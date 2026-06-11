/अमेरिका में पंडित जी की कितनी है कमाई? एक पूजा की फीस जानकर रह जाएंगे हैरान, त्योहारों में बढ़ जाती है डिमांड

How Much Do Hindu Priests Earn In America: विदेश में रहने के बावजूद भारतीय लोग अपनी संस्कृति और धार्मिक परंपराओं से गहरा जुड़ाव बनाए रखते हैं. अमेरिका में लाखों भारतीय रहते हैं और इनमें से बड़ी संख्या ऐसे परिवारों की है, जो हर शुभ काम से पहले पूजा-पाठ करवाना जरूरी मानते हैं. चाहे नया घर खरीदना हो, नई कार लेनी हो, बच्चे का नामकरण कराना हो या फिर शादी करनी हो, लगभग हर अवसर पर पंडित की जरूरत पड़ती है.
इसी वजह से अमेरिका में धार्मिक काम करवाने के लिए पंडितों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है. कई लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर अमेरिका में पूजा-पाठ कराने वाले पंडित कितनी कमाई कर लेते हैं और वहां तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या होती है? दिलचस्प बात यह है कि कई मामलों में एक दिन की कमाई भारत में कई दिनों की कमाई के बराबर हो सकती है. पंडितों की कमाई को लेकर इस समय सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है. इसमें पूजा कराने की फीस से लेकर अन्य धार्मिक कार्यों के लिए दिए जाने वाले पैसों की बात हो रही है.
अमेरिका में छोटे से लेकर बड़े धार्मिक अनुष्ठानों तक के लिए पंडितों को अच्छी फीस दी जाती है. पूजा का प्रकार, समय और स्थान के हिसाब से पंडित का बजट अलग-अलग हो सकता है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से मिली जानकारी के अनुसार, सत्यनारायण कथा और पूजा के लिए आमतौर पर 300 से 350 डॉलर तक फीस ली जाती है. इसको अगर भारतीय रुपये में देखें तो यह करीब 25 हजार से 30 हजार रुपये के आसपास बैठती है. कई बार मंदिर या पूजा के स्थान का पैसा अलग से देना पड़ता है. अगर पूजा की सामग्री मंदिर या पंडित की तरफ से उपलब्ध कराई जाती है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ सकते हैं. इस तरह एक सामान्य धार्मिक कार्यक्रम की कुल लागत कई सौ डॉलर तक पहुंच जाती है.
अमेरिका में रहने वाले भारतीय शुभ अवसरों पर पूजा करवाने की परंपरा को आज भी निभा रहे हैं. यही कारण है कि वहां छोटी-छोटी रस्मों के लिए भी पंडितों को बुलाया जाता है. जब कोई भारतीय परिवार नई कार खरीदता है, तो उसकी पूजा करवाना आम बात मानी जाती है. इसी तरह नया घर खरीदने पर गृह प्रवेश पूजा भी करवाई जाती है. गृह प्रवेश जैसे कार्यक्रमों में कई घंटे लग सकते हैं और इसके लिए पंडितों को अच्छी फीस दी जाती है. कुछ मामलों में यह फीस सैकड़ों डॉलर तक पहुंच जाती है. वहीं बड़े घरों या विशेष धार्मिक आयोजनों का बजट और ज्यादा हो सकता है.
भारतीय समुदाय में शादी केवल एक समारोह नहीं, बल्कि कई धार्मिक रस्मों का एक साथ होना माना जाता है. यही वजह है कि विवाह कार्यक्रमों में पंडितों की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है. अमेरिका में भारतीय शादियां अक्सर कई दिनों तक चलती हैं. इनमें गणेश पूजा, हल्दी, फेरे, हवन और अन्य धार्मिक रस्में शामिल होती हैं. ऐसे कार्यक्रमों में पंडितों की फीस सामान्य पूजा की तुलना में काफी ज्यादा होती है. कई बार उन्हें यात्रा, रहने और खाने की व्यवस्था भी अलग से दी जाती है. यही कारण है कि विवाह समारोह पंडितों की कमाई का अच्छा स्रोत माने जाते हैं.
नवरात्र, दिवाली, जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी जैसे त्योहारों के दौरान पंडितों का शेड्यूल पूरी तरह व्यस्त हो जाता है. अमेरिका के बड़े शहरों में भारतीय समुदाय की संख्या लगातार बढ़ रही है. इसके साथ ही मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं की गतिविधियां भी बढ़ी हैं. त्योहारों के समय कई मंदिरों में विशेष हवन, कथा और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. ऐसे में पंडितों को एक ही दिन में कई कार्यक्रमों में शामिल होना पड़ सकता है. इन दिनों उनकी मांग सामान्य दिनों की तुलना में काफी ज्यादा रहती है.
धार्मिक सर्विस देने के लिए अमेरिका जाने वाले पंडितों को विशेष वीजा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है. ज्यादातर मामलों में पंडित R-1 वीजा के जरिए अमेरिका जाते हैं. यह वीजा धार्मिक संस्थाओं और संगठनों के लिए काम करने वाले लोगों को दिया जाता है. इसके लिए यह साबित करना जरूरी होता है कि आवेदक किसी मान्यता प्राप्त धार्मिक संस्था से जुड़ा हुआ है और उसके पास धार्मिक शिक्षा व अनुभव मौजूद है. साथ ही संबंधित मंदिर या संस्था को भी यह बताना पड़ता है कि उसे उस व्यक्ति की सर्विस की आवश्यकता है.
सिर्फ पूजा-पाठ जानना ही काफी नहीं होता, कई संस्थाएं उम्मीदवार के ज्ञान और उसके टैलेंट की भी जांच करती हैं. धार्मिक संस्थाएं आमतौर पर संस्कृत उच्चारण, वेद-पाठ, कर्मकांड और विभिन्न धार्मिक प्रक्रियाओं की जानकारी का मूल्यांकन करती हैं. कुछ संस्थान इंटरव्यू या अन्य प्रक्रियाओं के जरिए भी उम्मीदवार की योग्यता जांचते हैं. आज के समय में अंग्रेजी भाषा की समझ भी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि अमेरिका में रहने वाले कई युवा भारतीय अंग्रेजी में ही बातचीत करना पसंद करते हैं.
कमाई इस बात पर निर्भर करती है कि पंडित किसी मंदिर में नौकरी कर रहे हैं या प्राइवेट तौर पर सर्विस दे रहे हैं. मंदिरों में काम करने वाले पंडितों को नियमित पेमेंट मिलता है. इसके अलावा प्राइवेट पूजा, गृह प्रवेश, विवाह और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों से अलग पैसे भी कमा सकते हैं. बड़े शहरों जैसे न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कैलिफोर्निया, टेक्सास और शिकागो जैसे क्षेत्रों में भारतीय आबादी अधिक होने के कारण धार्मिक सर्विस की मांग भी ज्यादा रहती है. ऐसे इलाकों में काम करने वाले पंडितों की कमाई अन्य जगहों से बेहतर मानी जाती है.
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