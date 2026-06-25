Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /कब्रिस्तान से लाता था खोपड़ी, हड्डियां और शरीर के अंग... पुलिस की रेड में खुला ऐसा राज; सुनकर दहल जाएंगे आप

कब्रिस्तान से लाता था खोपड़ी, हड्डियां और शरीर के अंग... पुलिस की रेड में खुला ऐसा राज; सुनकर दहल जाएंगे आप

Hungary Shocking Case: हंगरी में एक 30 साल के शख्स की हैरान करने वाली करतूत सामने आई है. आरोप है कि वह कब्रिस्तान और अस्पतालों से इंसानी अवशेष इकट्ठा करता था. पुलिस ने जब उसके घर पर छापा मारा तो वहां से खोपड़ी, हड्डियां और शरीर के कई हिस्से बरामद हुए. जांच में यह भी दावा सामने आया कि वह कुछ अवशेषों का इस्तेमाल खाना बनाने में करता था.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 25, 2026, 09:07 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 09:07 PM IST
कब्रिस्तान से लाता था खोपड़ी, हड्डियां और शरीर के अंग... पुलिस की रेड में खुला ऐसा राज; सुनकर दहल जाएंगे आप
Image Credit: AI ImageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Vastu Guru Manyyaa गाइड: निर्जला एकादशी का असली अर्थ, सही दान और जीवन बदलने वाले लाभ
nirjala ekadashi 202644 min ago
2
Air India Flight 18244 min ago
3
Asaduddin Owaisi56 min ago
4
Pakistan1 hr ago
5
Best Weekend Trips in India1 hr ago