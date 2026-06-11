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अमेरिका में पंडित जी की कितनी है कमाई? एक पूजा की फीस जानकर रह जाएंगे हैरान, त्योहारों में बढ़ जाती है डिमांड

How Much Do Hindu Priests Earn In America: अमेरिका में बसे भारतीय परिवार गृह प्रवेश से लेकर शादी-विवाह, सत्यनारायण कथा और त्योहारों के मौके पर पंडित को बुलाते हैं. यही वजह है कि अमेरिका में भी पंडितों को धार्मिक अनुष्ठानों के लिए सैकड़ों डॉलर तक की फीस मिलती है, जबकि बड़े आयोजनों में कमाई इससे भी ज्यादा हो सकती है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 11, 2026, 12:50 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 12:59 PM IST
अमेरिका में पंडित जी की कितनी है कमाई? एक पूजा की फीस जानकर रह जाएंगे हैरान, त्योहारों में बढ़ जाती है डिमांड
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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