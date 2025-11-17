Advertisement
trendingNow13007042
Hindi Newsजरा हटके

मुगल काल से ही जिंदा है ये अंगूर का पेड़! रानियां पीती थीं इसका रस, हिस्ट्री जानकर दंग रह गए लोग

Guinness World Record Vine: तिब्बत के पहाड़ों में मिली 416 साल पुरानी जंगली अंगूर की बेल को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने दुनिया की सबसे पुरानी जीवित वन्य बेल घोषित किया.जानें कैसे हुई इसकी खोज और पुष्टि.

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 17, 2025, 11:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मुगल काल से ही जिंदा है ये अंगूर का पेड़! रानियां पीती थीं इसका रस, हिस्ट्री जानकर दंग रह गए लोग

Oldest Grapevine In Tibet: चीन के तिब्बत के पहाड़ों में मिली 416 साल पुरानी जंगली अंगूर की बेल को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने दुनिया की सबसे पुरानी जीवित वन्य बेल घोषित किया. चीन के तिब्बत के पहाड़ी इलाकों में एक बेहद पुरानी और विशाल जंगली अंगूर की बेल मिली है, जिसे बाद में दुनिया की सबसे पुरानी जीवित वन्य बेल घोषित किया गया. यह बेल जुओबा गांव जोगांग काउंटी में स्थित है. इसकी खोज तब हुई जब चांगदू शहर में पुराने और विशिष्ट पेड़ों का सर्वे किया जा रहा था.

यह भी पढ़ें: आइसक्रीम ऑनलाइन मंगवाते हैं तो सावधान! खाने से पहले देख लें ये चीज, वरना बाद में होगा पछतावा 

वैज्ञानिकों ने कैसे पता लगाया कि बेल 416 साल पुरानी है?

Add Zee News as a Preferred Source

बेल की उम्र जानने के लिए इसे बाद में साउथवेस्ट फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी के वुड साइंस रिसर्च लैब ले जाया गया. वैज्ञानिकों ने इसकी उम्र का अनुमान लगाने के लिए दो प्रमुख तरीके अपनाए. इन विस्तृत परीक्षणों के बाद शोधकर्ताओं ने पुष्टि की कि यह बेल सटीक रूप से 416 साल पुरानी है. सभी जांच पूरी होने के बाद सितंबर में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने आधिकारिक रूप से घोषणा की कि यह बेल दुनिया की सबसे पुरानी जीवित जंगली अंगूर की बेल है.यह घोषणा होते ही यह खबर वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बन गई.

देखें पोस्ट-

 

इस बेल की ऊंचाई और आकार कितना है?

यह बेल समुद्र तल से करीब 7,900 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां पौधों का इतने लंबे समय तक जीवित रहना अपने आप में चमत्कार जैसा है. इसके आकार भी बेहद उल्लेखनीय हैं. ऊंचाई: लगभग 26 फीट, व्यास: 2 फीट से अधिक. इसके विशाल आकार से पता चलता है कि यह सदियों से बेहद कठिन पर्वतीय परिस्थितियों का सामना करती रही है.

यह भी पढ़ें: होटल के रूम में सुबह-सुबह जगाने आया शेर का बच्चा, ऐसी सर्विस से दुनिया में मचा बवाल

इतनी पुरानी बेल क्यों है खास?

416 साल की उम्र का मतलब है कि यह बेल लगभग मुगल काल से प्राकृतिक वातावरण में जीवित है.साथ ही, यह शोधकर्ताओं के लिए यह समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है कि चरम परिस्थितियों में पौधे कैसे लंबे समय तक टिके रहते हैं.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Tibetworld recordchina

Trending news

तेजस्वी को कौन सी बात खटक रही थी? किसने चप्पल मारा... लालू परिवार के झगड़े की कहानी
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
तेजस्वी को कौन सी बात खटक रही थी? किसने चप्पल मारा... लालू परिवार के झगड़े की कहानी
हैदराबादी बिरयानी के फैन हुए जापानी राजदूत, कहा- यह तो लत लग जाने वाली चीज है
Biryani
हैदराबादी बिरयानी के फैन हुए जापानी राजदूत, कहा- यह तो लत लग जाने वाली चीज है
नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में आएगा ट्विस्ट! शुरू हुआ नया मूवमेंट, IGJF ने भी थामा दामन
One North East movement
नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में आएगा ट्विस्ट! शुरू हुआ नया मूवमेंट, IGJF ने भी थामा दामन
Maharashtra: हाई प्रोफाइल लड़कियों को जाल में फंसाकर ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार
Maharashtra
Maharashtra: हाई प्रोफाइल लड़कियों को जाल में फंसाकर ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार
SIR के काम में जुटे BLO ने की आत्महत्या, परिवार बोला- काम का लोड ज्यादा था
Sir
SIR के काम में जुटे BLO ने की आत्महत्या, परिवार बोला- काम का लोड ज्यादा था
ड्रोन आर्मी बन जाएगी मलबा, आर्मी-एयरफोर्स ने कसी कमर, DRDO बना रहा महाविनाशक हथियार
drone army
ड्रोन आर्मी बन जाएगी मलबा, आर्मी-एयरफोर्स ने कसी कमर, DRDO बना रहा महाविनाशक हथियार
दिल्ली से मुंबई तक बम की अफवाहों ने मचाई खलबली, 2 बड़े अलर्ट निकले फर्जी; लोग परेशान
Hoax Call News
दिल्ली से मुंबई तक बम की अफवाहों ने मचाई खलबली, 2 बड़े अलर्ट निकले फर्जी; लोग परेशान
बिहार के 2 संजय, 1 ने सत्ता तक पहुंचाया, दूसरे ने परिवार समेत चुनाव में डुबोया
bihar
बिहार के 2 संजय, 1 ने सत्ता तक पहुंचाया, दूसरे ने परिवार समेत चुनाव में डुबोया
Ex-Employee ने रची खौफनाक साजिश, बॉस को जमीन दिखाने के बहाने बुलाकर मारे चाकू
bengaluru news
Ex-Employee ने रची खौफनाक साजिश, बॉस को जमीन दिखाने के बहाने बुलाकर मारे चाकू
उत्तर भारत में कोहरा-ठंड, दक्षिण में बारिश का तूफानी कहर; सोमवार को मौसम करेगा खेल!
weather update
उत्तर भारत में कोहरा-ठंड, दक्षिण में बारिश का तूफानी कहर; सोमवार को मौसम करेगा खेल!