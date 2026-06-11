/अमेरिका में पंडित जी की कितनी है कमाई? एक पूजा की फीस जानकर रह जाएंगे हैरान, त्योहारों में बढ़ जाती है डिमांड

अमेरिका में छोटे से लेकर बड़े धार्मिक अनुष्ठानों तक के लिए पंडितों को अच्छी फीस दी जाती है. पूजा का प्रकार, समय और स्थान के हिसाब से पंडित का बजट अलग-अलग हो सकता है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से मिली जानकारी के अनुसार, सत्यनारायण कथा और पूजा के लिए आमतौर पर 300 से 350 डॉलर तक फीस ली जाती है. इसको अगर भारतीय रुपये में देखें तो यह करीब 25 हजार से 30 हजार रुपये के आसपास बैठती है. कई बार मंदिर या पूजा के स्थान का पैसा अलग से देना पड़ता है. अगर पूजा की सामग्री मंदिर या पंडित की तरफ से उपलब्ध कराई जाती है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ सकते हैं. इस तरह एक सामान्य धार्मिक कार्यक्रम की कुल लागत कई सौ डॉलर तक पहुंच जाती है.