ऑफिस में अचानक 'भड़क' गया रोबोट! लोगों पर बरसाने लगा लात-घूंसे, VIDEO देख लोगों की छूट गई हंसी

जहां आम लोग इस वीडियो को मनोरंजन के तौर पर देख रहे हैं, वहीं रोबोटिक्स एक्सपर्ट्स इसे एक चुनौती के रूप में देख रहे हैं. दरअसल, ह्यूमनॉइड रोबोट इंसानों की तरह चलने और संतुलन बनाए रखने के लिए कई तरह के सेंसर, मोटर, कैमरा और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं. इन सभी सिस्टम को एक साथ सही तरीके से काम करना पड़ता है. अगर किसी वजह से सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी आ जाए या बैलेंस सिस्टम सही तरीके से रिस्पॉन्ड न करे, तो रोबोट की मूवमेंट अचानक अनियंत्रित हो सकती है. यही वजह है कि ऐसे रोबोट्स की टेस्टिंग हमेशा कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में की जाती है.