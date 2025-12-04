ज्वालामुखी फटने के बाद भी नहीं टूटा 2000 साल खड़ा ये मंदिर! क्या है मजबूती के पीछे का सीक्रेट?

Roman Temple of Venus: साउथ इटली के ज्वालामुखीय फ्लेग्रेआन फील्ड्स पर बना टेंपल ऑफ वीनस वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली रहा है. इतनी अस्थिर भूमि, बार-बार ज्वालामुखी गतिविधियां और फिर भी यह मंदिर दो हजार साल बाद भी लगभग जस का तस खड़ा है. रिसर्सर की टीम ने हाल ही में इसके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री का विश्लेषण किया और जो सामने आया उसने रोमन इंजीनियरिंग की प्रतिभा का नया प्रमाण दिया.

क्या रोमनों ने अपनाई थी कोई खास तकनीक?

जियो हेरिटेज में पब्लिश इस नई स्टडी के अनुसार, साइंटिस्ट ने पुराने स्नानागार से कई सैंपल लिए- मोर्टार, ईंटें, पत्थर, टफ, स्कोरिया, लावा और नमक की परत. इन सभी की जांच से पता चला कि रोमन बिल्डर्स ने ज्वालामुखीय इलाके में उपलब्ध हर उपयोगी चीज का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल किया, ताकि संरचना बेहद मजबूत और समय की परीक्षा में अडिग रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: ​मैंने भगवान को देखा लेकिन... रोड एक्सीडेंट के बाद महिला की हुई मौत, वापस जिंदा हुई तो बताई 'स्वर्ग' की सच्चाई

क्या ज्वालामुखी ही इस मंदिर की सबसे बड़ी ताकत?

हैरानी की बात यह है कि मंदिर की मजबूती का सबसे बड़ा राज उसी खतरे में छिपा था, जिसके ऊपर यह बना था ज्वालामुखी. रोमन इंजीनियरों ने नीपोलिटन येलो टफ नामक ज्वालामुखीय पत्थर और लाइम को मिलाकर ऐसी मोर्टार बनाई जो पानी लगते ही हाइड्रॉलिक मोर्टार में बदल जाती थी. माइक्रोस्कोपिक स्तर पर देखा गया कि यह मोर्टार समय के साथ और मजबूत होती गई, भले उसमें अधपकी लाइम की जेबें मौजूद थीं.

क्या ईंटों में भी ज्वालामुखीय सामग्री का कमाल था?

शोध में पाया गया कि मंदिर में इस्तेमाल हुई ईंटें भी ज्वालामुखीय मिश्रण से बनी थीं. इनमें क्वार्ट्ज, माइका, आयरन ऑक्साइड और हेमेटाइट जैसे खनिज मौजूद थे, जिससे ईंटें लाल रंग की दिखती थीं और कम तापमान पर पककर भी बेहद टिकाऊ बन जाती थीं. इससे पता चलता है कि रोमन बिल्डर्स मजबूती के लिए सामग्री की सही केमिस्ट्री तक समझते थे.

शोधकर्ताओं के अनुसार, मंदिर के ऊपर बनने वाले हिस्से में रोमनों ने हल्की ज्वालामुखीय स्कोरिया का इस्तेमाल किया. यह सामग्री दूर स्थित माउंट वेसुवियस से लाई गई थी. यह न सिर्फ इमारत का वजन कम करती थी बल्कि ऊपरी संरचना को स्थिर रखने में बड़ी भूमिका निभाती थी. रोमनों ने गुणवत्ता से समझौता नहीं किया, बल्कि अतिरिक्त मेहनत कर ऐसा ढांचा बनाया जो सदियों तक टिक सके.

यह भी पढ़ें: क्लास 12 के लड़के ने गर्लफ्रेंड के घर के CCTV हैक कर डाले, हर सेकंड की चाहता था अपडेट! फिर खुली बड़ी पोल

एक दिलचस्प खोज यह भी हुई कि मंदिर में दिखने वाला सफेद पाउडर यानी एफ्लोरेसेंस असल में सामान्य नमक है. यह जानकारी संरक्षण कार्य में मदद करेगी, क्योंकि नमी बढ़ते ही नमक घुल जाता है और इससे संरचना पर असर पड़ सकता है. इस समझ से भविष्य के रेस्टोरेशन को सही दिशा मिलेगी.