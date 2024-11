HR द्वारा शादी को लेकर महिला कर्मचारी से पूछा विवादित सवाल, सोशल मीडिया पर बवाल!

Viral news: हाल ही में एक महिला वर्कर के साथ हुए एक वाकये ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. यह घटना तब शुरू हुई जब एक भारतीय कंपनी की HR ने महिला से उसकी उम्र पूछी और फिर शादी के प्लान के बारे में सवाल किया. इस सवाल से महिला इतनी नाराज हुई कि उसने अपनी भड़ास माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X पर निकाली.

शादी को लेकर HR ने महिला से किया सवाल

महिला जान्हवी जैन जो ब्रिटेन में एक मार्केटिंग स्पेशलिस्ट के रूप में काम करती हैं, ने अपनी पोस्ट में बताया कि HR ने पहले उसकी उम्र पूछी और फिर शादी के प्लान के बारे में सवाल किया. जान्हवी ने लिखा, "क्या अब भी ऐसा हो रहा है? क्या 25 के बाद शादी का प्लान पूछना अब भी जारी है?" इस पोस्ट के बाद इंटरनेट यूजर्स के बीच बहस छिड़ गई है. कुछ लोगों ने HR के इस सवाल की आलोचना की, जबकि कुछ ने इसे सामान्य सवाल के रूप में लेने की सलाह दी.

This HR of an Indian company asked me how old I am and when I said 25, they asked me if I am looking to marry soon???

Is this still happening??

— Janhavi Jain (@janwhyy) November 19, 2024