Advertisement
trendingNow13101352
Hindi Newsजरा हटकेबिना खाना-पानी कितने दिन जिंदा रह सकता है इंसान? जानें मानव शरीर की सहनशक्ति

बिना खाना-पानी कितने दिन जिंदा रह सकता है इंसान? जानें मानव शरीर की सहनशक्ति

Human Survival Limits: इंसानी शरीर की भी अपनी सहनशक्ति की एक सीमा होती है. ऐसे में आज हम जानेंगे कि एक इंसान बिना खाए पिए कितने दिन तक जिंदा रह सकता है. चलिए विस्तार से समझते हैं कि आखिर मानव शरीर की कैपेसिटी कितनी है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 07, 2026, 04:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिना खाना-पानी कितने दिन जिंदा रह सकता है इंसान? जानें मानव शरीर की सहनशक्ति

Human Survival Limits: मानव का शरीर मजबूत होने के साथ साथ लचीला भी होता है, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है या उसकी एक क्षमता होती है. ऐसे ही मानव शरीर की सहनशक्ति की भी एक क्षमता है. अगर इंसान को खाना और पानी ना मिले तो कितने दिन तक जिंदा रह सकता है ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप इंसानी शरीर के जरूरी अंगों—जैसे दिमाग, दिल और किडनी को कितने समय तक सही या वर्किंग रखा जा सकता है या रख पाते हैं. 

बिना पानी कितने दिन जिंदा रह सकते हैं?
पानी ना सिर्फ हमारी प्यास बुझाता है बल्कि ये ब्लड फ्लो, बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करने और शरीर की गंदगी को बाहर निकालने में भी हेल्प करता है. जैसा कि हम जानते हैं, इंसानी शरीर का करीब 60 से 70 प्रतिशत हिस्सा पानी ही है या पानी से बना है. ऐसे में पानी की कमी से डिहाइड्रेशन बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाता है. जानकारी के अनुसार, आमतौर पर इंसान बिना पानी पिए 3 से 5 दिन तक जिंदा रह सकता है. हालांकि कुछ मामलों में ये टाइम लिमिट एक हफ्ते तक हो सकती है, लेकिन इससे पहले किडनी के साथ दूसरे अंग भी खराब होने लगते हैं.

यह भी पढ़ें: इस देश में पालतू जानवरों में बढ़ रहा मोटापा, जानें क्या बोले एक्सपर्ट्स

Add Zee News as a Preferred Source

 

बिना पानी के शरीर में क्या होगा?
पानी न मिलने से सबसे ज्यादा किडनी ही प्रभावित होती है. किडनी का मुख्य काम खून की सफाई करना और बॉडी से टॉक्सिन निकालना है. पानी न मिलने से खून गाढ़ा होने लगता है, खून गाढ़ा होने पर किडनी ब्लड को फिल्टर करना बंद कर देती है. इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर भी बिगड़ जाता है. पानी की कमी से डिहाइड्रेशन हो जाता है और डिहाइड्रेशन से मौत खाने की कमी से होने वाली मौत से ज्यादा जल्दी और ज्यादा दर्दनाक होती है. यही कारण है कि पानी को जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी माना जाता है.

अगर पानी मिले और खाना ना मिले तो?
अगर किसी इंसान को पानी मिलता रहे, लेकिन खाना ना मिले तो ऐसे में उसका शरीर सर्वाइवल मोड में चला जाता है. इस सिचुएशन में बॉडी पहले स्टोर फैट से एनर्जी लेती है और बाद में मसल्स से भी एनर्जी लेती है. ऐसे में एक हेल्दी इंसान 3 से 8 हफ्तों तक बिना खाना खाए जिंदा रह सकता है. इसके अलावा कुछ मेडिकल मामलों में ये टाइम लिमिट 70 दिन तक भी हो सकती है. हालांकि ऐसे केस में शरीर काफी कमजोर हो जाता है.
यह भी पढ़ें: हवाई जहाज से रेस लगा रही ट्रेन! फ्लाइट से रिकॉर्ड किया गया अनोखा नजारा, देखें VIDEO

 

मिली जानकारी के अनुसार, आमतौर पर जिन लोगों में फैट ज्यादा होता है, ऐसे लोग बिना खाना खाए ज्यादा समय तक जिंदा रह सकते हैं. ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि जिसमें जितना फैट होगा उतने समय तक बॉडी स्टोर फैट से एनर्जी लेती रहेगी. जैसे-जैसे भूख बढ़ती है, वैसे वैसे बॉडी का इम्यून सिस्टम भी कमजोर होने लगता है. ऐसे में मसल्स भी घटने लगती हैं और अंगों का वेट कम होने लगता है. आखिर में ये होता है कि दिल और दिमाग को काम करने के लिए पर्याप्त एनर्जी नहीं मिल पाती है.

ये है पूरा सार?
अगर आप इंसानी शरीर की कैपेसिटी को जानना चाहते हैं तो ये 3 नियम आपको याद रखने चाहिए.
पहला बिना ऑक्सीजन के 3 मिनट.
दूसरा बिना पानी के 3 दिन.
तीसरा बिना खाने के 3 हफ्ते.

हालांकि ये मौसम और शारीरिक गतिविधि पर भी निर्भर करता है. ज्यादा गर्मी में बिना पानी के बॉडी जल्दी डिहाइड्रेट होती है और सर्दियों के मौसम में एनर्जी की खपत बढ़ती है. इसके अलावा यदि कोई ज्यादा मेहनत करता है या पसीना बहाता है तो बॉडी से पानी और एनर्जी जल्दी खर्च होती है. ऐसे में जिंदा रहने का समय भी कम हो जाता है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. इस खबर को बनाने के लिए मीडिया रिपोर्ट्स और सामान्य जानकारी का सहारा लिया गया है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Human Survival Limitshuman body

Trending news

घर-घर वोटर्स स्लिप पहुंचाएंगे BLO, पश्चिम बंगाल इलेक्शन से पहले EC का बड़ा आदेश
West Bengal news
घर-घर वोटर्स स्लिप पहुंचाएंगे BLO, पश्चिम बंगाल इलेक्शन से पहले EC का बड़ा आदेश
Rose Day: आपके पार्टनर को दिया गया गुलाब आखिर आया कहां से? UP-तमिलनाडु के बीच टक्कर
Valentine Week 2026
Rose Day: आपके पार्टनर को दिया गया गुलाब आखिर आया कहां से? UP-तमिलनाडु के बीच टक्कर
केरल की धरती पर कमल प्रयोग! त्रिशूर में नबीन का इशारा, BJP ने खोले सियासी पत्ते
Kerala elections
केरल की धरती पर कमल प्रयोग! त्रिशूर में नबीन का इशारा, BJP ने खोले सियासी पत्ते
नामांकन के बाद रितु तावड़े का विस्फोटक बयान, कहा- बांग्लादेशियों को करेंगे बाहर
BJP Councillor
नामांकन के बाद रितु तावड़े का विस्फोटक बयान, कहा- बांग्लादेशियों को करेंगे बाहर
टैरिफ की जंग में भारत आगे! अमेरिका से ऐसी ट्रेड डील कि चीन-पाकिस्तान के छूटे पसीने
India-US trade deal
टैरिफ की जंग में भारत आगे! अमेरिका से ऐसी ट्रेड डील कि चीन-पाकिस्तान के छूटे पसीने
सदन में नहीं पेश हो सका कश्मीरी पंडितों के अधिकारों पर बिल, शशि थरूर का छलका दर्द
Shashi Tharoor
सदन में नहीं पेश हो सका कश्मीरी पंडितों के अधिकारों पर बिल, शशि थरूर का छलका दर्द
CM उमर अब्दुल्ला का पाकिस्तान को 'पावरफुल' जवाब, बोले- 'हम बनेंगे तुम्हारा हिस्सा?
Omar Abdullah
CM उमर अब्दुल्ला का पाकिस्तान को 'पावरफुल' जवाब, बोले- 'हम बनेंगे तुम्हारा हिस्सा?
आदिल ढेर, सैफुल्लाह को घेरा...किश्तवाड़ में चौथे दिन चल रही मुठभेड़, तेज हुए ऑपरेशन
jammu kashmir news
आदिल ढेर, सैफुल्लाह को घेरा...किश्तवाड़ में चौथे दिन चल रही मुठभेड़, तेज हुए ऑपरेशन
पहले छत पर घूमा, फिर 17वीं मंजिल से लगा दी छलांग, मशहूर बेकरी के मालिक ने दी जान
Multani Bakery
पहले छत पर घूमा, फिर 17वीं मंजिल से लगा दी छलांग, मशहूर बेकरी के मालिक ने दी जान
पहाड़ों में 'सूखी सर्दी' का कहर! देर से आई बर्फ ने बढ़ाई वैज्ञानिकों की चिंता...
late Snowfall
पहाड़ों में 'सूखी सर्दी' का कहर! देर से आई बर्फ ने बढ़ाई वैज्ञानिकों की चिंता...