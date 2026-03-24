थर-थर कांपते, भूख से बिलखते बच्चे... हाथ में कटोरा लेकर लाइन में खड़े मासूम, Video देखकर रो पड़ा हर कोई

Viral Video: सोशल मीडिया पर अफ्रीकी बच्चों का एक हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. जो दिखाता है कि आज भी दुनिया में ऐसी गरीबी है. जहां बच्चे एक वक्त की रोटी के लिए लाइन में लगे हैं. ये वीडियो आपका दिल दहला देगा.

जहां एक तरफ कुछ लोग आईफोन का लेटेस्ट वर्जन लेने के लिए सूट बूट पहनकर लाइन में लगते हैं. वहीं दूसरी ओर ऐसी भी गरीबी है, जहां बच्चे 2 रोटी के लिए लाइन में लग रहे हैं. वीडियो इतना दर्दनाक है कि जिसने भी देखा उसका दिल पसीज गया. ये वीडियो भयानक गरीबी में जी रहे अफ्रीकी समुदाय को दिखा रहा है. अफ्रीका में गरीबी किस स्तर पर है इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बारिश के पानी ठिठुरते बच्चे रोटी की लाइन में लगे हैं.

बारिश में ठिठुर रहे मासूम

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि बारिश पड़ रही है और बारिश में भीगते मासूम एक लाइन में लगे हैं. बच्चों के हाथ में खाना लेने के लिए बर्तन हैं. बच्चे प्लेट सिर पर रखकर बारिश के पानी से बचने की कोशिश कर रहे हैं. बच्चे ठंड की वजह से ठिठुर रहे हैं और इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब बारिश बंद हो और कब हमें खाना मिलना शुरू हो. ये वीडियो लोगों को रुला रहा है. लोग हैरान है कि दुनिया में ऐसी भी गरीबी है. वीडियो देख आपको भी यकीन नहीं होगा.

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Some people wait in line for the newest iPhone wearing fancy coats while some kids in Africa wait in the cold just to get some food via @themayor_ke pic.twitter.com/8fU8epRxjK — Tansu Yegen (@TansuYegen) March 23, 2026

किसने पोस्ट किया वीडियो?

वायरल हो रहा वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @TansuYegen नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है. इस हैंडल से ऐसे ही वायरल वीडियो शेयर ​किए जाते हैं. Tansu Yegen ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, 'कुछ लोग नए आईफोन के लिए फैंसी कोट पहनकर लाइन में इंतजार करते हैं, वहीं अफ्रीका में कुछ बच्चे ठंड में सिर्फ खाना पाने के लिए इंतजार करते हैं.'

क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देख यूजर्स हैरान हैं. उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि दुनिया में ऐसी भी कोई जगह है जहां इतनी गरीबी है. एक यूजर ने पोस्ट करने वाले हैंडल पर ही हमला बोल दिया और पूछा, "तो क्या अफ्रीका के हर बच्चे को खाना मिलने तक लोगों को फोन नहीं खरीदना चाहिए? लग्जरी कब स्वीकार्य है. ये कौन तय करता है? जिस फोन से आप ये पोस्ट कर रहे हो. वह भी शायद उसी महाद्वीप के खनिजों से बना होगा. इसके लिए उन भ्रष्ट अफ्रीकी नेताओं को दोषी ठहराएं, न कि उन मेहनती लोगों को जो अपनी रोजी-रोटी के लिए पसीना बहाते हैं." इसके अलावा दूसरे यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, "सेवा करने वाले लोग बारिश रुकने का इंतजार नहीं कर सकते थे, इसके बजाय उन्होंने बच्चों को बारिश में लाइन में खड़ा कर दिया."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.