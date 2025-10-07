Advertisement
राजा-रानी क्यों पीते थे गैंडे के सींग में शराब? अंधविश्वास में पीते थे जहर, शाही महल के वो रहस्यमयी किस्से जिसे नहीं बताता कोई

Royal Poison Antidote: कभी यूरोप के राजा-रानियां यूनिकॉर्न के सींगों को जहर से बचने का सबसे सुरक्षित उपाय मानते थे. जानिए कैसे नारव्हेल के दांतों को समझ लिया गया था जादुई यूनिकॉर्न हॉर्न और क्यों ये अंधविश्वास सदियों तक चला.

 

Oct 07, 2025
Unicorn Horn: राजसी जीवन हमेशा खतरे से भरा रहा है- दुश्मनों की साजिश, गद्दार रिश्तेदार और चालाक दरबारियों के बीच जीना आसान नहीं था. पर सबसे भयानक था- जहर का डर. एक ऐसा हथियार जो दिखता नहीं था और मौत भी चुपचाप दे जाता था. इसलिए शासक हर उस चीज पर भरोसा करने लगे जो उन्हें बचा सकती थी चाहे वह विज्ञान से परे क्यों न हो.

क्या सच में यूनिकॉर्न के सींग से जहर मर जाता था?

राजाओं ने मान लिया था कि यूनिकॉर्न का सींग अलिकॉर्न हर जहर को बेअसर कर देता है. इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने तो 10,000 पाउंड खर्च करके यूनिकॉर्न हॉर्न खरीदा था और उसी से बनी प्याली में पानी पीती थीं. उन्हें विश्वास था कि अगर उस प्याली में जहर डाला जाए तो वह फट जाएगी. बाद में पता चला कि ये सींग असल में आर्कटिक व्हेल नारव्हेल यानी गैंडे के सींग के दांत होते थे, जिन्हें वाइकिंग व्यापारी यूनिकॉर्न का जादुई अवशेष बताकर यूरोप में बेचते थे.

यह भी पढ़ें: वो हादसा जिसे सुनकर आज भी दहल जाता है दिल, कार के अंदर ही जलकर खाक हो गए थे कॉलेज स्टूडेंट; पढ़ें दर्दनाक कहानी

किस राजा के पास था यूनिकॉर्न का सिंहासन?

16वीं सदी तक यूनिकॉर्न हॉर्न सोने से भी दस गुना महंगे बिकने लगे. पोप क्लेमेंट सप्तम ने फ्रांस के राजा फ्रांसिस प्रथम को सुनहरी मढ़ाई वाला यूनिकॉर्न हॉर्न तोहफे में दिया. डेनमार्क के राजा क्रिश्चियन पंचम ने तो ऐसे सींगों से बना सिंहासन बनवाया, जिस पर शताब्दियों तक राजाभिषेक होते रहे. लेकिन किंग जेम्स प्रथम ने जब यूनिकॉर्न हॉर्न को परखने के लिए एक सेवक को जहर देकर इलाज दिया और सेवक की मौत हो गई, तब उन्होंने समझा यह सब ठगी है.

क्या सच में पत्थर, रत्न और जानवरों के अंग बनते थे जहर का इलाज?

यूनिकॉर्न हॉर्न ही नहीं, राजा और रानियां एमराल्ड, एमेथिस्ट, बीजोर स्टोन (जानवरों के पेट से निकले ठोस गोले) और टोडस्टोन (मंडूक के माथे में छिपे कथित रत्न) जैसे अजीब चीजों पर भी भरोसा करते थे. कुछ लोग तो रोजाना थेरियक नाम का मिश्रण पीते थे जिसमें थोड़ी मात्रा में असली जहर तक डाला जाता था ताकि शरीर धीरे-धीरे उसकी आदत डाल ले.

यह भी पढ़ें: ये राजा खुद को मान बैठा था कांच का, घंटों हिलने से डरती रही रानी, क्यों और किसने फैलाया था रहस्यमयी भ्रम? 

क्या अंधविश्वास में जीते हुए शासक खुद ही जहर दे रहे थे?

विडंबना ये थी कि जिन्हें जहर से डर था, वही लोग अनजाने में खुद को मार रहे थे. रानी एलिजाबेथ प्रथम अपने चेहरे पर सीसे वाला मेकअप लगाती थीं जिससे उन्हें धीरे-धीरे लीड पॉइजनिंग हो गई. उस दौर में कॉस्मेटिक्स में पारा, सीसा, मूत्र, यहां तक कि मानव अवशेष तक मिलाए जाते थे. साफ-सफाई की कमी और दूषित भोजन से टाइफाइड और फूड पॉइजनिंग से भी मौतें होती थीं जिन्हें लोग अक्सर ‘जहर’ समझते थे.

कैसे विज्ञान ने तोड़ा यूनिकॉर्न का जादू?

17वीं सदी में एनलाइटनमेंट युग के आने के साथ विज्ञान ने पुराने भ्रमों को तोड़ा. जांच में पता चला कि ज्यादातर जादुई उपाय महज मिथक थे. हालांकि कुछ में सच्चाई थी, जैसे यूनान के द्वीपों की टेरा सिगिलाटा मिट्टी, जिसमें ऐसे तत्व होते थे जो धातु-आधारित जहर को सोख लेते हैं. आज यूनिकॉर्न हॉर्न यूरोप के राजमहलों में अब भी हैं- मगर अब वे इलाज नहीं, इतिहास की नादानियों की याद बनकर रह गए हैं.

क्लिक कीजिए: Zee News का FAKE चेक, सच्चाई खुद पता कीजिए

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

