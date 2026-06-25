सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने सबको हैरान कर दिया है. चीन में एक रोबोट सड़क पर बैठकर लोगों से भीख मांग रहा है. उसका कहना है कि उसके पास अपनी बैटरी रिचार्ज करने और बिजली का बिल भरने के पैसे नहीं हैं. इस अनोखे नजारे को देखकर लोग कह रहे हैं कि AI के इस दौर में अब भिखारी भी सुरक्षित नहीं बचे हैं.
दुनियाभर में रोबोट्स और AI को लेकर आए दिन नए-नए प्रयोग हो रहे हैं. लेकिन चीन के सिचुआन प्रांत से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. इंटरनेट पर तहलका मचा रहे इस वीडियो में एक इंसानों जैसा दिखने वाला ह्यूमनॉइड रोबोट सड़क के किनारे घुटनों के बल बैठा नजर आ रहा है. वह आने-जाने वाले लोगों के सामने हाथ जोड़कर झुक रहा है, ठीक वैसे ही जैसे कोई इंसान मदद की गुहार लगाता है.
क्यूआर कोड के साथ भीख
इस रोबोट का अंदाज बहुत ही हाईटेक है. उसने अपने पास चंदा इकट्ठा करने के लिए एक ट्रे रखी हुई है. डिजिटल पेमेंट के इस दौर में रोबोट ने ट्रे के साथ एक QR कोड भी लगा रखा है, ताकि लोग ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर सकें. इतना ही नहीं, रोबोट में एक एलईडी डिस्प्ले और लाउडस्पीकर भी लगा है. इस लाउडस्पीकर से लगातार आवाज आ रही है कि 'रिचार्ज करने के लिए पैसे नहीं हैं, कृपया बिजली का बिल भरने में मदद करें'.
Humanoid robots have been spotted begging on the streets of China with signs asking people to pay their electricity bills
The robots display QR codes for donations and have appeared in multiple cities pic.twitter.com/X7kM6IgG8m
— Dexerto (@Dexerto) June 22, 2026
कौन है यह अनोखा रोबोट?
चीनी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह कोई आम मशीन नहीं बल्कि चीन की मशहूर रोबोटिक्स कंपनी 'यूनिट्री' का बनाया हुआ 'Unitree G1' ह्यूमनॉइड रोबोट है. यह वही कंपनी है जिसके रोबोट ने कुछ समय पहले इक्वाडोर के एक ऊंचे ज्वालामुखी पर चढ़कर सबको चौंका दिया था. अब वही रोबोट सड़क पर इस हालत में देखकर लोग हैरान हैं कि आखिर यह सब क्या हो रहा है.
इंटरनेट पर छिड़ी बहस
इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने मजे लेना शुरू कर दिया है. कुछ लोग इसे किसी कंपनी का मार्केटिंग स्टंट मान रहे हैं, तो कुछ इसे एक अनोखा आर्ट पीस कह रहे हैं. एक यूजर ने मजाक में लिखा कि यह बहुत बढ़िया आइडिया है, खुद भीख मांगने से अच्छा है कि रोबोट को काम पर लगा दो, इससे समय और एनर्जी दोनों बचेगी.
अब भिखारियों से भी कॉम्पिटिशन!
एक दूसरे यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा कि AI ने पहले हमारी नौकरियां छीनीं और अब इन्हें खुद भी बिल चुकाने की नौबत आ गई है. वहीं एक अन्य शख्स ने कमेंट किया कि अब हमें 10 हजार डॉलर के रोबोट से कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा, जो हमसे ज्यादा फ्रेश दिख रहा है. कुल मिलाकर लोग यही कह रहे हैं कि AI के आने से अब भिखारियों का धंधा भी खतरे में पड़ गया है. आजकल रोबोट कभी कुंग-फू करते तो कभी मंदिरों में सेवा करते दिख रहे हैं, लेकिन भीख मांगते रोबोट का यह नजारा वाकई एकदम नया और अनोखा है.