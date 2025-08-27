ऐसी दुकान जहां बिकती है इंसानी खोपड़ी और इंसान के चमड़े वाला पर्स! कब्र खोदकर चुरा रहे डेडबॉडी, क्या करते हैं इसका?

Human Skull Shop: इंग्लैंड के एसेक्स शहर में रहने वाले हेनरी स्क्रैग का नाम इन दिनों चर्चा में है. उनकी दुकान क्यूरियॉसिटी फ्रॉम द फिफ्थ कॉर्नर ऐसी चीजों से भरी पड़ी है, जिन्हें देखकर कोई भी हैरान रह जाए. यहां इंसानी खोपड़ियां, ममीकृत शरीर के हिस्से, सिकुड़े हुए सिर, यहां तक कि इंसानी चमड़े से बने वॉलेट और मास्क तक बिकते हैं. हेनरी कहते हैं कि वह केवल सही तरीके से लाई गई चीजें ही बेचते हैं. लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के कारोबार का कोई पक्का कानूनी नियम नहीं है और यह समाज के लिए खतरनाक हो सकता है.

क्या है असली समस्या?

यूके के कानून में कब्र को नुकसान पहुंचाना अपराध है, लेकिन इंसानी अवशेषों को चोरी की संपत्ति नहीं माना जाता. इसका मतलब यह है कि कोई भी पुरानी खोपड़ी या हड्डी बेच दे, तो यह सीधा अपराध नहीं माना जाएगा. यही वजह है कि कब्रिस्तान और मकबरों से हड्डियां चोरी करके बेचे जाने की घटनाएं बढ़ रही हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि सोशल मीडिया ने इस व्यापार को और आसान बना दिया है. इंस्टाग्राम और ऑनलाइन वेबसाइटों पर खोपड़ियों की ऊंची कीमत पर बिक्री हो रही है.

वैज्ञानिक और विशेषज्ञ क्या कहते हैं?

यूके की जानी-मानी फॉरेंसिक वैज्ञानिक डेम स्यू ब्लैक का कहना है कि जब हम कहते हैं ‘रेस्ट इन पीस’ तो उम्मीद होती है कि हमारी लाश को शांति से छोड़ दिया जाएगा. लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि कब्र खोदकर हड्डियां बेच दी जाती हैं. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की डॉ. ट्रिश बियर्स बताती हैं कि पिछले पांच सालों में उन्होंने और उनकी टीम ने 200 से ज्यादा बिक्री रोकने में मदद की है. कई खोपड़ियों पर मिट्टी, जड़ों या जानवरों के निशान मिले हैं, जिससे साफ होता है कि वे हाल ही में कब्र से निकाली गई हैं.

क़ानून में इतनी ढिलाई क्यों?

ह्यूमन टिश्यू एक्ट 2004 नाम का कानून केवल उन शरीरों पर लागू होता है जो 100 साल से कम पुराने हैं. यह भी ज्यादातर मेडिकल रिसर्च, ट्रांसप्लांट या म्यूजियम जैसी जगहों पर लागू होता है. लेकिन निजी कलेक्शन या सोशल मीडिया पर बिक्री इस दायरे से बाहर है. इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी इंसानी हड्डी खरीद या बेच सकता है, बशर्ते वह दावा कर दे कि उसने इसे गैरकानूनी तरीके से हासिल नहीं किया.

क्या जरूरी है नया कानून?

कई सांसद और सामाजिक कार्यकर्ता अब सरकार से मांग कर रहे हैं कि इंसानी अवशेषों की बिक्री पर सख्त नियम बनाए जाएं. उनका कहना है कि मृत शरीरों और हड्डियों को भी उसी गरिमा और सम्मान की जरूरत है जो जिंदा इंसानों को मिलती है. सरकार ने भी कहा है कि ऐसे कारोबार की नैतिकता पर गहराई से विचार होना चाहिए और किसी भी हालत में कब्र चोरी या ग्रेव रॉबिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी.