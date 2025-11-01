Advertisement
ना महंगी कार, ना बाइक... ठेले पर बैठकर निकला कपल, सादगी में छिपा ऐसा प्यार कि इंटरनेट झूम उठा

Husband and wife Viral Video: एक कपल ने लग्जरी कार छोड़कर ठेले पर सवारी की और अपनी सादगी से इंटरनेट का दिल जीत लिया. सोशल मीडिया पर उनका यह अनोखा प्यार भरा अंदाज़ तेजी से वायरल हो रहा है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Nov 01, 2025, 03:10 PM IST
Viral Video: आज के इस फाइवजी और फैंसी लाइफस्टाइल वाले जमाने में जहां लोग अपने रिश्तों को दिखावे और महंगी चीजों से जोड़कर देखते हैं, वहीं एक कपल ने अपनी सादगी से इंटरनेट का दिल जीत लिया है. इस वीडियो में पति-पत्नी किसी लक्जरी कार या बाइक पर नहीं, बल्कि ठेले पर सवार होकर घूमते नजर आ रहे हैं. वीडियो में दिखता है कि पति ठेला चला रहा है और पत्नी उसके पास बैठी मुस्कुरा रही है. दोनों के चेहरे पर सच्चा प्यार झलकता है, जो बताता है कि रिश्ते की मजबूती महंगे साधनों से नहीं, बल्कि दिल के जुड़ाव से होती है.

पति-पत्नी के रिश्ते का असली मतलब

सोशल मीडिया पर अक्सर पति-पत्नी के रिश्ते को लेकर कई तरह की रील्स और बहसें देखने को मिलती हैं. किसी में पति पत्नी की डिमांड्स से परेशान दिखाया जाता है तो कहीं पत्नियां महंगी चीजों की फरमाइश करती नजर आती हैं. लेकिन यह वीडियो इन तमाम धारणाओं को तोड़ता है. यह साबित करता है कि प्यार के रिश्ते में महंगी गाड़ियों या आलीशान जिंदगी की जरूरत नहीं होती. सादगी, भरोसा और एक-दूसरे का साथ ही असली रिश्ते की खूबसूरती है.

 पति-पत्नी की सादगी ने छू लिया दिल

इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पति एक माल ढोने वाले रिक्शे के आगे बाइक का हैंडल लगाकर उसे चला रहा है, जबकि पत्नी उसके बगल में ठेले पर सटकर बैठी है. दोनों की मुस्कान में अपनापन झलकता है. वीडियो के बैकग्राउंड में कोई भव्य सेटअप नहीं, बस दो दिलों का सुकून है. ये दृश्य समाज में यह संदेश देता है कि आर्थिक स्थिति चाहे जो भी हो, अगर मन में सच्चा प्यार है तो हर सफर खूबसूरत बन जाता है.

 सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

वीडियो को देखने के बाद यूजर्स लगातार इस कपल की तारीफ कर रहे हैं. किसी ने लिखा, “ये है असली प्यार, दिखावे से दूर और सच्चाई से भरा.” तो किसी ने कहा, “अगर लड़की निभाने पर आए तो हर हालात में निभा सकती है.” वहीं एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, “आजकल की लड़कियां तो बीएमडब्ल्यू मांगती हैं, लेकिन ये पत्नी ठेले पर भी खुश है.” इस जोड़े की सादगी और एक-दूसरे के लिए सम्मान देखकर लोगों के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई.

 

 वीडियो ने तोड़ा स्टेटस का भ्रम

यह वीडियो उन लोगों के लिए भी एक आईना है जो मानते हैं कि प्यार सिर्फ महंगी चीजों से टिकता है. यहां कपल का साथ बताता है कि सच्चा रिश्ता ना तो स्टेटस से चलता है, ना शोहरत से. जब पति ठेला चलाता है और पत्नी प्यार से उसके पास बैठती है, तो वही सीन असली रोमांस की परिभाषा बन जाता है. सादगी में बसा ये प्यार करोड़ों की गाड़ियों से कहीं ज्यादा कीमती है.

