Advertisement
trendingNow13151914
Hindi Newsजरा हटकेथर-थर कांपते, भूख से बिलखते बच्चे... हाथ में कटोरा लेकर लाइन में खड़े मासूम, Video देखकर रो पड़ा हर कोई

थर-थर कांपते, भूख से बिलखते बच्चे... हाथ में कटोरा लेकर लाइन में खड़े मासूम, Video देखकर रो पड़ा हर कोई

African Children Video: अफ्रीका में गरीबी किस कदर है इस बात को बयां करता एक वीडियो सामने आया है. वीडियो में मासूम बच्चे बारिश में ठिठुरते हुए रोटी की लाइन में लगे दिखाई दे रहे हैं. बारिश रुकने का इंतजार कर रहे हैं कि ताकी एक वक्त की रोटी मिल सके. ये वीडियो आपकी आंखों में आंसू ला देगा.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Mar 24, 2026, 11:19 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

थर-थर कांपते, भूख से बिलखते बच्चे... हाथ में कटोरा लेकर लाइन में खड़े मासूम, Video देखकर रो पड़ा हर कोई

Viral Video: सोशल मीडिया पर अफ्रीकी बच्चों का एक हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. जो दिखाता है कि आज भी दुनिया में ऐसी गरीबी है. जहां बच्चे एक वक्त की रोटी के लिए लाइन में लगे हैं. ये वीडियो आपका दिल दहला देगा.

जहां एक तरफ कुछ लोग आईफोन का लेटेस्ट वर्जन लेने के लिए सूट बूट पहनकर लाइन में लगते हैं. वहीं दूसरी ओर ऐसी भी गरीबी है, जहां बच्चे 2 रोटी के लिए लाइन में लग रहे हैं. वीडियो इतना दर्दनाक है कि जिसने भी देखा उसका दिल पसीज गया. ये वीडियो भयानक गरीबी में जी रहे अफ्रीकी समुदाय को दिखा रहा है. अफ्रीका में गरीबी किस स्तर पर है इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बारिश के पानी ठिठुरते बच्चे रोटी की लाइन में लगे हैं. 

बारिश में ठिठुर रहे मासूम

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि बारिश पड़ रही है और बारिश में भीगते मासूम एक लाइन में लगे हैं. बच्चों के हाथ में खाना लेने के लिए बर्तन हैं. बच्चे प्लेट सिर पर रखकर बारिश के पानी से बचने की कोशिश कर रहे हैं. बच्चे ठंड की वजह से ठिठुर रहे हैं और इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब बारिश बंद हो और कब हमें खाना मिलना शुरू हो. ये वीडियो लोगों को रुला रहा है. लोग हैरान है कि दुनिया में ऐसी भी गरीबी है. वीडियो देख आपको भी यकीन नहीं होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: धोने के लिए समंदर किनारे ले गए कार, एक लहर आई और फॉर्च्यूनर गायब, VIDEO देखें

किसने पोस्ट किया वीडियो?

वायरल हो रहा वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @TansuYegen नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है. इस हैंडल से ऐसे ही वायरल वीडियो शेयर ​किए जाते हैं. Tansu Yegen ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, 'कुछ लोग नए आईफोन के लिए फैंसी कोट पहनकर लाइन में इंतजार करते हैं, वहीं अफ्रीका में कुछ बच्चे ठंड में सिर्फ खाना पाने के लिए इंतजार करते हैं.'

क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देख यूजर्स हैरान हैं. उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि दुनिया में ऐसी भी कोई जगह है जहां इतनी गरीबी है. एक यूजर ने पोस्ट करने वाले हैंडल पर ही हमला बोल दिया और पूछा, "तो क्या अफ्रीका के हर बच्चे को खाना मिलने तक लोगों को फोन नहीं खरीदना चाहिए? लग्जरी कब स्वीकार्य है. ये कौन तय करता है? जिस फोन से आप ये पोस्ट कर रहे हो. वह भी शायद उसी महाद्वीप के खनिजों से बना होगा. इसके लिए उन भ्रष्ट अफ्रीकी नेताओं को दोषी ठहराएं, न कि उन मेहनती लोगों को जो अपनी रोजी-रोटी के लिए पसीना बहाते हैं." इसके अलावा दूसरे यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, "सेवा करने वाले लोग बारिश रुकने का इंतजार नहीं कर सकते थे, इसके बजाय उन्होंने बच्चों को बारिश में लाइन में खड़ा कर दिया."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

TAGS

African Videotrending

Trending news

रंधावा सुसाइड केस में AAP के पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर आज कोर्ट में होगी पेशी
aap
रंधावा सुसाइड केस में AAP के पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर आज कोर्ट में होगी पेशी
संकट नहीं तो क्या? PM की आशंका सही निकली, पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनों की वजह पता चली
West Asia crisis
संकट नहीं तो क्या? PM की आशंका सही निकली, पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनों की वजह पता चली
11 MLA दे दो...एनकाउंटर करने वालों का भी एनकाउंटर होगा; AIMIM नेता का विवादित बयान
AIMIM
11 MLA दे दो...एनकाउंटर करने वालों का भी एनकाउंटर होगा; AIMIM नेता का विवादित बयान
मालदीव बोट हादसे में लापता 'जिप्सी किंग' का कोई सुराग नहीं, सर्च ऑपरेशन जारी
Gypsy King
मालदीव बोट हादसे में लापता 'जिप्सी किंग' का कोई सुराग नहीं, सर्च ऑपरेशन जारी
4 साल का सपना, एक पल में खत्म: कनाडा में हार्ट अटैक से पंजाब के अनमोल की मौत
canada
4 साल का सपना, एक पल में खत्म: कनाडा में हार्ट अटैक से पंजाब के अनमोल की मौत
चुनाव में ड्यूटी पर लगे जवान बंगाली में पूछेंगे 'केमोन आछेन... चिंता कोरबे ना'
West Bengal Election 2026
चुनाव में ड्यूटी पर लगे जवान बंगाली में पूछेंगे 'केमोन आछेन... चिंता कोरबे ना'
Assam Elections: जोरहाट में गोगोई का शक्ति प्रदर्शन, उमड़ा जनसैलाब; BJP पर निशाना
Assam Elections 2026
Assam Elections: जोरहाट में गोगोई का शक्ति प्रदर्शन, उमड़ा जनसैलाब; BJP पर निशाना
टॉप नक्सल कमांडर पापाराव ने किया सरेंडर, सक्रिय माओवादी नेटवर्क को लगा बड़ा झटका!
Paparao Surrenders
टॉप नक्सल कमांडर पापाराव ने किया सरेंडर, सक्रिय माओवादी नेटवर्क को लगा बड़ा झटका!
रणबीर के लिए तो खूब बजा ली ताली, अब उस धुरंधर के बारे में जानिए, जो PAK से लौट न सका
Dhurandhar
रणबीर के लिए तो खूब बजा ली ताली, अब उस धुरंधर के बारे में जानिए, जो PAK से लौट न सका
बीच आसमान खराब हुआ विमान, सीधा जेद्दा की ओर मुड़ी बेंगलुरु से लंदन की फ्लाइट
AIR INDIA
बीच आसमान खराब हुआ विमान, सीधा जेद्दा की ओर मुड़ी बेंगलुरु से लंदन की फ्लाइट