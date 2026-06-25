Hungary Shocking Case: दुनिया में कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, जिनके बारे में सुनकर लोगों के लिए यकीन करना मुश्किल हो जाता है. हंगरी से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसने पुलिस अधिकारियों तक को हैरान कर दिया है. यहां एक शख्स पर आरोप लगा है कि वह कब्रिस्तान और अस्पतालों से इंसानी अवशेष लाकर अपने घर में रखता था.
मामला तब सामने आया, जब जांच एजेंसियों को इस शख्स के बारे में जानकारी मिली. सूचना के आधार पर पुलिस ने जब उसके घर की तलाशी ली तो वहां से ऐसी चीजें मिलीं, जिन्हें देखकर अधिकारी भी चौंक गए. अब इस मामले की जांच कई स्तरों पर की जा रही है.
द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अनुसार, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में रहने वाले इस 30 वर्षीय शख्स के घर पर पुलिस ने छापा मारा था. जांच के दौरान घर से कई इंसानी अवशेष बरामद किए गए. पुलिस को वहां खोपड़ियां, एक हाथ, एक पैर और हड्डियां मिलीं. इतना ही नहीं, एक सूटकेस के अंदर भी कई हड्डियां रखी हुई थीं. इसके अलावा इंसानी त्वचा से बनाया गया एक चेहरे जैसा मॉडल भी बरामद किया गया. जांच टीम को एक जार भी मिला, जिसमें एक दिल जैसा दिखने वाला अंग रखा हुआ था. हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि वह अंग इंसानी है या किसी जानवर का. इसके लिए उसे जांच के लिए भेजा गया है.
पुलिस पूछताछ में आरोपी ने माना कि वह इंसानी शरीर के अंग और अवशेष इकट्ठा करता था. उसका कहना था कि उसे शरीर की बनावट और एनाटॉमी यानी शरीर विज्ञान में काफी दिलचस्पी है. जांच अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी का कहना है कि वह शरीर के हिस्सों को समझने और अध्ययन करने के लिए इन्हें जमा करता था. हालांकि पुलिस इस दावे को पूरी तरह सही नहीं मान रही है और हर पहलू की जांच कर रही है. सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह सामने आई कि आरोपी ने कथित तौर पर कुछ अवशेषों का इस्तेमाल खाना बनाने में करने की बात कही. उसने दावा किया कि वह इन्हें पकाकर खाता भी था. हालांकि पुलिस इस बयान की भी जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसकी बात कितनी सच है.
जांच एजेंसियों को शक है कि आरोपी को कुछ अवशेष अस्पतालों में काम करने के दौरान मिले होंगे. इसके अलावा उस पर हंगरी और पड़ोसी देश स्लोवाकिया के कुछ पुराने और सुनसान कब्रिस्तानों से शवों के अवशेष निकालने का भी शक है. पुलिस ने आरोपी के घर से उसके कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान भी जब्त किए हैं. माना जा रहा है कि इन उपकरणों से जांच में कई अहम सुराग मिल सकते हैं. अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में अभी कई सवालों के जवाब मिलना बाकी हैं. सबसे बड़ा सवाल यही है कि आरोपी इतने लंबे समय तक यह सब कैसे करता रहा और ये अवशेष कहां-कहां से आए.
फिलहाल बरामद सभी अवशेषों को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है. एक्सपर्ट्स यह पता लगाने में जुटे हैं कि ये अवशेष कितने पुराने हैं और ये किसके हैं. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कहीं इस मामले का संबंध किसी और घटना से तो नहीं है. अगर जांच में और गंभीर बातें सामने आती हैं तो आरोपी के खिलाफ और कड़ी धाराएं लगाई जा सकती हैं. इस घटना के सामने आने के बाद हंगरी में भी लोगों के बीच चर्चा तेज हो गई है. लोग यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर एक व्यक्ति इस तरह की हरकतों तक कैसे पहुंच सकता है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही तस्वीर पूरी तरह साफ हो पाएगी.