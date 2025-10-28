खुल गई जादूगर की पोल! टोपी से ऐसे निकालते हैं कबूतर, कैमरे में कैद हो गई टेक्निक

Viral Video: आपने 1989 की फिल्म तूफान का वो गीत तो सुना ही होगा, "जादूगर का जादू हाथों का कमाल है करते हो तुम कैसे सबका यह सवाल है." जी हां, सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे देखकर तो यही समझ आता है कि चमत्कार या असली जादू टोना कुछ नहीं होता सब हाथ की सफाई और कला होती है. वीडियो में एक जादूगर टोपी से कबूतर निकाल कर दिखा रहा है, लेकिन उसकी ये हाथों की कला कैमरे में कैद हो गई. आप भी देखें कि जादूगर कैसे टोपी से कबूतर निकालते हैं.

कैसे दिखाते हैं खेल?

जादूगर का खेल देखने में तो बहुत मजा आता है ऐसा लगता है​ कि जैसे आंखों के सा​मने चमत्कार हो गया, लेकिन ये समझ नहीं आता है कि ये सब कैसे किया गया. इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक जादूगर सड़क किनारे खेल दिखा रहा है और उसके हाथ में बड़ी सी काली टोपी है. ये वही टोपी है जिससे कुछ ही देर में एक सफेद कबूतर निकलने वाला है.

कहां से आता है कबूतर?

सबसे पहले खेल दिखा रहा जादूगर अपनी जेब से एक सफेद रंग का रुमाल निकालता है और फिर उसे सबके सामने टोपी के अंदर डाल देता है. उसके बाद वो उस टोपी से कबूतर निकाल देता है और कबूतर को देखकर वहां मौजूद सभी दंग रह जाते हैं. दरअसल, असली खेल टोपी में ही छिपा हुआ था. जादूगर ने पहले से ही टोपी में एक कबूतर रखा हुआ था. टोपी के नीचे एक खास कंपार्टमेंट बना हुआ था. रुमाल तो सिर्फ दर्शकों का ध्यान भटकाने के लिए डाला जाता है. इस दौरान वो कबूतर को ही निकाल रहा होता है और सही समय पर कबूतर को खोल देता है. यानी सारा खेल हाथ की सफाई, सही टाइमिंग और दिमाग की चालाकी का है. अब ये पूरी कलाकारी कैमरे पर खुल गई और अब इस जादूगर का वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @ajayjhorarbani नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है.

