प्यासा कौए के बाद अब देखें भूखा कौआ, भुख्खड़ कौए ने पार कर दी सारी हद! वीडियो देखें

Viral Video: आपने बचपन में स्कूल की किताब में प्यासे कौए की कहानी (The Thirsty Crow) तो जरूर पढ़ी होगी. जिसमें एक प्यासा कौआ समझदारी दिखाते हुए घड़े में कंकड़ डालकर पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेता है. उस प्यासे कौए की कहानी हर कोई जानता है, लेकिन क्या आपने भूखा कौआ की कोई कहानी सुनी है. आपको पढ़कर हंसी आ रही होगी, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें एक भुख्खड़ कौआ ऐसी हरकत कर रहा है. जिसे देखकर किसी की भी हंसी छूट जाएगी. किसी ने ये फनी मोमेंट अपने कैमरे में कैद कर लिया.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि ये नजारा समुद्र का है. वीडियो में कौए के पीछे पानी का एक जहाज भी नजर आता है. वीडियो की मजेदार बात ये कौआ है जो भूखों वाली हरकत कर रहा है. ऐसा लग रहा है जैसे कितने दिनों से इसे खाना नहीं मिला. कौआ बिस्किट देखकर आपना सब्र खो देता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि वहां 6 बिस्किट रखे हुए हैं. कौआ वहां से बिस्किट को अपनी चोंच में दबाकर ले जाना चाहता है, लेकिन उसकी चोंच में 2 से 3 बिस्किट ही आसानी से आ रहे हैं. वो चाहता तो 3 बिस्किट एक बार में लेकर उड़ जाता और बाकी के 3 बिस्किट दूसरी बार में ले जाता, लेकिन कौए को ये मंजूर नहीं था. वो सभी 6 बिस्किट एक ही साथ ले जाना चाहता है, लेकिन उसकी चोंच में एक साथ 6 बिस्किट नहीं घुस पा रहे हैं.

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बड़ा जिद्दी कौआ है

इस स्थिति में कौए ने पहले सारे बिस्किट को इस तरह सेट किया ताकि वो एक के ऊपर एक चढ़ जाएं. इसके बाद अपनी चोंच को बड़ा कर सभी बिस्किट को फंसाने की कोशिश की. इस दौरान 5 बिस्किट फंस गए, लेकिन एक बिस्किट रह गया. इसके बाद भी जिद्दी कौए ने हार नहीं मानी और छठा बिस्किट भी चोंच में फंसा लिया. लोग कह रहे हैं, प्यासे कौए का ये दूसरा वर्जन है.

किसने शेयर किया वीडियो

वीडियो सोशल मीडिया पर @dinesh.5275 नाम के हैंडल से शेयर किया गया. वीडियो के कमेंट बॉक्स में लोग हंसी वाले इमोजी सेंड कर रहे हैं. वीडियो देख आप भी लोटपोट हो जाएंगे.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.