Spider: अचानक कान में घुस गई मकड़ी, लड़के ने किया ऐसा जुगाड़ कि तत्काल जिंदा निकल आई..देखें वीडियो

कान ऊपर करके लेटा हुआ

दरअसल, इसका एक वीडियो एक यूजर ने ट्विटर पर शेयर किया है. वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स कान को ऊपर करके लेटा हुआ है. ऐसा लग रहा है कि उसके कान में काफी दर्द हो रहा है. फिर इसके बाद सामने से एक शख्स इंजेक्शन वाली डिस्पोजल में पानी भरकर कान में डालने की कोशिश करता है. उसने तीन या चार बूंद पानी जैसे ही कान में डाला, वह मकड़ी तत्काल ऊपर आ गई.

मकड़ी जिंदा ही कान से निकली

इसके बाद अगले ही पल वह मकड़ी कान से निकलकर गर्दन के पास पहुंच गई. चौंकाने वाली बात यह थी कि यह मकड़ी जिंदा ही कान से निकली. इसका मतलब यह हुआ कि वह कान को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाई है. जैसे ही यह मकड़ी वापस निकली, उस शख्स ने कान में पानी डालना बंद कर दिया और उठ खड़ा हो गया.

मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने

यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आया, लोगों ने इससे एक सबक सीख लिया. एक यूजर ने लिखा कि अगर कान में कोई जिंदा चीज जाता है तो उसे पानी डालकर ऐसे ही बाहर निकाल लिया जाना चाहिए. वहीं एक यूजर ने लिखा कि यह महज एक संयोग की बात है. हर बार ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा भी नहीं हो सकता कि हर बार कान से पानी डालने से ही चीज निकल आए. फिलहाल इस पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.

