जहरीले खाने से चली गई सैकड़ों तोतों की जान! Video देखकर आपका भी खून खौल जाएगा

Viral Video: सोशल मीडिया पर चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में सैंकड़ों तोते मरे हुए दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में दावा किया जाता है कि इन तोतों को जहरीला खाना दिया गया है. चलिए वीडियो देखते हैं.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 02, 2026, 09:11 PM IST
Viral Video: आपने अक्सर तोते को पिंजरे में बंद देखा होगा, बहुत से लोग घरों में तोता पालते हैं. तोता इंसानों की आवाज को कॉपी करने में माहिर होते हैं. सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आपका खून खौल जाएगा. 

कहां मरे मिले तोते?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में सैकड़ों तोते मरे हुए दिखाई देते हैं. दरअसल, वीडियो शुरू होती है एक सड़क किनारे से. सड़क किनारे एक पुलिया है. वीडियो बना रहा शख्स दावा करता है कि यहां रोज सुबह सुबह तोते खाना खाते थे. शख्स कहता है, हम रोज यहां से जाते थे तो देखते थे, "यहां रोज तोते खाना खाते थे. आज किसी ने कुछ ऐसा खाना खिला दिया कि सारे तोते मर गए." इसके बाद जब ये शख्स कैमरा लेकर सड़क से नीचे उतरता है तो वहां का मंजर देखकर रूह कांप जाती है. वहां पर सैकड़ों तोते मरे पड़े थे. एक तोता तो सांस भी ले रहा था. वीडियो देखकर तो साफ समझ आ रहा है कि इन्होंने कुछ जहरीला खाना खाया है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. 
यह भी पढ़ें: इस शहर को कहा जाता था पापों का शहर! जानें कैसे मिली कुदरत की सजा

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @arjun__rathore_r नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 45 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. यूजर्स कमेंट बॉक्स में अपना गुस्सा निकाल रहे हैं और कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "मतलब की दुनिया ने पक्षियों को भी नहीं छोड़ा." दूसरे यूजर ने लिखा, "बहुत ही पीड़ादायक है दोषियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

ParrotsViral Video

