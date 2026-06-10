एक देश जो चिड़ियों के 'पॉटी' से बना दुनिया का सबसे रईस मुल्क, लेकिन एक गलती से सब हो गया बर्बाद!

Nauru Island History: किस्मत बदलते तो आपने फिल्मों में देखा होगा लेकिन क्या कभी सुना है कि किसी देश की किस्मत चिड़ियों की पॉटी ने बदल दी हो. दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा छोटा सा द्वीप भी है जो किसी सोने की खदान या तेल के कुओं से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ बर्ड ड्रॉपिंग्स की वजह से दुनिया का दूसरा सबसे अमीर देश बन गया था. पैसिफिक महासागर का एक छोटे-सा आइलैंड नाउरू (Nauru) जो किसी फेयरीटेल्स जैसी लगती है लेकिन यह शत-प्रतिशत सच है.
दुनिया का सबसे छोटा रिपब्लिक और एक नन्हा सा द्वीप देश जिसका नाम है नाउरू. यह पैसिफिक महासागर में स्थित है और इसका इलाका इतना छोटा है कि आप इसे कुछ ही घंटों में पैदल घूम सकते हैं. लेकिन इस छोटे से देश ने इतिहास में जो रूतबा हासिल किया उसे देखकर बड़े-बड़े ताकतवर देश भी हैरान रह गए थे.
अब आप सोच रहे होंगे कि भला चिड़ियों की बीट से कोई कैसे अमीर हो सकता है. दरअसल इस द्वीप पर हजारों सालों से लाखों समुद्री पक्षी आते थे और अपनी बीट यानी पॉटी छोड़ जाते थे. सालों-साल जमा होने की वजह से यह बीट एक कड़क चट्टान में बदल गई जिसे साइंस की भाषा में 'गुआनो' कहा जाता है. इस गुआनो में फॉस्फेट की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि यह दुनिया का सबसे बेहतरीन नेचुरल फर्टिलाइजर यानी खाद बन गया.
साल 1968 में जब इस देश को आजादी मिली तो उन्होंने इस फॉस्फेट माइनिंग का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया. इसके बाद तो जैसे पैसों की बारिश होने लगी क्योंकि पूरी दुनिया को खेती के लिए इस खाद की जरूरत थी. नाउरू का फॉस्फेट हाथों-हाथ बिकने लगा और देखते ही देखते यह छोटा सा देश प्रति व्यक्ति आय के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे अमीर देश बन गया. यहां तक कि उन्होंने खाड़ी के अमीर तेल उत्पादक देशों को भी पीछे छोड़ दिया था.
पैसा आते ही यहां के लोगों की लाइफस्टाइल पूरी तरह बदल गई. जिस देश में कभी साइकिल मुश्किल से मिलती थी वहां हर घर में चार-चार महंगी स्पोर्ट्स कारें आ गईं. लोग शॉपिंग करने के लिए सीधे हवाई जहाज से विदेश जाने लगे. सरकार ने अपने नागरिकों के लिए सब कुछ फ्री कर दिया था जैसे टैक्स फ्री लाइफ, फ्री मेडिकल और फ्री एजुकेशन. पैसे की कोई कमी नहीं थी इसलिए लोगों ने जमकर मौज-मस्ती की.
लेकिन यह अमीरी लंबे समय तक नहीं टिक सकी. पैसे के लालच में द्वीप की जमीन को अंधाधुंध खोदा गया. बिना किसी प्लानिंग के की गई माइनिंग ने पूरे आइलैंड को एक बंजर पथरीले इलाके में बदल दिया. जमीन इतनी खराब हो गई कि वहां खेती करना नामुमकिन हो गया. इसके साथ ही चिड़ियों की बीट का यह खजाना धीरे-धीरे खत्म होने लगा. जब खजाना खाली हुआ, तो कमाई के सारे जरिए एक झटके में बंद हो गए.
फॉस्फेट खत्म होने के बाद नाउरू की सरकार ने जो गलत निवेश किए थे, वो सब डूब गए. देश पर भारी कर्ज हो गया और पूरी अर्थव्यवस्था तबाह हो गई. आज यह देश अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए दूसरे देशों की मदद पर निर्भर है. कभी सबसे अमीर रहने वाले इस देश के लोग आज बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं.
FAQs-
Q1. क्या होता है फॉस्फेट?
Ans. हजारों सालों से जमा चिड़ियों की बीट समय के साथ फॉस्फेट में बदल गई थी. फॉस्फेट एक बेहतरीन प्राकृतिक खाद है, जिसकी दुनिया भर में बहुत ज़्यादा मांग और कीमत थी. इसी को बेचकर यह देश अमीर हुआ.
Q2. यह देश कहां स्थित है?
Ans. इस छोटे से द्वीप देश का नाम 'नाउरू' (Nauru) है. यह दुनिया का सबसे छोटा द्वीप राष्ट्र है, जो प्रशांत महासागर (Pacific Ocean) के माइक्रोनेशिया क्षेत्र में स्थित है.
Q3. यह देश कंगाल क्यों हो गया?
Ans. पैसे के लालच में वहां अंधाधुंध माइनिंग की गई, जिससे फॉस्फेट का खजाना पूरी तरह खत्म हो गया. इसके साथ ही सरकार के गलत निवेश और पर्यावरण की बर्बादी के कारण यह देश कंगाली की कगार पर पहुंच गया.