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ऑफिस में अचानक 'भड़क' गया रोबोट! लोगों पर बरसाने लगा लात-घूंसे, VIDEO देख लोगों की छूट गई हंसी

सोशल मीडिया पर एक हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें एक ह्यूमनॉइड रोबोट अचानक अपना संतुलन खो देता है और आसपास मौजूद लोगों पर लात-घूंसे चलाने लगता है. लोग उससे बचने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ उसे काबू में करने की कोशिश में जुटे दिखाई देते हैं. यह वीडियो लोगों को हंसा भी रहा है और रोबोट टेक्नोलॉजी को लेकर चिंता करने पर भी मजबूर कर रहा है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 05, 2026, 10:07 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 10:07 AM IST
ऑफिस में अचानक 'भड़क' गया रोबोट! लोगों पर बरसाने लगा लात-घूंसे, VIDEO देख लोगों की छूट गई हंसी
Image Credit: Image credit: X/@Santosh_misraaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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