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Hindi Newsजरा हटकेHR ने पूछा- शादी का क्या प्लान है? कैंडिडेट ने बीच में ही छोड़ दिया इंटरव्यू; पढ़ें पूरा वायरल चैट

HR ने पूछा- 'शादी का क्या प्लान है?' कैंडिडेट ने बीच में ही छोड़ दिया इंटरव्यू; पढ़ें पूरा वायरल चैट

क्या जॉब इंटरव्यू में शादी और बच्चों के बारे में पूछना सही है? एक कैंडिडेट ने HR के 'फैमिली प्लानिंग' वाले सवाल पर करारा जवाब दिया और ऑफर ठुकरा दिया. जानिए क्या है पूरा मामला.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 21, 2026, 01:51 PM IST
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HR ने पूछा- 'शादी का क्या प्लान है?' कैंडिडेट ने बीच में ही छोड़ दिया इंटरव्यू; पढ़ें पूरा वायरल चैट

Job Interview Viral: नौकरी पाने के लिए लोग सालों मेहनत करते हैं. लेकिन क्या हो जब एक शानदार इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव पर आपसे आपकी प्रोफेशनल काबिलियत नहीं, बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ पर सवाल किया जाए? हाल ही में एक ऐसा ही मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. जहां एक काबिल कैंडिडेट ने सिर्फ इसलिए नौकरी को लात मार दी क्योंकि HR उससे उसकी शादी और बच्चों के प्लान के बारे में पूछ रहा था. यह घटना वर्कप्लेस की सीमाओं और प्राइवेसी को लेकर एक नई बहस छेड़ चुकी है.

सब कुछ ठीक था, फिर आया वो 'अजीब' सवाल

इंटरव्यू की शुरुआत काफी सकारात्मक रही थी. HR कैंडिडेट के टेक्निकल स्किल और टीम के फीडबैक से काफी खुश था. उसने यहां तक कह दिया कि सब कुछ बहुत बढ़िया है और हम लगभग सिलेक्ट हो चुके हैं. लेकिन जैसे ही इंटरव्यू खत्म होने वाला था, HR ने एक 'आखरी सवाल' पूछने की अनुमति मांगी. वह सवाल प्रोफेशनल नहीं बल्कि बेहद निजी था. HR ने पूछा, "क्या आप शादीशुदा हैं? और अगर नहीं, तो क्या आप जल्द ही शादी करने का प्लान कर रहे हैं?"

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'टीम प्लानिंग' के नाम पर निजी दखल

जब कैंडिडेट ने इस सवाल की प्रासंगिकता पर आपत्ति जताई, तो HR का तर्क और भी चौंकाने वाला था. उसने कहा कि शादी और बच्चों जैसे बदलाव काम को प्रभावित करते हैं. इसलिए कंपनी 'टीम प्लानिंग' और 'लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी' के लिए कैंडिडेट की फैमिली प्लानिंग स्थिति जानना चाहती है. HR ने इसे एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया बताया जिसे हर नए कर्मचारी से पूछा जाता है.

कैंडिडेट का करारा जवाब और वॉकआउट

कैंडिडेट ने बिना आपा खोए अपनी बात मजबूती से रखी. उसने साफ कहा कि वह इस सवाल का जवाब देने में सहज नहीं है क्योंकि यह हायरिंग के लिए कानूनी तौर पर सही नहीं है. कैंडिडेट का मानना था कि किसी भी नौकरी के लिए केवल हुनर और अनुभव पैमाना होना चाहिए, न कि शादी का प्लान. जब HR ने जोर दिया, तो कैंडिडेट ने यह कहते हुए इंटरव्यू खत्म कर दिया कि इस सवाल ने कंपनी के कल्चर के प्रति उसकी सोच बदल दी है. उसने ऑफर ठुकरा दिया और प्रक्रिया से बाहर हो गया.

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सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

यह चैट वायरल होते ही लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया. ज्यादातर लोगों ने कैंडिडेट के स्टैंड की तारीफ की. एक यूजर ने लिखा कि '2026 में भी जो कंपनियां शादी और बच्चों के बारे में पूछती हैं, वे असल में लेबर लॉ और बाउंड्री की इज्जत नहीं करतीं.' वहीं कुछ लोगों ने इसे HR का स्वार्थ बताया. यह घटना एक बड़े सवाल को जन्म देती है कि एक प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच की रेखा कहाँ होनी चाहिए.

HR और कैंडिडेट के बीच हुई बातचीत

HR: सब कुछ बहुत बढ़िया लग रहा है. आपका टेक्निकल असेसमेंट मजबूत था, टीम आपको पसंद कर रही है, मुझे लगता है हम प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं.

कैंडिडेट: यह सुनकर अच्छा लगा. मुझे भी प्रोसेस में मजा आया.

HR: बस खत्म करने से पहले एक आखिरी सवाल.

कैंडिडेट: जी, पूछिए.

HR: क्या आप शादीशुदा हैं?

कैंडिडेट: क्षमा करें? क्या कहा आपने?

HR: और अगर नहीं, तो क्या आप जल्द ही शादी करने की योजना बना रहे हैं?

कैंडिडेट: मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस रोल के लिए यह सवाल क्यों जरूरी है?

HR: हम बस प्लानिंग के उद्देश्य से इन चीजों को समझना चाहते हैं.

कैंडिडेट: किस तरह की प्लानिंग?

HR: देखिए, शादी, बच्चे, परिवार में बदलाव... ये चीजें काम को प्रभावित कर सकती हैं.

कैंडिडेट: तो क्या यह वाकई इस बारे में है कि मैं बच्चे पैदा करने का प्लान कर रहा हूं या नहीं?

HR: हम बस टीम प्लानिंग के लिए आपकी फैमिली प्लानिंग स्थिति जानना चाहते हैं.

कैंडिडेट: मैं इस सवाल का जवाब देने में सहज नहीं हूं, क्योंकि हायरिंग फैसलों के लिए यह कानूनी रूप से उचित नहीं है.

HR: यह हमारे सभी नए लोगों के लिए एक सामान्य सवाल है.

कैंडिडेट: फिर भी, यह एक सीमा को पार करना है.

HR: हम बस लॉन्ग-टर्म स्टेबिलिटी (लंबे समय तक टिके रहने) को समझना चाह रहे हैं. हमारे पास महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें स्थिरता चाहिए.

कैंडिडेट: मेरी काबिलियत मेरे स्किल्स से आनी चाहिए, न कि मेरी शादी के प्लान से. इस सवाल ने कंपनी के कल्चर के बारे में मेरी राय बदल दी है.

HR: तो क्या हम आगे बढ़ रहे हैं?

कैंडिडेट: नहीं, धन्यवाद. मुझे ऐसी कंपनी के कल्चर को लेकर चिंता है जहां ऐसे सवाल स्वीकार्य माने जाते हैं.

About the Author
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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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