Weird Village: इस गांव के बच्चों ने खेल-खेल में बचा ली अपनी लुप्त होती भाषा, जानें कैसे दिया जीवनदान

Toddlers in Finland: फिनलैंड के लैपलैंड क्षेत्र के इनारी गांव में कड़ाके की ठंड के बीच छोटे बच्चे खेलते-खेलते एक ऐसी भाषा बोल रहे हैं, जो कुछ दशक पहले खत्म होने के कगार पर थी. यह भाषा है इनारी सामी, जिसे केवल लेक इनारी के आसपास ही बोला जाता है. 1995 में हालात इतने खराब थे कि सिर्फ दो परिवार ही अपने बच्चों से यह भाषा बोलते थे और 20 साल से कम उम्र के केवल चार ही वक्ता बचे थे.
भाषा खत्म होने की नौबत क्यों आ गई थी?
अन्निका पासानेन जो नॉर्वे के सामी यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंसेज में प्रोफेसर हैं. बताती हैं कि उस समय ज्यादातर वक्ता बुजुर्ग थे. भाषा का रोजमर्रा में इस्तेमाल लगभग बंद हो चुका था. लोगों को लगने लगा था कि इनारी सामी अब ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेगी. इस स्थिति को बदलने के लिए ‘लैंग्वेज नेस्ट’ नाम की विशेष नर्सरी शुरू की गई. यह मॉडल सबसे पहले 1970 के दशक में न्यूजीलैंड में माओरी भाषा बचाने के लिए अपनाया गया था.
फिनलैंड में इसे 1990 के दशक में शुरू किया गया. इन नर्सरी में छोटे बच्चों को पूरी तरह सामी भाषा के माहौल में रखा जाता है, ताकि वे खेल-खेल में भाषा सीख सकें. बच्चों के कमरे में सामी झंडा, पारंपरिक सजावट और स्थानीय संस्कृति से जुड़ी चीजें होती हैं.
क्या इस पहल से सच में बदलाव आया?
पिछले 30 सालों में इसका बड़ा असर देखने को मिला है. 1997 के बाद से युवा वक्ताओं की संख्या बढ़कर करीब 100 हो गई है, जबकि कुल मिलाकर अब लगभग 500 लोग इनारी सामी बोलते हैं. कई परिवारों में अब माता-पिता अपने बच्चों से घर पर यही भाषा बोल रहे हैं. कुछ माता-पिता तो खुद भी बचपन में लैंग्वेज नेस्ट से यह भाषा सीख चुके हैं.
क्या यह पहल सिर्फ सामी परिवारों के लिए?
30 वर्षीय सैमेली सलोनेन उन युवाओं में शामिल हैं जिन्होंने अपनी खोई हुई भाषा को फिर अपनाया. वे बताते हैं कि उनकी दादी से स्कूल में सामी बोलने पर रोक लगा दी गई थी, जिसके कारण एक पीढ़ी में भाषा लगभग खत्म हो गई. अब उनकी बेटी भी लैंग्वेज नेस्ट में पढ़ रही है. हालांकि सामी परिवारों को प्राथमिकता मिलती है, लेकिन फिनिश परिवारों के बच्चे भी इसमें शामिल हो सकते हैं.
क्या चुनौतियां अब भी बाकी हैं?
फिनलैंड के कानून के तहत सामी भाषाओं को आधिकारिक दर्जा मिला है, लेकिन शिक्षकों की कमी बड़ी समस्या है. इतने कम वक्ताओं में से प्रशिक्षित और धाराप्रवाह शिक्षक मिलना आसान नहीं है. शुरुआती कक्षाओं में लगभग सभी विषय सामी में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन आगे की कक्षाओं में फिनिश भाषा का अनुपात बढ़ जाता है. इनारी सामी भाषा संघ किताबों का अनुवाद, नई पुस्तकें प्रकाशित करने और अखबारों में लेख छापने जैसे काम कर रहा है. इससे भाषा सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं रह रही, बल्कि सार्वजनिक और डिजिटल जीवन में भी जगह बना रही है.