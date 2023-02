Kitchen Hacks: इंडक्शन इस्तेमाल करते हुए न करें यह गलतियां, वरना दिक्कत में पड़ जाएंगे आप

How to use induction: मौजूदा समय में टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है और देखते-देखते हमारे काम में आने वाली मशीनों में भी बड़े बदलाव आ रहे हैं. मशीनों के इस्तेमाल से घंटों का काम मिनटों में हो जाता है. अब दिन-प्रतिदिन इस्तेमाल होने वाली मशीनों की टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो रही है. एक वक्त था जब लोग खाना बनाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल करते थे, आगे चलकर चूल्हे को स्टोव ने और स्टोव को एलपीजी सिलेंडर ने रिप्लेस कर दिया और इस समय किचन के छोटे-छोटे कामों के लिए गैस सिलेंडर के बजाय लोग इंडक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं. आपको बता दें कि इंडक्शन का इस्तेमाल करते हुए हमें कई सावधानियां बरतनी चाहिए वरना भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है.

इंडक्शन इस्तेमाल करते हैं न करें ये गलतियां बिजली से चलने वाला इंडक्शन मिनटों में आपका खाना तैयार कर देता है लेकिन इसे इस्तेमाल करते हुए कुछ सावधानियां रखनी चाहिए. घर में इस्तेमाल होने वाले इंडक्शन का रख-रखाव ठीक से है तो ये लंबे समय तक काम करता है. खाना बनाते हुए इंडक्शन पर उसकी कैपेसिटी से भारी बर्तन नहीं रखना चाहिए. गैस चूल्हे को जिस तरह साफ किया जाता है, उसी तरह इंडक्शन की भी सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए. बिना जरूरत के इस पर कोई बर्तन नहीं रखना चाहिए. इंडक्शन में मौजूद ब्लोवर को समय-समय पर ब्रश साफ करते रहना चाहिए. इंडक्शन के गर्माहट को कभी भी हाथ लगाकर चेक नहीं करना चाहिए. कुकपॉट के हिसाब से रखें बर्तन इंडक्शन पर खाना पकाते हुए इस बात का ध्यान रखें कि बर्तन हमेशा कुकपॉट के हिसाब से होना चाहिए. पानी से भरे बड़े बर्तन का इस्तेमाल इंडक्शन पर नहीं करना चाहिए वरना इसके टूटने का डर होता है. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - सबसे पहले, सबसे आगे