/जॉब भी और घूमना भी! इस लड़की ने बताया 9-से-5 की नौकरी के साथ ट्रैवल करने का सीक्रेट फॉर्मूला

Travel with 9 to 5 job: आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोज की बाढ़ आई हुई है जहां लोग कहते हैं कि मैंने अपनी बंधी-बंधाई नौकरी छोड़ दी और दुनिया घूमने निकल गया. ऐसे वीडियो देखकर कई बार आम नौकरीपेशा लोग भी अपनी 9-to-5 की जॉब से निराश होने लगते हैं. लेकिन क्या सच में घूमने के लिए नौकरी छोड़ना जरूरी है? लाइफस्टाइल और ट्रैवल क्रिएटर एनी शर्मा का मानना है कि बिल्कुल नहीं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर बताया है कि कैसे आप एक परमानेंट जॉब के साथ भी अपने घूमने के पैशन को जिंदा रख सकते हैं और दुनिया की सैर कर सकते हैं.
अक्सर लोग सोचते हैं कि जब तक वो अपनी रेगुलर नौकरी से इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक खुलकर नहीं घूम पाएंगे. ट्रैवल क्रिएटर एनी शर्मा ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया है. उन्होंने अपने वीडियो में उन तरीकों को शेयर किया है जिससे वो खुद एक फुल-टाइम जॉब और ट्रैवलिंग को एक साथ बैलेंस करती हैं. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है क्योंकि यह लाखों नौकरीपेशा लोगों को एक नई उम्मीद देता है.
दो महीने पहले की प्लानिंग है जरूरी
एनी शर्मा का कहना है कि उनके ट्रैवल करने के पीछे सबसे बड़ा हाथ एडवांस प्लानिंग का होता है. वो अपने किसी भी ट्रिप को कम से कम दो महीने पहले ही प्लान कर लेती हैं. उनका कहना है कि वो कभी भी अचानक या बिना सोचे-समझे ट्रिप पर नहीं निकलतीं. दो महीने पहले प्लानिंग करने से उन्हें यह फायदा होता है कि वो खर्चों का अंदाजा लगा पाती हैं, पैसे बचा पाती हैं और ऑफिस से कितनी छुट्टियां लेनी हैं, इसका पूरा हिसाब-किताब पहले ही सेट कर लेती हैं.
10 दिन के ट्रिप का शानदार फॉर्मूला
अपने वीडियो में एनी ने एक कमाल का 'सैंडविच फॉर्मूला' बताया है. वो कहती हैं कि छोटे ट्रिप पर जाने के बजाय वो कम से कम 10 दिन का लंबा ट्रिप प्लान करती हैं. इसमें वो दो वीकेंड्स यानी शनिवार और रविवार को बीच में शामिल कर लेती हैं. इससे होता यह है कि वीकेंड के चार दिनों में वो नई जगहों को अच्छे से एक्सप्लोर कर लेती हैं और हफ्ते के बाकी दिनों यानी वीकडेज में वो वहीं से रिमोटली काम कर लेती हैं. इससे ऑफिस का काम भी नहीं रुकता और घूमना भी हो जाता है.
कमाई के दूसरे जरिए भी हैं मददगार
एनी ने बताया कि उनकी फुल-टाइम जॉब रिमोट वर्किंग की सुविधा देती है, जिसने उनकी लाइफ को काफी आसान बना दिया है. इसके अलावा, वो सोशल मीडिया कंटेंट, ब्रैंड एंडोर्समेंट और कभी-कभी मिलने वाले स्पॉन्सर्ड ट्रिप्स के जरिए भी एक्स्ट्रा कमाई करती हैं. यह अतिरिक्त कमाई उनके ट्रैवल के खर्चों को उठाने में काफी मदद करती है.
सोशल मीडिया के झांसे में न आएं
वीडियो के आखिर में एनी ने एक बहुत ही पते की बात कही है जो हर नौकरीपेशा इंसान को समझनी चाहिए. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर हर कोई यही ज्ञान दे रहा है कि अपने सपने पूरे करने के लिए जॉब छोड़ दो. लेकिन सच यह है कि आपको अपने पैशन को फॉलो करने के लिए नौकरी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है. बस आपको थोड़ी बेहतर प्लानिंग, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी और समझदारी से काम लेने की जरूरत है. एक सिक्योर जॉब के साथ भी आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं.