सूअरों को पकड़ने निकला था 5 लाख का रोबोट, खुद ही बन गया मजाक! देखिए ये वायरल Video

Humanoid Robot Viral Video: ह्यूमनॉइड रोबोट्स शायद अभी घर के कामों में हाथ बंटाने के लिए पूरी तरह तैयार न हों, लेकिन मनोरंजन के मामले में वे इंसानों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं. मार्शल आर्ट्स और टेनिस के बाद अब ये रोबोट 'हंटर' की भूमिका में नजर आ रहे हैं. पोलैंड की राजधानी वारसॉ से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जहां एक हाई-टेक रोबोट जंगली सूअरों के पीछे दौड़ लगाता दिख रहा है. इस मजेदार घटना ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है.

मिलिए 'एडवर्ड' से: वारसॉ का नया हीरो

सोशल मीडिया पर वायरल इस रोबोट का नाम 'एडवर्ड वारचोकी' रखा गया है. यह असल में 'Unitree G1' रोबोट का एक कस्टमाइज्ड वर्जन है. वीडियो में एडवर्ड को घास के मैदान पर जोगिंग करते हुए जंगली सूअरों के झुंड का पीछा करते देखा जा सकता है. दिलचस्प बात यह है कि जब सूअर उसकी पकड़ में नहीं आए, तो रोबोट ने किसी फिल्मी विलेन की तरह आसमान की तरफ मुक्का हिलाकर अपनी हताशा जाहिर की.

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वारसॉ की समस्या और रोबोटिक समाधान

पोलैंड का वारसॉ शहर पिछले काफी समय से जंगली सूअरों की बढ़ती आबादी से परेशान है. स्थानीय लोग इन रोबोट्स को इस समस्या का एक सुरक्षित समाधान मान रहे हैं. एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, "यह कोई बेवकूफी भरा आइडिया नहीं है! अगर सूअर हमला भी करें, तो भी कोई मरेगा नहीं, सिर्फ मशीन टूटेगी." लोगों का मानना है कि घुसपैठियों को डराने या शिकार में मदद के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है.

zaganiam dziki do lasu pic.twitter.com/Pjxkn0kfob — Edward Warchocki (@edwardwarchocki) April 12, 2026

क्या है इस रोबोट की खासियत?

यूनिटरी रोबोटिक्स (Unitree Robotics) ने पिछले साल अपना नया वर्जन पेश किया था, जिसकी कीमत करीब ₹5 लाख (लगभग $6,000) से शुरू होती है. करीब 55 पाउंड (25 किलो) वजन वाले इस रोबोट में 26 जॉइंट्स हैं, जो इसे इंसानों की तरह लचीला बनाते हैं. यह न सिर्फ मुक्केबाजी कर सकता है, बल्कि कलाबाजियां भी दिखा सकता है. इसमें मल्टीमॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगी है, जिससे यह आवाज और तस्वीरों को आसानी से पहचान सकता है.

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मनोरंजन या भविष्य की सुरक्षा?

एडवर्ड की यह दौड़ भले ही सूअरों को पकड़ने में नाकाम रही हो, लेकिन इसने रोबोटिक्स के भविष्य को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है. विशेषज्ञों का कहना है कि ये रोबोट्स 'किप-अप' जैसे कठिन जिमनास्टिक मूव्स आसानी से कर लेते हैं. भले ही इनकी रफ्तार अभी कम हो, लेकिन जिस तरह से ये माहौल को भांप रहे हैं, वह दिन दूर नहीं जब ये सुरक्षा और निगरानी के कामों में इंसानों की जगह ले लेंगे.