अरबपति की हवेली से निकला शर्मनाक सच; सीक्रेट रूम में होता था ये घिनौना काम, केस दर्ज होते ही मचा हड़कंप!

Howard Rubin: अमेरिकी अरबपति और पूर्व सोरोस फंड मैनेजर हॉवर्ड रुबिन पर सेक्स ट्रैफिकिंग और महिलाओं के शोषण के आरोप लगे हैं. आरोप है कि उन्होंने पेंटहाउस में सीक्रेट रूम बनाकर महिलाओं को यातनाएं दीं. अदालत में पेशी के बाद उन्हें बिना जमानत हिरासत में भेजा गया.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 06, 2025, 05:23 PM IST
Howard Rubin: अमेरिका के मशहूर अरबपति और वॉल स्ट्रीट के पूर्व फाइनेंशियर हॉवर्ड रुबिन का मामला इन दिनों पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है. उन पर सेक्स ट्रैफिकिंग और महिलाओं के शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं. अदालत में चल रही सुनवाई के दौरान जो दस्तावेज सामने आए हैं, उनसे खुलासा हुआ कि रुबिन ने अपने लग्जरी पेंटहाउस में एक सीक्रेट साउंडप्रूफ रूम बनाया था, जहां महिलाओं के साथ अमानवीय हरकतें की जाती थीं. इस खबर ने सोशल मीडिया पर भूचाल ला दिया है.

दस साल तक चलता रहा खेल

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2009 से 2019 तक रुबिन और उनकी असिस्टेंट जेनिफर पावर्स देशभर से महिलाओं को न्यूयॉर्क बुलाते थे. महिलाओं को वहां लाकर मजबूर किया जाता था कि वे सेक्स एक्ट्स करें. कई पीड़िताओं ने गवाही दी है कि उनके साथ मारपीट, रेप और मानसिक प्रताड़ना की गई. अभियोजन पक्ष का कहना है कि रुबिन ने अपने पेंटहाउस को ऐसे स्थान में बदल दिया था, जहां महिलाओं की आजादी छीनकर उन्हें बर्बर यातनाएं दी जाती थीं.

ये भी पढ़ें: 11,94,45,000 रुपये की लॉटरी जीतकर 3 महीने लगातार की पार्टी! फिर किस्मत ने मारा ऐसा पलटा कि अरबपति बन गया रोडपति

खुलासे से हिल गया अमेरिका

अदालती दस्तावेजों में सामने आया है कि उस सीक्रेट रूम की दीवारें लाल रंग की थीं और फर्श पर सफेद कालीन बिछा हुआ था. वहां जंजीरों से लैस बिस्तर रखा गया था. यही वह जगह थी जहां महिलाओं को बांधकर रखा जाता था और उन्हें क्रूरता झेलनी पड़ती थी. एक पीड़िता ने कहा कि उसे क्रॉस के आकार वाले स्टैंड पर बांधकर कोड़े मारे गए और पूरी रात बेड़ियों में कैद रखा गया. इस बयान ने पूरे अमेरिका को झकझोर कर रख दिया है.

ये भी पढ़ें: पाकिस्तानी शख्स की घिनौनी हरकत! मासूम बच्ची के सिर में लगा दी हेयर रिमूवल क्रीम, रोते ही गिरने लगे लंबे-लंबे बाल, देखें वीडियो

गिरफ्तारी और अदालत की कार्रवाई

प्रॉसिक्यूटर्स ने कोर्ट में बताया कि रुबिन का यह 'सेक्स डंजन' उसी पेंटहाउस में था, जो उनके घर से कुछ ही दूरी पर था, जहां उनकी पत्नी और तीन बच्चे रहते थे. महिलाओं को यहां बांधकर मुंह पर पट्टी लगाकर यातनाएं दी जाती थीं. शुक्रवार को जब मामला अदालत में पेश हुआ, तो जज ने गंभीर आरोपों को देखते हुए रुबिन को बिना जमानत हिरासत में भेजने का आदेश दिया. हालांकि, रुबिन ने सभी आरोपों से इनकार किया है. यह मामला अब अमेरिका के सबसे चर्चित सेक्स स्कैंडल्स में गिना जा रहा है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

