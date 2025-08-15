हवाई जहाज तो सपना था, प्राइवेट जेट का तो नाम ही मत लो! किराया इतना कि सुनकर घूम जाएगा सिर
हवाई जहाज तो सपना था, प्राइवेट जेट का तो नाम ही मत लो! किराया इतना कि सुनकर घूम जाएगा सिर

Private jet tickets price: आपने अक्सर सुना होगा कि बिजनेस क्लास में सफर करना महंगा होता है, लेकिन क्या ये आपने कभी सोचा है कि प्राइवेट जेट में जाने का क्या खर्च आता है? भारत के एक फेमस यूट्यूबर ने प्राइवेट जैट की टिकट की कीमत का खुलासा किया है. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 15, 2025, 08:18 PM IST
हवाई जहाज तो सपना था, प्राइवेट जेट का तो नाम ही मत लो! किराया इतना कि सुनकर घूम जाएगा सिर

Shocking price of private jet tickets: हवाई जहाज में सफर करना लगभग हर किसी का सपना होता है. हालांकि इसका किराया बहुत ज्यादा नहीं होता है. ऐसे में काफी लोग अपने सपने को मेहनत से पूरा कर लेते हैं. हालांकि आज हम प्राइवेट जेट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि लोगों के मन में अक्सर ये सवाल होता है कि आखिर प्राइवेट जेट्स का किराया कितना होता है? ऐसे में आपका भी ये सवाल है तो इस आर्टिकल में आप जान सकेंगे कि आखिर प्राइवेट जेट में जाने का कितना खर्च आता है. 

कितनी होती है प्राइवेट जैट की टिकट की कीमत?
हाल ही में एक मशहूर यूट्यूबर सौरव जोशी ने भारत में प्राइवेट जेट टिकट की कीमतों के बारे में कुछ जानकारी दी है, जिसने सबको हैरान कर दिया है. सौरव जोशी ने अपने ब्लॉग के जरिए टिकट की कीमतें शेयर की हैं. दरअसल यह 26 वर्षीय व्लॉगर भारत के सबसे युवा करोड़पति यूट्यूबर की लिस्ट में शामिल है. जहां यूट्यूबर के हाल ही में 3.5 करोड़ सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं. इसके बाद अपने करियर की इस उपलब्धि का जश्न मनाते हुए वह सौरव जोशी ने अपने परिवार को आलीशान निजी जेट से उदयपुर ले गए. इस दौरान व्लॉग के जरिए बताया कि प्राइवेट जेट की एकतरफा टिकट का किराया 15-20 लाख  रुपये प्रति व्यक्ति के बीच में हो सकती है. 

कमेंट्स में लोगों ने की तारीफ
यूट्यूबर सौरव जोशी की वीडियो के कुछ क्लिप्स तेजी से रेडिट पर वायरल हो गए. जहां कई लोगों ने प्राइवेट जैट ट्रिप की टिकट की कीमत पर भरोसा नहीं किया तो वहीं कई लोगों ने इसे बिल्कुल सही बताया. कुछ यूजर्स ने इस दौरान सौरव जोशी की खूब तारीफ करते हुए मेहनत की सराहना भी की. इस दौरान यूजर्स ने किस्मत को भी थोड़ा सफलता के पीछे का श्रेय दिया. वहीं वायरल वीडियो पर एक यूजर ने लिखा- भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है. 

Disclaimer: हालांकि प्राइवेट जेट्स की कीमत दूरी और रूट के हिसाब से अलग भी हो सकती हैं. यह जानकारी यूट्यूबर द्वारा दी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. 

