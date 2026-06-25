Piranha Fish Video: हॉलीवुड फिल्मों में आपने पिराना मछलियों को इंसानों की हड्डियां तक चबाते देखा होगा. लेकिन क्या असल जिंदगी में भी ये उतनी ही खतरनाक होती हैं? सोशल मीडिया पर एक मछुआरे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने पिराना मछलियों को पकड़ने का ऐसा देसी और आसान तरीका दिखाया है कि देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी. इस वीडियो को अब तक 2.4 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और लोग मछुआरे की हिम्मत की दाद दे रहे हैं.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @FiltreYokMKA नाम के यूजर ने एक बेहद हैरान करने वाला वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में एक मछुआरा नदी के किनारे अपनी नाव पर खड़ा दिखाई देता है. सबसे मजेदार बात यह है कि वह नंगे पैर है. वह अपने हाथ में मांस का एक बड़ा टुकड़ा लेता है और उसे नदी के पानी में डालता है. इसके बाद जो होता है, वह सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है.
सेकंडों में आ गया पिराना का झुंड
जैसे ही मांस का टुकड़ा पानी को छूता है, नदी में हलचल मच जाती है. कुछ ही सेकंड के अंदर दर्जनों खौफनाक पिराना मछलियां उस मांस के टुकड़े पर भूखे भेड़ियों की तरह झपट पड़ती हैं. पानी में खलबली मच जाती है और मछलियां उस मांस को नोंचने लगती हैं. लेकिन मछुआरा बिल्कुल भी नहीं घबराता. उसे अच्छी तरह पता है कि उसे क्या करना है.
Hollywood yalan söylemiş
Piranalar gerçek hayatta böyle yakalanıyor… pic.twitter.com/XBQtb3c9Cz
— Filtre Yok (@FiltreYokMKA) June 24, 2026
मछुआरे की गजब की कारीगरी
जैसे ही सारी मछलियां मांस के टुकड़े को जकड़ लेती हैं, मछुआरा तेजी से उस टुकड़े को ऊपर हवा में उठाता है और सीधे अपनी नाव के अंदर झटक देता है. इस दौरान वह बहुत सावधानी से अपने पैरों को ऊपर की तरफ रखता है ताकि कोई मछली उसके पैर की उंगलियों को न चबा ले. दर्जनों खतरनाक मछलियां एक झटके में उसकी नाव के अंदर तड़पने लगती हैं. इसके बाद मछुआरा आराम से वहां से निकल जाता है.
हॉलीवुड का झूठ आ गया सामने
इस वीडियो के कैप्शन में लिखा, "हॉलीवुड अब तक झूठ बोल रहा था. असल जिंदगी में पिराना मछलियां ऐसे पकड़ी जाती हैं." फिल्मों में पिराना को ऐसा दिखाया जाता है जैसे वे पानी में उतरते ही इंसान को कंकाल बना देंगी. लेकिन इस वीडियो ने दिखा दिया कि सही ट्रिक और सूझबूझ से इन खतरनाक मछलियों को भी आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है.
लोगों ने कैसे दिए रिएक्शन?
इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "अगर इसका पैर थोड़ा भी फिसलता, तो इसकी जान चली जाती और इसे पता भी नहीं चलता." वहीं एक दूसरे यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, "हॉलीवुड वाले इन्हें खून का प्यासा मॉन्स्टर दिखाते हैं, लेकिन असलियत में तो यह किसी पिनाटा पार्टी जैसा है, जहां बस चारा फेंको और मछलियां नाव में हाजिर." एक और यूजर ने कमेंट किया, "मैं कभी भी वहां अपने पैर की उंगलियां नीचे नहीं ले जाना चाहूंगा."