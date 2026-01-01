ये है महिला संगीत की जान! जानें कैसे बनती है ढोलक, देखें पूरा प्रोसेस

Dholak Making Process: ढोलक के बिना महिला संगीत अधूरा सा रहता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ढोलक की ताल पर महिलाओं के ठुमके पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर देते हैं आखिर वो ढोलक बनती कैसे है. चलिए ढोलक बनने का पूरा प्रोसेस देखते हैं.
Dholak Making Process: जब भी कहीं महिला संगीत होता है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होती है ढोलक. ढोलक के बिना सारा रंग फीका पड़ जाता है. कीर्तन हो या किसी के घर मंगल गीत गाने हों, चाहे कितना भी अच्छा म्यूजिक सिस्टम लगा हो बिना ढोलक के रंग नहीं जमता है. ढोलक पर नाचना और उसे बजाना एक अलग ही कला है, ग्रामीण इलाकों में आसानी से घरों में ढोलक मिल जाती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ढोलक की ताल पर महिलाओं के ठुमके पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर देते हैं आखिर वो ढोलक बनती कैसे है. चलिए ढोलक बनने का पूरा प्रोसेस देखते हैं.
कैसे बनाई जाती है ढोलक?
इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ढोलक बनाई जा रही है. वीडियो में दिखता है कि सबसे पहले एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा लिया जाता है और उसे ऊपर से छीलकर ढोलक का रूप दे दिया जाता है. जब वो गोल शेप में आ जाता है तो मशीन में लगाकर उसे घुमाया जाता है. इसके बाद एक औजार की मदद से उसमें किनारी काटी जाती है और गहराई तक लेकर जाया जाता है. ये प्रोसेस लकड़ी के दोनों ओर से किया जाता है. इसके बाद लकड़ी के ऊपर का कवर अलग हो जाता है जो अंदर से खोखला होता है. इसके बाद वही प्रोसेस दोबारा किया जाता है और एक और खोल निकलता है लेकिन ये पहले वाले से छोटा होता है. ऐसे ही एक के बाद एक ढोलक के कवर बनाए जाते हैं. जैसे जैसे लकड़ी का टुकड़ा छोटा होता जाता है वैसे वैसे ही छोटी ढोलक के लिए काम का होता जाता है.
लगाई जाती है चमड़े की परत
जब ढोलक का खाका लकड़ी से निकाला जाता है तो उसी दौरान औजार से उसके ऊपर डिजाइन भी बना दिया जाता है. इसके बाद ढोलक को चमकाने के लिए इन पर पॉलिश की जाती है और दोनों सिरों पर चमड़े का कवर लगाया जाता है. इसके बाद दोनों ओर के कवर को टाइट करने के लिए धातु के कुंडे या कड़े लगाकर रस्सी से कसा जाता है. जिससे जब चमड़े पर हाथ की थाप लगती है तो अलग अलग साउंड निकलता है और इस तरह ये महिलाओं का फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है.
किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @vishadandhinal नाम पर अकाउंट से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 2.1 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.