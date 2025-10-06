अचानक सामने आया भूखा बाघ; शख्स ने 4 घंटे तक पेड़ से लटककर बचाई अपनी जान, वीडियो देख दंग रह गए लोग

Tiger Viral Video: चीन के लियूयांग शहर में एक शख्स 4 घंटे तक पेड़ पर लटका रहा, क्योंकि नीचे एक भूखा मलायन टाइगर घूम रहा था. वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, लोगों ने शख्स की हिम्मत की तारीफ की और वायरल वीडियो के पीछे Fahad Mk का ड्रामैटिक कंटेंट बताया गया.
Viral Video; सोशल मीडिया पर कभी-कभी ऐसे वीडियो आते हैं जो लोगों की सांसें रोक देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें एक शख्स 4 घंटे तक एक ऊंचे पेड़ से लटका रहा, जबकि नीचे एक भूखा मलायन टाइगर घूम रहा था. वीडियो में जंगल के बीच उसकी मोटरसाइकिल गिरी हुई दिखाई देती है और बाघ के गुर्राने की आवाजें डर बढ़ा रही हैं. जैसे-जैसे रात बढ़ती है, शख्स की सांसें तेज़ होती जाती हैं. यह नजारा रोमांच और डर का अद्भुत मिश्रण पेश करता है.
जंगल में खतरनाक सामना
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शख्स ने खुद को बचाने के लिए पेड़ की डालियों को थाम रखा था. नीचे बाघ घूम रहा था और किसी भी समय हमला कर सकता था. आदमी ने सावधानी बरतते हुए चार घंटे तक उसी स्थिति में रहकर अपनी जान बचाई. उसकी हिम्मत और शांत सोच ने ही उसे सुरक्षित रखा. इस नजारे ने दर्शकों को हैरान कर दिया और वीडियो तेजी से वायरल होने लगा.
सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल
इस वीडियो पहले टिकटॉक पर पोस्ट किया गया था और इसे 40 लाख से अधिक बार देखा गया. इसके बाद @thesmartlocalmy इंस्टाग्राम अकाउंट पर इसे शेयर किया गया, जहां इसे 1 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं. वीडियो को 1 लाख से अधिक लाइक्स और हजारों कमेंट्स मिल चुके हैं. इस वायरल वीडियो के पीछे Fahad Mk का हाथ है, जो अर्बन लीजेंड्स और सुपरनैचुरल कंटेंट के ड्रामैटिक वीडियो बनाने के लिए जाना जाता है. इंस्टाग्राम पर वायरल होने के बाद लोग मिली-जुली प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "यह कितनी डरावनी स्थिति है," तो दूसरे ने लिखा, "यह किसी डरावने सपने जैसा लग रहा है." वहीं कुछ ने वीडियो को व्यूज़ के लिए बनाना बताया और शख्स की आलोचना की. कई लोगों ने यह भी लिखा कि बाघ पेड़ पर चढ़ सकते हैं या नहीं, इस पर सवाल उठाया.