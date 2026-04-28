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Hindi Newsजरा हटकेप्यासा कौए के बाद अब देखें भूखा कौआ, भुख्खड़ कौए ने पार कर दी सारी हद! वीडियो देखें

प्यासा कौए के बाद अब देखें भूखा कौआ, भुख्खड़ कौए ने पार कर दी सारी हद! वीडियो देखें

Hungry Crow Viral Video: प्यासे कौए की कहानी हर कोई जानता है, लेकिन क्या आपने भूखा कौए की कोई कहानी सुनी है. इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें एक भुख्खड़ कौए ने ऐसी जिद्द पकड़ी कि सारी हदें पार कर दी. आप भी देखें ये वीडियो.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Apr 28, 2026, 09:00 PM IST
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फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @dinesh.5275
फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @dinesh.5275

Viral Video: आपने बचपन में स्कूल की किताब में प्यासे कौए की कहानी (The Thirsty Crow) तो जरूर पढ़ी होगी. जिसमें एक प्यासा कौआ समझदारी दिखाते हुए घड़े में कंकड़ डालकर पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेता है. उस प्यासे कौए की कहानी हर कोई जानता है, लेकिन क्या आपने भूखा कौआ की कोई कहानी सुनी है. आपको पढ़कर हंसी आ रही होगी, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें एक भुख्खड़ कौआ ऐसी हरकत कर रहा है. जिसे देखकर किसी की भी हंसी छूट जाएगी. किसी ने ये फनी मोमेंट अपने कैमरे में कैद कर लिया.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि ये नजारा समुद्र का है. वीडियो में कौए के पीछे पानी का एक जहाज भी नजर आता है. वीडियो की मजेदार बात ये कौआ है जो भूखों वाली हरकत कर रहा है. ऐसा लग रहा है जैसे कितने दिनों से इसे खाना नहीं मिला. कौआ बिस्किट देखकर आपना सब्र खो देता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि वहां 6 बिस्किट रखे हुए हैं. कौआ वहां से बिस्किट को अपनी चोंच में दबाकर ले जाना चाहता है, लेकिन उसकी चोंच में 2 से 3 बिस्किट ही आसानी से आ रहे हैं. वो चाहता तो 3 बिस्किट एक बार में लेकर उड़ जाता और बाकी के 3 बिस्किट दूसरी बार में ले जाता, लेकिन कौए को ये मंजूर नहीं था. वो सभी 6 बिस्किट एक ही साथ ले जाना चाहता है, लेकिन उसकी चोंच में एक साथ 6 बिस्किट नहीं घुस पा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: नारियल फोड़कर 'टॉय कार' का वेलकम! मासूम की खुशी को बनाया स्पेशल, वीडियो ने जीता दिल

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बड़ा जिद्दी कौआ है

इस स्थिति में कौए ने पहले सारे बिस्किट को इस तरह सेट किया ताकि वो एक के ऊपर एक चढ़ जाएं. इसके बाद अपनी चोंच को बड़ा कर सभी बिस्किट को फंसाने की कोशिश की. इस दौरान 5 बिस्किट फंस गए, लेकिन एक बिस्किट रह गया. इसके बाद भी जिद्दी कौए ने हार नहीं मानी और छठा बिस्किट भी चोंच में फंसा लिया. लोग कह रहे हैं, प्यासे कौए का ये दूसरा वर्जन है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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किसने शेयर किया वीडियो

वीडियो सोशल मीडिया पर @dinesh.5275 नाम के हैंडल से शेयर किया गया. वीडियो के कमेंट बॉक्स में लोग हंसी वाले इमोजी सेंड कर रहे हैं. वीडियो देख आप भी लोटपोट हो जाएंगे.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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