पाकिस्तान में इंसानियत शर्मसार! बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने पहुंची टीम , तो माता-पिता ने ही कर दिया खूनी हमला

पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी से बच्चों को बचाने के लिए जब हेल्थ वर्कर्स घर-घर जाकर ‘दो बूंद जिंदगी की’ पिलाते हैं, तो उम्मीद होती है कि लोग उनका साथ देंगे. लेकिन पाकिस्तान से आई एक खबर ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है. लाहौर में पोलियो ड्रॉप पिलाने पहुंची टीम पर बच्चों के माता-पिता ने ही हमला कर दिया. कहीं ड्रॉप पिलाने से रोका गया, तो कहीं महिला कर्मियों के साथ बदसलूकी हुई. हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा और उस पर भी हमला हुआ. यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन अभियान क्यों बार-बार नाकाम होता नजर आता है.

पोलियो टीम पर हमला

पाकिस्तान सरकार का पोलियो उन्मूलन अभियान लंबे समय से चुनौतियों से जूझ रहा है. ताजा मामला लाहौर के हरबंसपुरा इलाके का है, जहां बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने पहुंची टीम को स्थानीय लोगों ने रोक दिया. स्थानीय मीडिया के मुताबिक, माता-पिता ने न सिर्फ ड्रॉप पिलाने से इनकार किया, बल्कि हेल्थ वर्कर्स पर कथित तौर पर हमला भी कर दिया. एफआईआर के अनुसार, संदिग्धों ने अपने और साथियों को बुलाकर पोलियो कर्मियों को डराया-धमकाया और परेशान किया. हालात बिगड़ने पर कर्मियों ने हेल्पलाइन पर कॉल की, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची.

पुलिस पर भी टूटा गुस्सा

पोलियो टीम को बचाने पहुंची पुलिस को भी उग्र भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, परिजनों ने पुलिसकर्मियों पर भी हमला किया, जिसके बाद हालात और तनावपूर्ण हो गए. पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. इसी तरह शाहदरा इलाके में भी एक महिला पोलियो कर्मी को बच्चों को वैक्सीन पिलाने के दौरान परेशान किए जाने का मामला सामने आया है. इस घटना में भी बच्चों के माता-पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई. लगातार हो रहे ऐसे हमले हेल्थ वर्कर्स की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं.

पोलियो अब भी बड़ा खतरा

पाकिस्तान और अफगानिस्तान दुनिया के ऐसे दो देश हैं, जहां वाइल्ड पोलियोवायरस अब भी मौजूद है. खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जैसे इलाकों में पोलियो वर्कर्स पर हमले आम बात हो चुके हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 2026 के पहले पोलियो अभियान में करीब 10 लाख बच्चों को वैक्सीन नहीं लग पाई, जबकि 53 हजार बच्चों ने ड्रॉप्स लेने से इनकार कर दिया. कुल 4.43 करोड़ बच्चों को ड्रॉप्स पिलाई गईं, लेकिन सुरक्षा समस्याएं, सामुदायिक बहिष्कार और बर्फीले इलाकों के कारण करीब 2.33 लाख बच्चे अभियान से बाहर रह गए. यही वजह है कि पोलियो पाकिस्तान के लिए आज भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है.