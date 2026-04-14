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Hindi Newsजरा हटकेपति ही निकला बीवी के सगे भाइयों का पिता! 22 साल बाद खुला सास और दामाद के रिश्तों का घिनौना राज

पति ही निकला बीवी के सगे भाइयों का पिता! 22 साल बाद खुला सास और दामाद के रिश्तों का घिनौना राज

एक महिला की रूह कंपा देने वाली कहानी सामने आई है. न्यू ईयर पर पति और मां को रंगे हाथों पकड़ा, तो खुला 22 साल का काला राज. क्या पति ही अपनी पत्नी के भाइयों का असली पिता है? पढ़ें वायरल रेडिट पोस्ट का सच.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 14, 2026, 06:29 AM IST
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पति ही निकला बीवी के सगे भाइयों का पिता! 22 साल बाद खुला सास और दामाद के रिश्तों का घिनौना राज

Reddit Viral Story: धोखा हमेशा दर्दनाक होता है, लेकिन जब यह अपनों की ओर से मिले तो इंसान पूरी तरह टूट जाता है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर एक गर्भवती महिला ने अपनी जिंदगी का सबसे भयानक सच शेयर किया है. इस महिला ने बताया कि कैसे उसने अपने पति और अपनी ही मां को एक साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा, जिससे एक ऐसा राज खुला जिसने पूरे परिवार की नींव हिला दी.

कैसे सामने आया 22 साल का ये काला सच?

मिरर की रिपोर्ट्स के अनुसार, पीड़ित महिला की उम्र 40 साल है. उसने बताया कि वह अपने पति (39) के साथ तब से है जब वे महज 15 साल के थे. उनकी शादी को 22 साल हो चुके हैं और उनके चार बच्चे हैं, जबकि वह पांचवें बच्चे के साथ 7 महीने की गर्भवती है. उनकी जिंदगी किसी सपने जैसी चल रही थी, लेकिन न्यू ईयर की शाम सब कुछ बदल गया. महिला अपनी सहेलियों के साथ ट्रिप पर गई थी, लेकिन वह वहां से जल्दी लौट आई. जब वह अपने बेडरूम में पहुंची तो वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई. उसने अपने पति को अपनी ही 60 साल की मां के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया.

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क्या पति ही पत्नी के भाइयों का असली पिता है?

जब महिला ने अपने पति को सच बताने के लिए मजबूर किया, तो जो खुलासा हुआ वह किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से भी ज्यादा डरावना था. पति ने कबूल किया कि उनकी शादी से पहले ही उसकी सास ने उसे बहला-फुसला लिया था और तब से यानी पिछले 22 सालों से उनका यह अफेयर चल रहा था. महिला ने जब समय का हिसाब लगाया, तो उसे अहसास हुआ कि उसके जुड़वां भाई और सबसे छोटा भाई असल में उसके पिता के नहीं, बल्कि उसके पति के जैविक बच्चे (Biological Children) हो सकते हैं. यानी उसका पति ही उसके अपने भाइयों का असली पिता है.

इस विश्वासघात की गहराई यहीं खत्म नहीं होती. महिला ने बताया कि उसका पति इतना शातिर था कि उसने अपनी पत्नी और सास दोनों को एक साथ गर्भवती किया. जिसे महिला एक सुखद इत्तेफाक मान रही थी कि वह और उसकी मां साथ में गर्भवती हैं, वह असल में उसके पति की घिनौनी करतूत थी. उसकी मां एक चर्च में बच्चों की पादरी थी, अब अपनी बदनामी का दोष अपनी ही बेटी पर मढ़ रही है.

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परिवार में मचा भारी कोहराम

जब महिला ने यह सच अपने 63 वर्षीय पिता और बाकी भाई-बहनों को बताया, तो घर में कोहराम मच गया. पिता, जो अपनी पत्नी से हाई स्कूल के समय से प्यार करते थे, इस खबर से पूरी तरह टूट गए हैं. हालांकि परिवार के कुछ सदस्य महिला का साथ दे रहे हैं, लेकिन कुछ उसे इस राज को सार्वजनिक करने के लिए दोषी ठहरा रहे हैं. महिला अब अपने पति से तलाक ले रही है और उसने कसम खाई है कि वह अपनी मां का चेहरा कभी नहीं देखेगी.

About the Author
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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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