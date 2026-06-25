पुलिस पूछताछ में आरोपी ने माना कि वह इंसानी शरीर के अंग और अवशेष इकट्ठा करता था. उसका कहना था कि उसे शरीर की बनावट और एनाटॉमी यानी शरीर विज्ञान में काफी दिलचस्पी है. जांच अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी का कहना है कि वह शरीर के हिस्सों को समझने और अध्ययन करने के लिए इन्हें जमा करता था. हालांकि पुलिस इस दावे को पूरी तरह सही नहीं मान रही है और हर पहलू की जांच कर रही है. सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह सामने आई कि आरोपी ने कथित तौर पर कुछ अवशेषों का इस्तेमाल खाना बनाने में करने की बात कही. उसने दावा किया कि वह इन्हें पकाकर खाता भी था. हालांकि पुलिस इस बयान की भी जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसकी बात कितनी सच है.