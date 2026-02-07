बिना खाना-पानी कितने दिन जिंदा रह सकता है इंसान? जानें मानव शरीर की सहनशक्ति

Human Survival Limits: मानव का शरीर मजबूत होने के साथ साथ लचीला भी होता है, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है या उसकी एक क्षमता होती है. ऐसे ही मानव शरीर की सहनशक्ति की भी एक क्षमता है. अगर इंसान को खाना और पानी ना मिले तो कितने दिन तक जिंदा रह सकता है ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप इंसानी शरीर के जरूरी अंगों—जैसे दिमाग, दिल और किडनी को कितने समय तक सही या वर्किंग रखा जा सकता है या रख पाते हैं.

बिना पानी कितने दिन जिंदा रह सकते हैं?

पानी ना सिर्फ हमारी प्यास बुझाता है बल्कि ये ब्लड फ्लो, बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करने और शरीर की गंदगी को बाहर निकालने में भी हेल्प करता है. जैसा कि हम जानते हैं, इंसानी शरीर का करीब 60 से 70 प्रतिशत हिस्सा पानी ही है या पानी से बना है. ऐसे में पानी की कमी से डिहाइड्रेशन बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाता है. जानकारी के अनुसार, आमतौर पर इंसान बिना पानी पिए 3 से 5 दिन तक जिंदा रह सकता है. हालांकि कुछ मामलों में ये टाइम लिमिट एक हफ्ते तक हो सकती है, लेकिन इससे पहले किडनी के साथ दूसरे अंग भी खराब होने लगते हैं.

बिना पानी के शरीर में क्या होगा?

पानी न मिलने से सबसे ज्यादा किडनी ही प्रभावित होती है. किडनी का मुख्य काम खून की सफाई करना और बॉडी से टॉक्सिन निकालना है. पानी न मिलने से खून गाढ़ा होने लगता है, खून गाढ़ा होने पर किडनी ब्लड को फिल्टर करना बंद कर देती है. इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर भी बिगड़ जाता है. पानी की कमी से डिहाइड्रेशन हो जाता है और डिहाइड्रेशन से मौत खाने की कमी से होने वाली मौत से ज्यादा जल्दी और ज्यादा दर्दनाक होती है. यही कारण है कि पानी को जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी माना जाता है.

अगर पानी मिले और खाना ना मिले तो?

अगर किसी इंसान को पानी मिलता रहे, लेकिन खाना ना मिले तो ऐसे में उसका शरीर सर्वाइवल मोड में चला जाता है. इस सिचुएशन में बॉडी पहले स्टोर फैट से एनर्जी लेती है और बाद में मसल्स से भी एनर्जी लेती है. ऐसे में एक हेल्दी इंसान 3 से 8 हफ्तों तक बिना खाना खाए जिंदा रह सकता है. इसके अलावा कुछ मेडिकल मामलों में ये टाइम लिमिट 70 दिन तक भी हो सकती है. हालांकि ऐसे केस में शरीर काफी कमजोर हो जाता है.

मिली जानकारी के अनुसार, आमतौर पर जिन लोगों में फैट ज्यादा होता है, ऐसे लोग बिना खाना खाए ज्यादा समय तक जिंदा रह सकते हैं. ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि जिसमें जितना फैट होगा उतने समय तक बॉडी स्टोर फैट से एनर्जी लेती रहेगी. जैसे-जैसे भूख बढ़ती है, वैसे वैसे बॉडी का इम्यून सिस्टम भी कमजोर होने लगता है. ऐसे में मसल्स भी घटने लगती हैं और अंगों का वेट कम होने लगता है. आखिर में ये होता है कि दिल और दिमाग को काम करने के लिए पर्याप्त एनर्जी नहीं मिल पाती है.

ये है पूरा सार?

अगर आप इंसानी शरीर की कैपेसिटी को जानना चाहते हैं तो ये 3 नियम आपको याद रखने चाहिए.

पहला बिना ऑक्सीजन के 3 मिनट.

दूसरा बिना पानी के 3 दिन.

तीसरा बिना खाने के 3 हफ्ते.

हालांकि ये मौसम और शारीरिक गतिविधि पर भी निर्भर करता है. ज्यादा गर्मी में बिना पानी के बॉडी जल्दी डिहाइड्रेट होती है और सर्दियों के मौसम में एनर्जी की खपत बढ़ती है. इसके अलावा यदि कोई ज्यादा मेहनत करता है या पसीना बहाता है तो बॉडी से पानी और एनर्जी जल्दी खर्च होती है. ऐसे में जिंदा रहने का समय भी कम हो जाता है.

