भूखी-प्यासी अदरक बेच रही थी दादी, तभी मसीहा बनकर पास आया शख्स; किया ऐसा काम कि हैरान हो गई जनता!

Dadi Ka Emotional Video: छोटे-छोटे कस्बों और गलियों में अक्सर ऐसे वीडियो देखने को मिलते हैं, जो सीधे दिल को छू जाते हैं और चर्चा के विषय बन जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक दादी सड़क किनारे बैठकर अदरक बेचती नजर आ रही हैं. उनकी झुकी हुई पीठ, थके हुए हाथ और चेहरे पर चिंता के भाव लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. गर्म धूप में मेहनत करती यह दादी भूखी-प्यासी दिख रही हैं, फिर भी अपनी रोज़ी-रोटी के लिए प्रयासरत हैं. वीडियो को देखकर लोग इमोशन हो गए .

भूखी-प्यासी दादी को सड़क किनारे अदरक बेचते देख मसीहा बनकर पास आया शख्स

वीडियो में देखा जा सकता है कि दादी सड़क किनारे फुटपाथ पर अदरक बेचते हुए बैठी हैं. वह इधर-उधर देखती रहती हैं, लेकिन कोई ग्राहक नजर नहीं आता. फिर थोड़ी देर तक इंतजार करने के बाद दादी की हालत देखकर एक शख्स मसीहा बनकर उनके पास आता है. वह दादी की मदद करता है और उनके लिए खरीदार बन जाता है. शख्स दादी से अदरक खरीदता है और उन्हें पैसे देकर उनकी परेशानियों को कुछ पल के लिए हल कर देता है. इस मदद को देखकर आसपास मौजूद लोग और सोशल मीडिया यूजर्स हैरान रह जाते हैं और वीडियो तेजी से वायरल हो जाता है.

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

वायरल इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म इंस्टाग्राम पर iamhussainmansuri नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. जिसे अब तक 67 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. जबकि हजारों लोग इसे लाइक कर रहे हैं. वीडियो देखकर यूजर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. लोग इस शख्स की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे लोग समाज में इंसानियत और मदद का असली मतलब समझाते हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि अगर हर इंसान थोड़ी मदद करता तो दुनिया कितनी सुंदर जगह बन सकती थी. वीडियो एक बार फिर साबित कर दिया कि छोटे-छोटे काम भी किसी की जिंदगी बदल सकते हैं और इंसानियत का उदाहरण पेश कर सकते हैं.