Advertisement
trendingNow12944589
Hindi Newsजरा हटके

Shocking Video: नारियल के पेड़ से आ रही थी अजीब आवाजें, शख्स ने तने को खोलकर देखा अटक गई सांसें

Coconut Crabs Video: इंडोनेशिया में नारियल के एक पेड़ के तने से सैकड़ों केकड़े निकले. वायरल वीडियो ने लोगों को हैरान किया, जानिए ये रहस्यमय जीव आखिर हैं क्या और कहां पाए जाते हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 02, 2025, 10:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shocking Video: नारियल के पेड़ से आ रही थी अजीब आवाजें, शख्स ने तने को खोलकर देखा अटक गई सांसें

Crabs In Tree Trunk: पेड़ पर से कभी-कभी अजीबोगरीब आवाजें आती है लेकिन अक्सर लोग हवा चलने पर पत्तों की गूंज समझ लेते हैं. हालांकि, इंडोनेशिया में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें पेड़ के भीतर से कुछ ऐसी चीजें निकली जिसके बारे में सोचकर आप हैरान रह जाएंगे. सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पेड़ के भीतर से एक शख्स ढेर सारे जीव को निकाल रहा है. पहले तो लोगों को समझ नहीं आया कि पेड़ से आखिर कैसी अजीब आवाजें आ रही हैं लेकिन बाद में जब एक शख्स ने पेड़ को गिराकर तने के भीतर झांका तो लोगों के होश उड़ गए.

यह भी पढ़ें: यहां मर्द पहनते हैं साड़ी और करते हैं गरबा, इसके पीछे छिपी है 200 साल पुरानी खौफनाक कहानी

नारियल के पेड़ पर छिपकर बैठे थे केकड़े

Add Zee News as a Preferred Source

सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर Foodporn ने शेयर किया था और फिर यह तुरंत ही वायरल हो गया. इस वीडियो में साफ-साफ देखा जा सकता है कि आखिर कैसे एक शख्स नारियल के पेड़ के तने के अंदर ढेर सारे क्रैब यानी केकड़े छिपकर बैठे थे जिसे गिराकर उसने खुलासा कर दिया कि आखिर सरसराहट की क्यों आवाज आ रही थी. वीडियो देखने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि सैकड़ों केकड़े एक ही जगह पर रेंग रहे थे. वीडियो को देखने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ये कैसे वहां पहुंच गए. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Foodporn (@foodporn)

 

इसे भी पढ़ें: Video: 300 की रफ्तार पर थी निंजा बाइक, अचानक सामने आया ट्रक, देखें टकराने से कैसे बाल-बाल बचा शख्स?

कहां पाए जाते हैं ऐसे केकड़े

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बड़े नारियल केकड़े (Birgus latro) इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, खासकर समुद्री किनारों और द्वीपों में. ये बड़े ज़मीनी केकड़े अपने मजबूत पंजों से नारियल तोड़ने की क्षमता के कारण नारियल केकड़े कहलाते हैं. ये खजूर या नारियल के पेड़ों पर चढ़ सकते हैं और नारियल, गिरे हुए फल, मरे हुए जानवर और कभी-कभी छोटे जीव-जंतुओं को भी खाते हैं. ये ज्यादातर रात में सक्रिय रहते हैं और बिलों में रहते हैं, लेकिन ये पेड़ों पर चढ़ने के लिए भी जाने जाते हैं.

क्लिक कीजिए: Zee News का FAKE चेक, सच्चाई खुद पता कीजिए

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

crabsCrabs tree

Trending news

पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोस्त-दुश्मन का पता चला....मोहन भागवत ने क्यों कही ये बात?
Mohan Bhagwat
पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोस्त-दुश्मन का पता चला....मोहन भागवत ने क्यों कही ये बात?
Gandhi Jayanti 2025: आज भी जिंदा गांधी के विचार, अहिंसा हथियार से ज्यादा ताकतवर
Gandhi Jayanti
Gandhi Jayanti 2025: आज भी जिंदा गांधी के विचार, अहिंसा हथियार से ज्यादा ताकतवर
Dussehra 2025 LIVE: मोहन भागवत- 26 भारतीयों को धर्म पूछकर मारा, 'सरकार और सेना ने दिया करारा जवाब'
Dussehra 2025 date and time
Dussehra 2025 LIVE: मोहन भागवत- 26 भारतीयों को धर्म पूछकर मारा, 'सरकार और सेना ने दिया करारा जवाब'
यूपी में ब्रांच...केरल में 'हेडक्वार्टर', मुजाहिदीन आर्मी की 'केरल Files'
DNA
यूपी में ब्रांच...केरल में 'हेडक्वार्टर', मुजाहिदीन आर्मी की 'केरल Files'
घुसपैठियों का बसेरा... इस जगह से 9 महीने में 2 हजार से ज्यादा बांग्लादेशी गिरफ्तार
illegal intruders
घुसपैठियों का बसेरा... इस जगह से 9 महीने में 2 हजार से ज्यादा बांग्लादेशी गिरफ्तार
'15 मिनट' की धमकी देने वाले ओवैसी ने 'I LOVE मोहम्मद अभियान से क्यों बनाई दूरी?
DNA
'15 मिनट' की धमकी देने वाले ओवैसी ने 'I LOVE मोहम्मद अभियान से क्यों बनाई दूरी?
महाराष्ट्र में 24 घंटे खुलेंगी दुकानें...मगर नहीं खरीद पाएंगे ये चीज, क्या है प्लान
Maharashtra news
महाराष्ट्र में 24 घंटे खुलेंगी दुकानें...मगर नहीं खरीद पाएंगे ये चीज, क्या है प्लान
हादसा या मर्डर... जुबीन गर्ग का कातिल कौन? सिंगर की मौत में शक का साया
DNA Analysis
हादसा या मर्डर... जुबीन गर्ग का कातिल कौन? सिंगर की मौत में शक का साया
भारत माता के सिक्के पर RSS, लेकिन कांग्रेस क्यों छुपा रही इतिहास? क्या है सच्चाई
DNA Analysis
भारत माता के सिक्के पर RSS, लेकिन कांग्रेस क्यों छुपा रही इतिहास? क्या है सच्चाई
न्यूयॉर्क में देखते-देखते जमींदोज हुई 20 मंजिला इमारत, धूल से भर गया आसमान
New York News
न्यूयॉर्क में देखते-देखते जमींदोज हुई 20 मंजिला इमारत, धूल से भर गया आसमान
;