बीवी से हुई बहस तो पति ने 20 साल तक रहा चुप, बिना बात किए बड़े किए 3 बच्चे! फिर पत्नी ने किया ऐसा काम

Husband Breaks 20 Year Silence: दुनिया में झगड़ों के बाद पति-पत्नी के बीच कुछ समय की खामोशी आम है, लेकिन जापान के नारा शहर के ओटौ कतायामा और उनकी पत्नी यूमी के मामले ने सबको चौंका दिया. ओटौ ने किसी बात से नाराज होकर अपनी पत्नी से 20 साल तक बात नहीं की. वे घर में साथ रहते थे, बच्चे भी थे, लेकिन बातचीत सिर्फ सिर हिलाने और छोटे-छोटे जवाबों तक सीमित थी.

यूमी रोजमर्रा की बातचीत शुरू करने की कोशिश करती थीं, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ एक 'हूं' या हल्की सी गर्दन हिलाने जैसी प्रतिक्रिया मिलती थी. उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी, लेकिन हालत जस की तस बनी रही. फिलहाल, यह खबर 31 दिसंबर 2016 के करीब की है लेकिन आज भी इस खबर को खूब पढ़ा जाता है.

यह भी पढ़ें: आइसक्रीम ऑनलाइन मंगवाते हैं तो सावधान! खाने से पहले देख लें ये चीज, वरना बाद में होगा पछतावा

Add Zee News as a Preferred Source

बेटे ने आखिर क्यों उठाया बड़ा कदम?

इस दंपति की चुप्पी उनके बेटे योशिकी ने टीवी शो में बताई. उसने लिखा कि उसने कभी अपने माता-पिता को बात करते नहीं सुना और वह चाहता है कि यह दूरियां खत्म हों. उसकी अपील के बाद टीवी शो ने एक मुलाकात तय कराई. वही पार्क जहां इन दोनों ने अपनी पहली डेट की थी. जब दोनों आमने-सामने बैठे, बच्चों की आंखों में उम्मीद थी. ओटौ ने धीमे से कहा, “काफी समय हो गया बात किए. तुम बच्चों का बहुत ध्यान रखती थीं. तुमने बहुत सहा है. मैं इसके लिए शुक्रगुज़ार हूं.”

यह भी पढ़ें: होटल के रूम में सुबह-सुबह जगाने आया शेर का बच्चा, ऐसी सर्विस से दुनिया में मचा बवाल

क्या सामने आई चुप्पी की असली वजह?

ओटौ ने आखिरकार स्वीकार किया कि वे जलन में थे. उन्हें लगता था कि यूमी का पूरा ध्यान सिर्फ बच्चों पर रहता है और इसी वजह से वे खामोशी में चले गए. उन्होंने कहा, “मैं बस... जल गया था. इसी वजह से मैंने बात करना बंद कर दिया.” मुलाकात के बाद दोनों के बीच संवाद की एक नई शुरुआत दिखाई दी. बच्चों के सामने सालों की दूरी पिघलती हुई नजर आई. ओटौ ने कहा, “अब वापस तो नहीं जा सकते… लेकिन आगे बढ़ सकते हैं.”