Shocking Video: नारियल के पेड़ से आ रही थी अजीब आवाजें, शख्स ने तने को खोलकर देखा अटक गई सांसें

Trending Photos
Crabs In Tree Trunk: पेड़ पर से कभी-कभी अजीबोगरीब आवाजें आती है लेकिन अक्सर लोग हवा चलने पर पत्तों की गूंज समझ लेते हैं. हालांकि, इंडोनेशिया में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें पेड़ के भीतर से कुछ ऐसी चीजें निकली जिसके बारे में सोचकर आप हैरान रह जाएंगे. सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पेड़ के भीतर से एक शख्स ढेर सारे जीव को निकाल रहा है. पहले तो लोगों को समझ नहीं आया कि पेड़ से आखिर कैसी अजीब आवाजें आ रही हैं लेकिन बाद में जब एक शख्स ने पेड़ को गिराकर तने के भीतर झांका तो लोगों के होश उड़ गए.
यह भी पढ़ें: यहां मर्द पहनते हैं साड़ी और करते हैं गरबा, इसके पीछे छिपी है 200 साल पुरानी खौफनाक कहानी
नारियल के पेड़ पर छिपकर बैठे थे केकड़े
सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर Foodporn ने शेयर किया था और फिर यह तुरंत ही वायरल हो गया. इस वीडियो में साफ-साफ देखा जा सकता है कि आखिर कैसे एक शख्स नारियल के पेड़ के तने के अंदर ढेर सारे क्रैब यानी केकड़े छिपकर बैठे थे जिसे गिराकर उसने खुलासा कर दिया कि आखिर सरसराहट की क्यों आवाज आ रही थी. वीडियो देखने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि सैकड़ों केकड़े एक ही जगह पर रेंग रहे थे. वीडियो को देखने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ये कैसे वहां पहुंच गए.
इसे भी पढ़ें: Video: 300 की रफ्तार पर थी निंजा बाइक, अचानक सामने आया ट्रक, देखें टकराने से कैसे बाल-बाल बचा शख्स?
कहां पाए जाते हैं ऐसे केकड़े
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बड़े नारियल केकड़े (Birgus latro) इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, खासकर समुद्री किनारों और द्वीपों में. ये बड़े ज़मीनी केकड़े अपने मजबूत पंजों से नारियल तोड़ने की क्षमता के कारण नारियल केकड़े कहलाते हैं. ये खजूर या नारियल के पेड़ों पर चढ़ सकते हैं और नारियल, गिरे हुए फल, मरे हुए जानवर और कभी-कभी छोटे जीव-जंतुओं को भी खाते हैं. ये ज्यादातर रात में सक्रिय रहते हैं और बिलों में रहते हैं, लेकिन ये पेड़ों पर चढ़ने के लिए भी जाने जाते हैं.