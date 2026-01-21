Trending Quiz: 1 किलो सूखी लकड़ी जलाने पर कितनी राख बचेगी? जीनियस भी नहीं दे पाए जवाब, आप बताओ

Burning Wood Question: जब आप 1 किलो सूखी लकड़ी जलाते हैं तो अंत में जो राख बचती है, वह अक्सर लोगों को हैरान कर देती है. आम तौर पर यह लकड़ी के कुल वजन का 10 प्रतिशत से भी कम होती है और कई मामलों में सिर्फ 1 से 3 प्रतिशत ही रहती है. यानी 1 किलो लकड़ी से केवल 10 से 30 ग्राम राख. सदियों तक लोग यही सोचते रहे कि आखिर बाकी लकड़ी कहां चली गई. देखने में लगता है जैसे वजन गायब हो गया हो, लेकिन असल में यह एक शानदार रासायनिक प्रक्रिया का नतीजा है.

जलने के दौरान लकड़ी के साथ क्या होता है?

जब लकड़ी को आग लगाई जाती है तो नीली, पीली और लाल लपटें उठती हैं, धुआं हवा में घुल जाता है और ठोस लकड़ी धीरे-धीरे खत्म होती जाती है. कुछ देर बाद आग बुझ जाती है और नीचे सिर्फ पतली सी राख की परत बचती है. अगर इस राख को तौला जाए तो यह मूल लकड़ी के वजन के मुकाबले बेहद हल्की निकलती है. यह दृश्य ऐसा लगता है मानो लकड़ी का ज्यादातर हिस्सा हवा में उड़ गया हो.

क्या लकड़ी का असली वजन गैस में बदल जाता है?

रसायन विज्ञान बताता है कि लकड़ी का लगभग 97 से 99 प्रतिशत हिस्सा राख नहीं बनता बल्कि गैसों में बदल जाता है. लकड़ी मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनी होती है. जलने पर कार्बन हवा की ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन पानी की भाप में बदल जाता है. ये गैसें हवा में फैल जाती हैं, इसलिए हमें लगता है कि लकड़ी का वजन गायब हो गया है.

राख में आखिर बचता क्या है?

सूखी दिखने वाली लकड़ी में भी थोड़ी नमी होती है जो जलने पर भाप बनकर उड़ जाती है. जो बचता है वह लकड़ी के खनिज तत्व होते हैं जैसे कैल्शियम, पोटैशियम, मैग्नीशियम और सिलिका. यही तत्व राख के रूप में दिखाई देते हैं. ये ज्वलनशील नहीं होते, इसलिए आग इन्हें जला नहीं पाती और वे नीचे रह जाते हैं. राख की मात्रा लकड़ी के प्रकार पर निर्भर करती है. शीशम या ओक जैसी कठोर लकड़ियों से आम तौर पर 10 से 15 ग्राम राख निकलती है, जबकि छाल और पतली टहनियों में खनिज ज्यादा होने से 50 से 80 ग्राम तक राख रह सकती है.

अगर आग बहुत तेज और ऑक्सीजन भरपूर हो तो जलन पूरी होती है और राख कम बनती है. गीली लकड़ी या धीमी आग में अधजली सामग्री बच जाती है, जिससे राख 100 से 200 ग्राम तक भी हो सकती है.

वैज्ञानिक ने इस रहस्य को कैसे सुलझाया?

18वीं सदी से पहले लोग मानते थे कि लकड़ी में फ्लोजिस्टन नाम का कोई अदृश्य तत्व होता है जो जलने पर निकल जाता है. फ्रांसीसी वैज्ञानिक एंटोनी लावोजिए ने बंद बर्तनों में प्रयोग कर दिखाया कि द्रव्यमान कभी नष्ट नहीं होता. उन्होंने साबित किया कि ठोस लकड़ी गैसों में बदल जाती है और हवा में फैल जाती है. इसी से द्रव्यमान संरक्षण का नियम बना और यह साफ हुआ कि 1 किलो लकड़ी सच में गायब नहीं होती, वह बस हवा में बदल जाती है और हमारे सामने सिर्फ उसकी मुट्ठी भर राख रह जाती है.