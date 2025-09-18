पटरी से उतरने के बाद दोबारा ट्रैक पर कैसे आती है ट्रेन? कभी नहीं देखा होगा तरीका, वायरल हो रहा वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जिनके बारे में हमने सिर्फ सुना होता है. अपनी आंखों से देखा नहीं होता है. ऐसे ही एक वीडियो के बारे में हम आपको बता रहे हैं. इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया गया है कि ट्रेन को वापस ट्रैक पर कैसे चढ़ाया जाता है.

क्या है इस वीडियो में?

जब भी कोई ट्रेन हादसा होता है तो सबसे पहले यही सूचना मिलती है कि ट्रेन पटरी से उतर गई है. ऐसे में ट्रेन डिरेल होने की खबर तो हमने कई बार सुनी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बोगियां वापस ट्रैक पर कैसे चढ़ाई जाती हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ट्रेन वापस ट्रैक पर चढ़ती दिखाई दे रही है. बोगियों को ट्रैक पर चढ़ाने के लिए एक लोहे के मजबूत खांचे का यूज किया जाता है.

कैसे ट्रैक पर चढ़ती है ट्रेन?

लोहे का एक मजबूत खांचे को ट्रेक पर रखा जाता है. जिसका दूसरा हिस्सा जमीन पर यानी बोगियों के पहिए से ठीक सामने होता है. जब ट्रेन को आगे बढ़ाया जाता है तो बोगियों के पहिए पहले इस खांचे पर चढ़ जाते हैं और इसी में फंसकर ट्रैक के ऊपर चले जाते हैं. अब ये वीडियो देखने में काफी अनोखा लग रहा है, क्योंकि ट्रैक पर ऐसे चढ़ती हुई ट्रेन आमतौर पर देखने को नहीं मिलती है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

अगर ट्रेन पटरी से नीचे उतर जाता है तो फिर इस प्रकार उसको वापस पटरी पर लाया जाता है। pic.twitter.com/U5o6c30f14 — Kanika Beniwal (@Kanikabeniwal09) September 17, 2025

किसने पोस्ट किया ये वीडियो?

इस वीडियो को एक्स पर @Kanikabeniwal09 नाम के वेरिफाइड अकाउंट से शेयर किया गया है. सिर्फ ढाई घंटे में इस पोस्ट पर 2.7 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. वीडियो देखने के बाद लोगों ने मजेदार कमेंट्स किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "इसका हैंडल कहां है." दूसरे यूजर ने लिखा, "बहुत अच्छा इससे पहले देखा नहीं था, शुक्रिया." तीसरे यूजर ने दर्द के साथ लिखा, "और जिंदगी की ट्रेन." इसके रिप्लाई में @Kanikabeniwal09 ने लिखा, "पता चले तो मुझे भी बताना."

