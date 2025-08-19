सभी कर्मचारियों को एक साथ मिला 'Termination' नोटिस, HR के एक मैसेज से कंपनी में मच गया हड़कंप, फिर जो हुआ...

Termination Viral Message: नौकरी खोने का डर तो हर कर्मचारी को होता है, खासकर जब कंपनियों में छंटनी की खबरें आम हों. ऐसे में अगर आपको आपकी कंपनी के एचआर विभाग से 'टर्मिनेशन' सब्जेक्ट लाइन वाली कोई ईमेल मिल जाए तो जाहिर है कि दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी. हाल ही में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर खूब हलचल मचा दी है. जहां कंपनी के कर्मचारियों को एचआर डिपार्टमेंट की ओर से टर्मिनेशन सब्जेक्ट लाइन वाला मेल गया था. इसके बाद सभी कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मैसेज

यह घटना लोगों के बीच तब सामने आई जब एक Reddit यूजर ने एक पोस्ट में बताया कि उनकी कंपनी में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को एचआर डिपार्टमेंट से एक ईमेल मिला, जिसका सब्जेक्ट 'Termination था. इस ईमेल को देखकर कर्मचारियों में हड़कंप मच गया और उन्हें लगा कि उनकी नौकरी चली गई है. कर्मचारियों में चारों तरफ घबराहट का माहौल बन गया और लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो उठे.

ये थी सच्चाई

हालांकि कुछ देर बाद ही इस वायरल पोस्ट का सच सामने आया. दरअसल लोगों को बाद में पता चला कि वह ईमेल असल में सभी कर्मचारियों के लिए नहीं थी. वह सिर्फ दो कर्मचारियों के लिए थी, जिन्हें सच में नौकरी से निकाला गया था. एचआर डिपार्टमेंट ने ईमेल को इस तरह से बनाया था कि सभी को लगा कि यह उनके लिए है.

लोगों के बीच छिड़ी बहस

यह खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के बीच काफी बहस भी देखने को मिली. कुछ लोग एचआर डिपार्टमेंट के इस तरीके की आलोचना कर रहे हैं. उनका कहना है कि इस तरह का सब्जेक्ट लाइन इस्तेमाल करना कर्मचारियों के साथ क्रूर मजाक है. इससे बेवजह तनाव और डर पैदा होता है. लोगों ने कहा कि इस तरह से इमेल करके कर्मचारियों को मानसिक रूप से परेशान करने का कोई मतलब नहीं है.

वहीं कुछ लोग कंपनी का बचाव करते हुए यह भी कह रहे हैं ईमेल का सब्जेक्ट लाइन इसलिए ऐसा रखा गया था ताकि संबंधित कर्मचारी इसे तुरंत खोलें और नजरअंदाज न करें. इसके बाद सब लोग अपना-अपना इस तरह का अनुभव शेयर कर रहे हैं.