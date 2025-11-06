Hi टीम, आज सैलरी नहीं आएगी... HR की तरफ से आया ये 'ज्ञान' तो भन्ना गए सारे कर्मचारी

दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों को महीने की 30 तारीख या दूसरी तय डेट पर एक मैसेज का इंतजार रहता है. वही मैसेज जो वे वॉशरूम जाते, चाय पीते, उठते-बैठते देखते रहते हैं. 'Your salary is credited'. हालांकि शायद इस कंपनी में तय तारीख पर सैलरी नहीं आई, हां एक ई-मेल जरूर आ गया. ईमेल का शीर्षक था- Update on Salary Credit. आगे मैसेज में जो लिखा था, उसे पढ़कर कर्मचारी भड़क गए.

दरअसल, सैलरी पर अपडेट एचआर टीम की तरफ से आया था. पहले पढ़िए मैसेज में लिखा क्या था? मेल के शब्द थे- 'Hi टीम, आज सैलरी क्रेडिट नहीं होगी. हम इसे देरी बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं, यह धैर्य बनाए रखने की एक पहल है.' लोग Patience-building initiative पढ़कर ही भन्ना गए. सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे मेल के स्क्रीनशॉट में एक-एक लाइन में तीन पैराग्राफ लिखा था.

मेल में आगे लिखा है कि याद रखिए, विकास केवल रेवेन्यू में नहीं होता; यह प्रतीक्षा (वेटिंग) में भी होता है... हम केवल एक स्टार्टअप नहीं हैं. हम एक मूवमेंट हैं.

सोशल मीडिया पर पिछले कुछ घंटों में इस पोस्ट पर काफी चर्चा हो चुकी है. स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए आंचल गुप्ता ने लिंक्डइन पर लिखा है- कर्मचारियों को इंतजार करने के लिए कहने से विकास नहीं होता. यह कमिटमेंट्स का पालन करने और विकास को गति देने वाले लोगों के साथ खड़े होने से होता है. सैलरी देने में देरी करना विकास की रणनीति नहीं है. लोग (कर्मचारी) फाउंडेशन होते हैं, कॉस्ट नहीं. अगर कर्मचारियों को अपने वेतन के लिए 'इंतजार' करना पड़ता है, तो लीडरशिप को भी विकास के बारे में बात करने के लिए 'इंतजार' करना होगा.

हालांकि कई लोगों ने मौज भी लिया है. मेल के शब्दों को पढ़कर लोग यह भी कह रहे हैं कि उम्मीद है कि यह कोई मजाक रहा होगा. एक यूजर ने लिखा कि संभव है कि यह मेल 1 अप्रैल को भेजा गया हो. इस स्क्रीनशॉट की सच्चाई की पुष्टि तो नहीं की जा सकती लेकिन सोशल मीडिया पर हंसी और गुस्से का मिला जुला गुब्बारा जरूर फूट रहा है. इसी बहाने लोग अपने मन की भड़ास निकाल रहे हैं.

