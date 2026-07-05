ऑफिस में अचानक 'भड़क' गया रोबोट! लोगों पर बरसाने लगा लात-घूंसे, VIDEO देख लोगों की छूट गई हंसी

आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमनॉइड रोबोट्स तेजी से हमारी जिंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं. दुनिया की कई कंपनियां ऐसे रोबोट बना रही हैं, जो इंसानों की तरह चल-फिर सकें, सामान उठा सकें और कई तरह के काम कर सकें. लेकिन जब यही मशीनें अचानक कंट्रोल से बाहर हो जाएं, तो नजारा कैसा होगा?
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने यही सवाल लोगों के सामने खड़ा कर दिया है. वायरल क्लिप में एक ह्यूमनॉइड रोबोट अचानक अजीब हरकतें करने लगता है. कुछ ही सेकंड में वह अपने पैरों से तेजी-तेजी से किक मारने लगता है. उसके आसपास खड़े लोग पहले तो समझ ही नहीं पाते कि आखिर हुआ क्या है. इसके बाद सभी खुद को बचाने के साथ-साथ रोबोट को रोकने की कोशिश करने लगते हैं.
वीडियो की शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखाई देता है. कमरे में मौजूद लोग रोबोट के आसपास खड़े होकर उसे देख रहे होते हैं. ऐसा लगता है कि किसी तरह का टेस्ट या डेमो चल रहा है. लेकिन अचानक रोबोट का संतुलन बिगड़ जाता है. वह तेजी से अपने पैर चलाने लगता है और सामने आने वाले लोगों की ओर लगातार किक मारने लगता है. कुछ लोग तुरंत पीछे हट जाते हैं, जबकि दो-तीन लोग हिम्मत दिखाकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं. लेकिन रोबोट लगातार हाथ-पैर चलाता रहता है, जिससे कुछ देर के लिए वहां अफरा-तफरी जैसा माहौल बन जाता है.
Rogue humanoid robot ATTACKS HUMANS with high kicks pic.twitter.com/FAHLBiQ3Au
— Santosh Misra 'mohit' (@Santosh_misraa) July 5, 2026
यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर होते ही वायरल हो गया. लाखों लोग इसे देख चुके हैं और इस पर मजेदार कमेंट कर रहे हैं. किसी ने लिखा कि लगता है रोबोट ने ऑफिस का स्ट्रेस निकालना शुरू कर दिया. एक यूजर ने मजाक में कहा कि शायद उसे सोमवार की मीटिंग पसंद नहीं आई. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि यह तो बिल्कुल किसी कॉमेडी फिल्म का सीन लग रहा है. कई लोगों ने लिखा कि वीडियो देखकर हंसी भी आई और थोड़ा डर भी लगा.
जहां आम लोग इस वीडियो को मनोरंजन के तौर पर देख रहे हैं, वहीं रोबोटिक्स एक्सपर्ट्स इसे एक चुनौती के रूप में देख रहे हैं. दरअसल, ह्यूमनॉइड रोबोट इंसानों की तरह चलने और संतुलन बनाए रखने के लिए कई तरह के सेंसर, मोटर, कैमरा और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं. इन सभी सिस्टम को एक साथ सही तरीके से काम करना पड़ता है. अगर किसी वजह से सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी आ जाए या बैलेंस सिस्टम सही तरीके से रिस्पॉन्ड न करे, तो रोबोट की मूवमेंट अचानक अनियंत्रित हो सकती है. यही वजह है कि ऐसे रोबोट्स की टेस्टिंग हमेशा कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में की जाती है.
रोबोटिक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक, किसी भी ह्यूमनॉइड रोबोट के लिए इंसानों जैसी चाल और संतुलन बनाए रखना सबसे मुश्किल कामों में से एक है. एक छोटा-सा सॉफ्टवेयर बग, सेंसर की गलत रीडिंग या मोटर के बीच तालमेल बिगड़ने पर मशीन गलत दिशा में मूव करने लगती है. ऐसी स्थिति में रोबोट खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार उसकी हरकतें और ज्यादा अनियंत्रित हो जाती हैं. हालांकि, अभी तक इस वायरल वीडियो को लेकर यह साफ नहीं हुआ है कि रोबोट में तकनीकी खराबी आई थी या यह टेस्टिंग का हिस्सा था.
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग रोबोट्स की सुरक्षा को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि अगर भविष्य में ऐसे रोबोट आम जगहों पर काम करेंगे, तो उनके लिए मजबूत सेफ्टी सिस्टम होना बेहद जरूरी होगा. वहीं कई यूजर्स का मानना है कि यह सिर्फ टेस्टिंग का हिस्सा हो सकता है और किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी. कुछ लोगों ने यह भी लिखा कि नई टेक्नोलॉजी के शुरुआती दौर में ऐसी घटनाएं होना असामान्य नहीं है.
दुनिया की कई बड़ी टेक कंपनियां और रोबोटिक्स कंपनियां ऐसे ह्यूमनॉइड रोबोट तैयार कर रही हैं, जो भविष्य में फैक्ट्री, वेयरहाउस, अस्पताल और ऑफिस जैसे स्थानों पर इंसानों के साथ काम कर सकें. इन रोबोट्स को सामान उठाने, पैदल चलने, सीढ़ियां चढ़ने और इंसानों के साथ बातचीत करने जैसी क्षमताओं से लैस किया जा रहा है. लेकिन इस तरह की घटनाएं यह भी दिखाती हैं कि अभी इस तकनीक को पूरी तरह सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के लिए काफी काम बाकी है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.