Delhi metro: सिर्फ 10 रुपये में घूम लेंगे पूरी दिल्ली! लेकिन भूलकर भी ट्राई न करें ये ट्रिक वरना...

क्या है वायरल वीडियो?

वायरल वीडियो में लड़का एक प्लेन पेपर पर दिल्ली मेट्रो का नक्शा (Delhi Metro Map) बनाता है जिसमें वह बताता है कि सुरेश और राजू दो दोस्त हैं जिनमें से सुरेश चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन से एम जी रोड मेट्रो स्टेशन तक के लिए सफर करता है और वह रोज इस रूट पर आता जाता रहता है. वहीं दूसरा दोस्त राजू रोज हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन तक जाता है. 1 दिन दोनों दोस्त मिलकर तय करते हैं कि सुरेश चावड़ी बाजार से आते हुए केवल नई दिल्ली मेट्रो (New Delhi Metro) तक के लिए टोकन लेगा, वहीं राजू रोज हुडा सिटी सेंटर (HUDA City Center Metro Station) से एम जी रोड मेट्रो स्टेशन (MG Road Metro Station) के लिए टोकन कटाएगा. बीच स्टेशन में कुतुब मीनार पर मिलकर दोनों अपने टोकन को चेंज कर लेंगे और इस तरह 10-10 रुपये में दोनों का सफर पूरा हो जाएगा.

