकों को आकर्षित करती है. लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत तक यह कला विशेषज्ञों के बीच ही लोकप्रिय थी. 21 अगस्त 1911 को हुई एक घटना ने इस पेंटिंग को कला जगत से निकालकर पूरी दुनिया की सुर्खियों में ला दिया. यह कहानी एक ऐसी चोरी की है जिसने एक साधारण सी दिखने वाली पेंटिंग को दुनिया का सबसे बड़ा 'ग्लोबल आइकन' बना दिया.

किस राजपरिवार ने खरीदी थी पेंटिंग?

16वीं शताब्दी की शुरुआत में लियोनार्डो द विंची द्वारा बनाई गई मोना लिसा को फ्रांसीसी राजपरिवार ने खरीदा था. विशेषज्ञों की नजर में यह एक उत्कृष्ट कृति थी, लेकिन 1911 से पहले दुनिया भर में इसकी वैसी पहचान नहीं थी जैसी आज है. 21 अगस्त 1911 को लौवर म्यूजियम से अचानक यह पेंटिंग गायब हो गई. शुरुआत में स्टाफ को लगा कि इसे सफाई या फोटोग्राफी के लिए ले जाया गया है, लेकिन बाद में पता चला कि इसे चुरा लिया गया है.

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चोरी ने पूरे दुनिया का ध्यान खींचा

इस चोरी ने पूरे फ्रांस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और अखबारों में यह खबर प्रमुखता से छपने लगी. हालात ऐसे थे कि लोग लौवर म्यूजियम में उस खाली जगह को देखने आने लगे जहां कभी यह पेंटिंग लगी थी. पुलिस ने बड़े पैमाने पर जांच शुरू की और इस दौरान कवि गुइलामे अपोलिनायर और मशहूर कलाकार पाब्लो पिकासो से भी पूछताछ की गई.

चोरी के दो साल बाद असली चोर की पहचान विन्सेंज़ो पेरुगिया के रूप में हुई, जो म्यूजियम का ही एक कर्मचारी था. वह म्यूजियम के कर्मचारियों जैसे कपड़े पहनकर अंदर घुसा और पेंटिंग चुराकर पेरिस स्थित अपने घर में एक संदूक में छिपा दी. पेरुगिया का मानना था कि यह पेंटिंग इटली की है क्योंकि द विंची इतालवी थे और इसे वापस इटली जाना चाहिए.

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कैसे वापस मिली ये पेटिंग?

1913 में जब पेरुगिया ने फ्लोरेंस में एक कला डीलर को यह पेंटिंग बेचने की कोशिश की, तब उसे गिरफ्तार कर लिया गया और पेंटिंग बरामद हो गई. फ्रांस वापस जाने से पहले इस पेंटिंग ने इटली के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया. इस पूरी घटना और मीडिया कवरेज ने पेंटिंग को दुनिया भर में इतना प्रसिद्ध कर दिया कि इसकी चर्चा हर घर में होने लगी. चोरी की उस घटना के बाद से मोना लिसा की सुरक्षा को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ी गई है.

आज यह पेंटिंग लौवर म्यूजियम में बुलेटप्रूफ ग्लास के पीछे और सुरक्षा गार्डों की कड़ी निगरानी में रखी गई है. एक चोर की जिद ने इस कलाकृति को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया कि आज इसे दुनिया की सबसे चर्चित और कीमती पेंटिंग माना जाता है.