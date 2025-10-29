Advertisement
Human Body Identification: सिर्फ उंगलियों के निशान ही नहीं, शरीर के इस अंग पर भी बने होते हैं यूनिक पैटर्न

Human Body Identification: जैसे उंगलियों के निशान मैच नहीं करते हैं ठीक वैसे ही मानव शरीर का एक और अंग है जिसका पैटर्न सबसे अलग और यूनिक होता है. ये भी किसी दूसरे व्यक्ति से मेल नहीं खाता है. चलिए जानते हैं मानव शरीर को वो कौन सा अंग है जो जिस पर यूनिक पैटर्न बने होते हैं.

 

 

Oct 29, 2025
Human Body Identification: फोन के फिंगर प्रिंट से लेकर बैंक खाते तक ज्यादातर आइडेंटिफिकेशन के लिए उंगलियों के निशान का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हर शख्स की उंगलियों पर अलग पैटर्न होता है वो निशान किसी और से मैच नहीं करते हैं. आपको बता दें कि जैसे उंगलियों के निशान मैच नहीं करते हैं ठीक वैसे ही मानव शरीर का एक और अंग है जिसका पैटर्न सबसे अलग और यूनिक होता है. ये भी किसी दूसरे व्यक्ति से मेल नहीं खाता है. चलिए जानते हैं मानव शरीर को वो कौन सा अंग है जो जिस पर यूनिक पैटर्न बने होते हैं.

जीभ पर बना होता है खास पैटर्न
फिंगर प्रिंट की तरह ही मानव जीभ भी शरीर के सबसे यूनिक हिस्सों में से एक है. जैसे उंगलियों के निशान अलग होते हैं और किसी से मैच नहीं करते हैं ठीक वैसे ही मानव जीभ के प्रिंट भी हर इंसान के अलग होते हैं. चलिए विस्तार से समझते हैं. उंगलियों पर बने निशान की तरह ही मानव जीभ पर भी पैपिला, खांचे और लकीरों का एक खास पैटर्न बना होता है. ये पैटर्न लाइफटाइम परमानेंट होता है. हर जीभ की बनावट और आकार भी अलग होता है. जीभ का आकार और सतर का पैटर्न कुछ जेनेटिक लक्षणों, आहार और हेल्थ सिचुएशन से इफेक्ट होता है.
यह भी पढ़ें: इस देश में पूरी तरह बैन है च्युइंगम, खाते देख लिया तो जेल में डाल देगी सरकार

 

डेवलप हो रहा बायोमेट्रिक सिस्टम
जानकारी के अनुसार, रिसर्चर ऐसा बायोमेट्रिक सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जो जीभ के 3डी स्कैन का यूज करता है. उंगलिया शरीर के बाहरी हिस्सों में रहती हैं और जीभ मुंह के अंदर रहती है. इसलिए उंगलियों के निशान या फेस स्कैन की तुलना में ये काफी सेफ है.

कब यूज किया जाता है जीभ का पैटर्न
मिली जानकारी के अनुसार जब किसी के फिंगर प्रिंट या दांतों का रिकॉर्ड न हो तब फॉरेंसिक जांच में जीभ के निशान से पहचान की जाती है. जीभ के पैटर्न व्यक्ति के मौत का कारण पता लगाने में भी हेल्प कर सकते हैं. यूं तो जीभ की सतह पर सेल कंटिन्यू रीजनरेशन यानी कोशिकाओं को पुनर्जनन होता रहता है, लेकिन इसके बाद भी जीभ का पैटर्न नहीं बदलता है. 
यह भी पढ़ें: Viral Video: ये है दुनिया का सबसे सस्ता होटल! सिर्फ 20 रुपये में ठहरने की सुविधा

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

