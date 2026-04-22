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इंसान की लाशों से होता था बीमारियों का इलाज! इतिहास की वो खौफनाक प्रथा, जिसकी सच्चाई जानकर सिहर उठेंगे आप

कल्पना कीजिए एक ऐसी रणभूमि या वधशाला की, जहां लोग प्याले लेकर एक तड़पती हुई लाश के नीचे इकट्ठा हैं. जैसे ही लाश से गर्म खून गिरता है, लोग उसे एक ही सांस में पी जाते हैं.

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 22, 2026, 06:44 AM IST
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इंसान की लाशों से होता था बीमारियों का इलाज! इतिहास की वो खौफनाक प्रथा, जिसकी सच्चाई जानकर सिहर उठेंगे आप

कल्पना कीजिए एक ऐसी रणभूमि या वधशाला की, जहां लोग प्याले लेकर एक तड़पती हुई लाश के नीचे इकट्ठा हैं. जैसे ही लाश से गर्म खून गिरता है, लोग उसे एक ही सांस में पी जाते हैं. सुनने में यह किसी हॉरर फिल्म का दृश्य लग सकता है, लेकिन आधुनिक डेनमार्क और शुरुआती यूरोप के चिकित्सा इतिहास की यही कड़वी हकीकत थी. उस दौर के शीर्ष विशेषज्ञों का मानना था कि मिर्गी जैसी बीमारियों का इलाज इंसान के ताज़ा खून में छिपा है. आखिर क्यों और कैसे 'आदमखोरी' को चिकित्सा विज्ञान का हिस्सा मान लिया गया? क्या यह सिर्फ एक अंधविश्वास था या इसके पीछे कोई गहरा रूहानी तर्क?

'शव औषधि' का खौफनाक सच

आधुनिक दौर की शुरुआत में 'शव औषधि' को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा गया था. पहली श्रेणी में प्राचीन मिस्र की ममियों का उपयोग होता था, जिनके सूखे मांस को पीसकर पाउडर बनाया जाता था. दूसरी श्रेणी और भी डरावनी थी, जिसमें उसी दौर की ताज़ा लाशों के अवयवों का इस्तेमाल होता था. डॉक्टर मरीजों को ताज़ा चर्बी, खून और पुट्ठों का मांस दवा के रूप में देते थे. इन अंगों को उपयोग से पहले सावधानीपूर्वक सुखाया और साफ किया जाता था. ममियों का उपयोग अक्सर हेमरेज या गहरे घावों को भरने के लिए किया जाता था, जबकि खून को मिर्गी की अचूक दवा माना जाता था.

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इलाज के लिए 'आदर्श लाश' की शर्त

बीबीसी में छपी स्टोरी के अनुसार, हर लाश दवा के काम नहीं आती थी. मिर्गी के इलाज के लिए सबसे उत्तम वह लाश मानी जाती थी जो 'शुद्ध और ताज़ा' हो. विशेष रूप से लगभग 24 साल के ऐसे युवक का शरीर, जिसकी मौत अत्यंत 'दर्दनाक' हुई हो और जिसका रंग थोड़ा लालिमा लिए हुए हो. इसके पीछे तर्क यह था कि दर्दनाक मौत के समय डर के कारण आत्मा शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को छोड़कर मांस में समा जाती है, जिससे वह मांस रूहानी ताकत से भर जाता है. यहाँ तक कि इंसानी खोपड़ी पर उगने वाली फफूंद, जिसे 'असनी' कहा जाता था, उसे भी चमत्कारी औषधि माना जाता था.

राजाओं और दार्शनिकों की मिलीभगत

हैरानी की बात यह है कि यह कोई गुप्त या अवैध काम नहीं था. इसे समाज के सबसे शिक्षित और सम्मानित व्यक्तियों का समर्थन प्राप्त था. दार्शनिक फ्रांसिस बेकन, कवि जॉन डन और महारानी एलिजाबेथ के सर्जन जॉन बेनिस्टर जैसे लोग इसका सुझाव देते थे. साल 1685 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय के इलाज के लिए भी इंसानी खोपड़ी से बनी बूंदों का उपयोग किया गया था. यद्यपि यूरोप में 'आदमखोरी' को बुरा माना जाता था, लेकिन चिकित्सा के नाम पर किए जा रहे इस कृत्य को कभी आदमखोरी का नाम नहीं दिया गया. व्यापारियों ने इसे इतना लाभदायक बना दिया कि वे ऊंट या कोढ़ी का मांस भी ममी बताकर बेच देते थे.

आत्मा और रूहानी ताकत का विज्ञान

पुनर्जागरण काल के विचारकों का मानना था कि मानव आत्मा ही शारीरिक कष्टों के लिए जिम्मेदार है और वह खून व हवा के माध्यम से शरीर से जुड़ी रहती है. लाशों से उपचार को एक ऐसा 'रासायनिक विज्ञान' माना जाता था, जो जीवन की बेहतरी के लिए रूहानी ताकत को दूसरे शरीर में उतारने का मौका देता था. जब कोई रोगी ताज़ा और गर्म खून पीता था, तो माना जाता था कि वह जीवन के मूल तत्व को सीधे अपने भीतर ग्रहण कर रहा है. यहां तक कि गला घोंटकर मारे गए व्यक्ति के बारे में कहा जाता था कि उसके सिर की आध्यात्मिक शक्ति उसकी खोपड़ी में सात साल तक मौजूद रहती है.

ओथेलो का रुमाल और कुंवारी शुद्धता

साहित्य में भी इस प्रथा के निशान मिलते हैं. विलियम शेक्सपियर के नाटक 'ओथेलो' में एक रुमाल का जिक्र है, जिसके बारे में कहा गया कि वह 'एक कुंवारी महिला के संरक्षित दिल' से बने तरल से रंगा गया था. उस दौर में युवा कुंवारी महिलाओं के हृदय को आध्यात्मिक शुद्धता का उच्चतम स्तर माना जाता था. हृदय के बाएं हिस्से को आत्मा का सबसे शुद्ध स्थान माना जाता था, इसलिए उसका औषधीय उपयोग बहुत लोकप्रिय था. यह प्रथा बताती है कि उस समय का विज्ञान भौतिक शरीर से ज्यादा उस 'जीवन सार' या आत्मा को महत्व देता था जो शरीर के भीतर मौजूद मानी जाती थी.

विज्ञान का उदय और प्रथा का अंत

18वीं शताब्दी के अंत तक आते-आते आधुनिक विज्ञान ने मानव शरीर के आध्यात्मिक महत्व को कम करना शुरू कर दिया. 1782 में डॉक्टर विलियम ब्लेक ने खुशी जताई कि मिस्र की ममी और इंसानी खोपड़ी जैसे "गंदे" उपचार अब चलन से बाहर हो रहे हैं. जैसे-जैसे प्रबुद्ध विज्ञान विकसित हुआ, इन दूषित मिश्रणों ने चिकित्सा जगत में अपना स्थान खो दिया. हालांकि, जर्मनी जैसे देशों में यह कुछ रूपों में सौ साल पहले तक भी उपलब्ध था. इस प्रथा का अंत हताशा की वजह से नहीं, बल्कि शरीर को रूहानी चश्मे के बजाय जैविक मशीन की तरह देखने वाले नए विज्ञान की वजह से हुआ.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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