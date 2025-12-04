Advertisement
trendingNow13028462
Hindi Newsजरा हटके

ज्वालामुखी फटने के बाद भी नहीं टूटा 2000 साल खड़ा ये मंदिर! क्या है मजबूती के पीछे का सीक्रेट?

Temple of Venus: इटली के ज्वालामुखीय इलाके में बने 2,000 साल पुराने ‘टेंपल ऑफ वीनस’ की मजबूती का राज वैज्ञानिकों ने खोज लिया है. रोमनों ने जिस अनोखी ज्वालामुखीय सामग्री से इसे बनाया, वही इसकी सबसे बड़ी ताकत निकली.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 04, 2025, 11:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ज्वालामुखी फटने के बाद भी नहीं टूटा 2000 साल खड़ा ये मंदिर! क्या है मजबूती के पीछे का सीक्रेट?

Roman Temple of Venus: साउथ इटली के ज्वालामुखीय फ्लेग्रेआन फील्ड्स पर बना टेंपल ऑफ वीनस वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली रहा है. इतनी अस्थिर भूमि, बार-बार ज्वालामुखी गतिविधियां और फिर भी यह मंदिर दो हजार साल बाद भी लगभग जस का तस खड़ा है. रिसर्सर की टीम ने हाल ही में इसके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री का विश्लेषण किया और जो सामने आया उसने रोमन इंजीनियरिंग की प्रतिभा का नया प्रमाण दिया.

क्या रोमनों ने अपनाई थी कोई खास तकनीक?

जियो हेरिटेज में पब्लिश इस नई स्टडी के अनुसार, साइंटिस्ट ने पुराने स्नानागार से कई सैंपल लिए- मोर्टार, ईंटें, पत्थर, टफ, स्कोरिया, लावा और नमक की परत. इन सभी की जांच से पता चला कि रोमन बिल्डर्स ने ज्वालामुखीय इलाके में उपलब्ध हर उपयोगी चीज का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल किया, ताकि संरचना बेहद मजबूत और समय की परीक्षा में अडिग रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: ​मैंने भगवान को देखा लेकिन... रोड एक्सीडेंट के बाद महिला की हुई मौत, वापस जिंदा हुई तो बताई 'स्वर्ग' की सच्चाई 

क्या ज्वालामुखी ही इस मंदिर की सबसे बड़ी ताकत?

हैरानी की बात यह है कि मंदिर की मजबूती का सबसे बड़ा राज उसी खतरे में छिपा था, जिसके ऊपर यह बना था ज्वालामुखी. रोमन इंजीनियरों ने नीपोलिटन येलो टफ नामक ज्वालामुखीय पत्थर और लाइम को मिलाकर ऐसी मोर्टार बनाई जो पानी लगते ही हाइड्रॉलिक मोर्टार में बदल जाती थी. माइक्रोस्कोपिक स्तर पर देखा गया कि यह मोर्टार समय के साथ और मजबूत होती गई, भले उसमें अधपकी लाइम की जेबें मौजूद थीं.

क्या ईंटों में भी ज्वालामुखीय सामग्री का कमाल था?

शोध में पाया गया कि मंदिर में इस्तेमाल हुई ईंटें भी ज्वालामुखीय मिश्रण से बनी थीं. इनमें क्वार्ट्ज, माइका, आयरन ऑक्साइड और हेमेटाइट जैसे खनिज मौजूद थे, जिससे ईंटें लाल रंग की दिखती थीं और कम तापमान पर पककर भी बेहद टिकाऊ बन जाती थीं. इससे पता चलता है कि रोमन बिल्डर्स मजबूती के लिए सामग्री की सही केमिस्ट्री तक समझते थे.

शोधकर्ताओं के अनुसार, मंदिर के ऊपर बनने वाले हिस्से में रोमनों ने हल्की ज्वालामुखीय स्कोरिया का इस्तेमाल किया. यह सामग्री दूर स्थित माउंट वेसुवियस से लाई गई थी. यह न सिर्फ इमारत का वजन कम करती थी बल्कि ऊपरी संरचना को स्थिर रखने में बड़ी भूमिका निभाती थी. रोमनों ने गुणवत्ता से समझौता नहीं किया, बल्कि अतिरिक्त मेहनत कर ऐसा ढांचा बनाया जो सदियों तक टिक सके.

यह भी पढ़ें: क्लास 12 के लड़के ने गर्लफ्रेंड के घर के CCTV हैक कर डाले, हर सेकंड की चाहता था अपडेट! फिर खुली बड़ी पोल

एक दिलचस्प खोज यह भी हुई कि मंदिर में दिखने वाला सफेद पाउडर यानी एफ्लोरेसेंस असल में सामान्य नमक है. यह जानकारी संरक्षण कार्य में मदद करेगी, क्योंकि नमी बढ़ते ही नमक घुल जाता है और इससे संरचना पर असर पड़ सकता है. इस समझ से भविष्य के रेस्टोरेशन को सही दिशा मिलेगी.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

TempleVolcanoroman temple

Trending news

संसद भवन में अचानक BJP के सीनियर नेताओं की क्यों हुई बैठक? होने वाला है बड़ा फैसला!
ap new bjp president
संसद भवन में अचानक BJP के सीनियर नेताओं की क्यों हुई बैठक? होने वाला है बड़ा फैसला!
हुमायूं की बाबरी मस्जिद पर बंगाल में बवाल! राज्यपाल की चेतावनी पर बोले-गिरफ्तारी को.
Humayun Kabir
हुमायूं की बाबरी मस्जिद पर बंगाल में बवाल! राज्यपाल की चेतावनी पर बोले-गिरफ्तारी को.
पुतिन का प्लेन भारत लैंड करने से पहले जयशंकर ने अमेरिका-यूरोप को क्यों चेताया?
S Jaishankar
पुतिन का प्लेन भारत लैंड करने से पहले जयशंकर ने अमेरिका-यूरोप को क्यों चेताया?
भारत में अंग्रेज की मूर्ति हटाने में क्यों लग गए 80 साल? इलाहाबाद के कसाई की कहानी
indian freedom strugle
भारत में अंग्रेज की मूर्ति हटाने में क्यों लग गए 80 साल? इलाहाबाद के कसाई की कहानी
Russia President India Visit 2025 Live: शाम 6 बजे भारत पहुंचेंगे पुतिन...सुरक्षा के कड़े इंतजाम...क्यों खास है यह दौरा?
Vladimir Putin
Russia President India Visit 2025 Live: शाम 6 बजे भारत पहुंचेंगे पुतिन...सुरक्षा के कड़े इंतजाम...क्यों खास है यह दौरा?
हेमंत सोरेन की एक मुस्कुराहट दिखाकर कांग्रेस की बेचैनी कौन बढ़ा रहा? दिल्ली तक बवाल!
Hemant Soren
हेमंत सोरेन की एक मुस्कुराहट दिखाकर कांग्रेस की बेचैनी कौन बढ़ा रहा? दिल्ली तक बवाल!
भारत के दोनों हाथों में लड्डू! एक तरफ पुतिन तो दूसरी तरफ ट्रंप, ताकते रह गए चीन-पाक
Vladimir Putin
भारत के दोनों हाथों में लड्डू! एक तरफ पुतिन तो दूसरी तरफ ट्रंप, ताकते रह गए चीन-पाक
सुबह-सुबह लेह, लद्दाख में भूकंप के झटके! लोगों में मचा हड़कंप, जानें पूरी रिपोट
Leh Ladakh
सुबह-सुबह लेह, लद्दाख में भूकंप के झटके! लोगों में मचा हड़कंप, जानें पूरी रिपोट
कोलकाता एयरपोर्ट के रनवे पर कैसे बन गई बांकरा मस्जिद? 130 साल से हो रही नमाज
Kolkata Airport
कोलकाता एयरपोर्ट के रनवे पर कैसे बन गई बांकरा मस्जिद? 130 साल से हो रही नमाज
बाबरी मस्जिद पर नेहरू की मंशा का मिला प्रूफ? कांग्रेस ने झूठ कहा, BJP ने सबूत दिया
Babri Masjid
बाबरी मस्जिद पर नेहरू की मंशा का मिला प्रूफ? कांग्रेस ने झूठ कहा, BJP ने सबूत दिया