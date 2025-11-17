मुगल काल से ही जिंदा है ये अंगूर का पेड़! रानियां पीती थीं इसका रस, हिस्ट्री जानकर दंग रह गए लोग

Oldest Grapevine In Tibet: चीन के तिब्बत के पहाड़ों में मिली 416 साल पुरानी जंगली अंगूर की बेल को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने दुनिया की सबसे पुरानी जीवित वन्य बेल घोषित किया. चीन के तिब्बत के पहाड़ी इलाकों में एक बेहद पुरानी और विशाल जंगली अंगूर की बेल मिली है, जिसे बाद में दुनिया की सबसे पुरानी जीवित वन्य बेल घोषित किया गया. यह बेल जुओबा गांव जोगांग काउंटी में स्थित है. इसकी खोज तब हुई जब चांगदू शहर में पुराने और विशिष्ट पेड़ों का सर्वे किया जा रहा था.

वैज्ञानिकों ने कैसे पता लगाया कि बेल 416 साल पुरानी है?

बेल की उम्र जानने के लिए इसे बाद में साउथवेस्ट फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी के वुड साइंस रिसर्च लैब ले जाया गया. वैज्ञानिकों ने इसकी उम्र का अनुमान लगाने के लिए दो प्रमुख तरीके अपनाए. इन विस्तृत परीक्षणों के बाद शोधकर्ताओं ने पुष्टि की कि यह बेल सटीक रूप से 416 साल पुरानी है. सभी जांच पूरी होने के बाद सितंबर में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने आधिकारिक रूप से घोषणा की कि यह बेल दुनिया की सबसे पुरानी जीवित जंगली अंगूर की बेल है.यह घोषणा होते ही यह खबर वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बन गई.

इस बेल की ऊंचाई और आकार कितना है?

यह बेल समुद्र तल से करीब 7,900 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां पौधों का इतने लंबे समय तक जीवित रहना अपने आप में चमत्कार जैसा है. इसके आकार भी बेहद उल्लेखनीय हैं. ऊंचाई: लगभग 26 फीट, व्यास: 2 फीट से अधिक. इसके विशाल आकार से पता चलता है कि यह सदियों से बेहद कठिन पर्वतीय परिस्थितियों का सामना करती रही है.

इतनी पुरानी बेल क्यों है खास?

416 साल की उम्र का मतलब है कि यह बेल लगभग मुगल काल से प्राकृतिक वातावरण में जीवित है.साथ ही, यह शोधकर्ताओं के लिए यह समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है कि चरम परिस्थितियों में पौधे कैसे लंबे समय तक टिके रहते हैं.