बेकाबू हुआ रोबोट! लड़की को जबरन बाहों में भरा तो मच गई चीख-पुकार; देखें वायरल वीडियो

China Robot Hugs Student Viral Video: क्या रोबोट्स में अब भावनाएं आ गई हैं या वे इंसानों की तरह व्यवहार करने लगे हैं? चीन के शांक्सी (Shaanxi) प्रांत की एक यूनिवर्सिटी में चल रहे डांस परफॉर्मेंस के दौरान एक अजीबोगरीब वाकया हुआ. इसमें लाइव परफॉर्मेंस के दौरान एक ह्यूमेनॉइड रोबोट (Humanoid Robot) अचानक अपनी प्रोग्रामिंग भूल गया और पास खड़ी एक छात्रा को गले लगा लिया. अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल रहा है. इस वीडियो ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है. वीडियो देखने के बाद लोग AI सेफ्टी को लेकर चर्चा कर रहे हैं.

क्या था पूरा मामला?

यह घटना चीन के शांक्सी (Shaanxi) प्रांत की एक यूनिवर्सिटी की है, जहां एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान ह्यूमेनॉइड रोबोट डांस परफॉर्म कर रहा था. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी अचानक रोबोट अपनी जगह से हटकर पास खड़ी एक छात्रा के पास पहुंच गया और उसे गले लगा लिया. रोबोट का ऐसा करना वहां खड़े लोगों की उम्मीद से परे था. क्योंकि रोबोट को सिर्फ डांस के लिए प्रोग्राम किया गया था.

स्टाफ ने तुरंत छुड़ाया

जैसे ही रोबोट ने छात्रा को पकड़ा, वहां मौजूद स्टाफ ने तुरंत कार्रवाई की और रोबोट को उससे अलग किया. राहत की बात यह रही कि इस घटना में छात्रा को कोई चोट नहीं आई. लेकिन यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोग जरूर हैरान रह गए.

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वीडियो वायरल, लोगों ने उठाए सवाल

घटना का वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया. कई लोगों ने सवाल उठाया कि क्या रोबोट ने खुद से यह फैसला लिया या फिर यह किसी तकनीकी गड़बड़ी का नतीजा था. कुछ यूजर्स ने इसे 'मशीन की अपनी समझ' बताया, जबकि अन्य लोगों ने इसे सिस्टम की गलती कहा.

तकनीकी गड़बड़ी या ऑटोनॉमस बिहेवियर?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस रोबोट को एक खास परफॉर्मेंस के लिए तैयार किया गया था. यूनिवर्सिटी से जुड़े लोगों का कहना है कि यह घटना किसी तकनीकी खराबी की वजह से हुई हो सकती है. कुछ एक्सपर्ट्स ने इसे सॉफ्टवेयर गड़बड़ी या सिग्नल इंटरफेरेंस का असर बताया है.

पहले भी सामने आ चुकी हैं ऐसी घटनाएं

यह पहली बार नहीं है जब किसी ह्यूमेनॉइड रोबोट के व्यवहार पर सवाल उठे हों. हाल के समय में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां रोबोट्स ने अनजाने में इंसानों के साथ असामान्य हरकतें की हैं. इससे यह साफ होता है कि तकनीक अभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं हुई है.

एक नई बहस की शुरुआत

इस घटना के बाद AI और रोबोट्स की सुरक्षा को लेकर बहस तेज हो गई है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर रोबोट्स को आम लोगों के बीच इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उनके लिए मजबूत सेफ्टी सिस्टम और कंट्रोल मैकेनिज्म होना बेहद जरूरी है.

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