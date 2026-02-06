Advertisement
फिल्म की शूटिंग के दौरान रात को दिन कैसे दिखाया जाता है? कैमरामैन ने खुद बताया सीक्रेट

फिल्म की शूटिंग के दौरान रात को दिन कैसे दिखाया जाता है? कैमरामैन ने खुद बताया सीक्रेट

Film Shot Ka Video: फिल्मों में रात को दिन दिखाने के लिए कैसे शूटिंग की जाती है. इस टॉपिक पर फिल्म शूट कर रहे एक कैमरामैन ने खुद बताया है कि रात को दिन कैसे दिखाया जाता है. चलिए सुनते हैं.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 06, 2026, 10:38 PM IST
फिल्म की शूटिंग के दौरान रात को दिन कैसे दिखाया जाता है? कैमरामैन ने खुद बताया सीक्रेट

Film Shot Ka Video: जब भी आप किसी फिल्म को छोटी स्क्रीन या बड़े पर्दे पर देखते हो तो आपको लगता होगा कि इसकी शूटिंग कैसे होती है. अगर बरसात का सीन शूट करना है तो क्या मानसून का इंतजार किया जाता है या रात का सीन शूट करना है तो क्या दिन में कोई काम नहीं होता. अक्सर ऐसे सवाल मन में आते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. दिन को रात और रात को दिन दिखाना भी शूटिंग का ही एक हिस्सा है और ये भी कैमरामैन की समझ और लाइटों का कमाल होता है. इस टॉपिक पर फिल्म शूट कर रहे एक कैमरामैन ने खुद ये राज बताया कि रात को दिन कैसे दिखाया जाता है. चलिए सुनते हैं.

कैसे होता है रात में दिन?
इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें किसी फिल्म की शूटिंग होती दिखाई दे रही है. फिल्म का सेट तैयार किया जा रहा है. इस दौरान पीछे से वीडियो बना रहा शख्स कहता है, "बॉलीवुड में शूटिंग का एक नॉर्मल दिन" और इसके बाद वो कैमरे को पीछे करता है और हैरानी होती है, क्योंकि वो रात के अंधेरे में एक छत पर खड़ा है. वो कहता है, "सच में रात हो रही है और रात में दिन दिखाया जा रहा है शूटिंग के दौरान और इसके लिए कैमरामैन क्या ट्रिक्स करते हैं उसके बारे में कैमरामैन से ही जानते हैं." इसके बाद कैमरामैन बताता है कि रात में दिन की शूटिंग करनी हो तो कैसे की जाती है.

क्या बताता है कैमरामैन?
इस दौरान फिल्म शूट कर रहा एक कैमरामैन बताता है कि सबसे पहले जहां शूटिंग होनी है उसके ऊपर एक स्टीमर(टेंट का बड़ा सफेद कपड़ा) बांधा जाता है. इसके बाद इसके बाद जो भी डे लाइट या स्ट्रांग लाइट होती हैं वो स्टीमर पर बाउंस किया जाता है. यानी लाइट को इस तरह लगाया जाता है कि सभी लाइट स्टीमर पर जाए, जिससे उपर की ओर से सूरज की तरह बराबर रोशनी हो और दिन का माहौल बन जाए. इसके बाद ये लड़का आसान भाषा में समझाता है. 

आसान भाषा में समझें
दरअसल, सुबह को रोशनी ऊपर से आंगन में आती है. यानी सूरज से और ये रोशनी का एक ही सोर्स है. अगर रात में कैमरामैन अलग अलग लाइट को अलग अलग जगह रखकर डायरेक्ट एक्टर्स पर लगाता है तो लाइट के सोर्स अलग अलग हो जाएंगे. इसी से बचने के लिए कैमरामैन लाइट तो अलग अलग जगह पर ही लगाते हैं, लेकिन उन्हें एक ही जगह पर यानी स्टीमर में मारते हैं. ताकि वहां से लाइट सूरज की रोशनी की तरह आ सके. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

