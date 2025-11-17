Advertisement
बीवी से हुई बहस तो पति ने 20 साल तक रहा चुप, बिना बात किए बड़े किए 3 बच्चे! फिर पत्नी ने किया ऐसा काम

Japanese Couple: जापान में एक पति ने अपनी पत्नी से पूरे 20 साल तक बात नहीं की. कारण था जलन और गलतफहमी. बेटे की पहल पर दोनों फिर आमने-सामने आए और भावुक मुलाकात ने सालों की चुप्पी तोड़ दी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 17, 2025, 04:30 PM IST
Husband Breaks 20 Year Silence: दुनिया में झगड़ों के बाद पति-पत्नी के बीच कुछ समय की खामोशी आम है, लेकिन जापान के नारा शहर के ओटौ कतायामा और उनकी पत्नी यूमी के मामले ने सबको चौंका दिया. ओटौ ने किसी बात से नाराज होकर अपनी पत्नी से 20 साल तक बात नहीं की. वे घर में साथ रहते थे, बच्चे भी थे, लेकिन बातचीत सिर्फ सिर हिलाने और छोटे-छोटे जवाबों तक सीमित थी.

यूमी रोजमर्रा की बातचीत शुरू करने की कोशिश करती थीं, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ एक 'हूं' या हल्की सी गर्दन हिलाने जैसी प्रतिक्रिया मिलती थी. उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी, लेकिन हालत जस की तस बनी रही. फिलहाल, यह खबर 31 दिसंबर 2016 के करीब की है लेकिन आज भी इस खबर को खूब पढ़ा जाता है.

बेटे ने आखिर क्यों उठाया बड़ा कदम?

इस दंपति की चुप्पी उनके बेटे योशिकी ने टीवी शो में बताई. उसने लिखा कि उसने कभी अपने माता-पिता को बात करते नहीं सुना और वह चाहता है कि यह दूरियां खत्म हों. उसकी अपील के बाद टीवी शो ने एक मुलाकात तय कराई. वही पार्क जहां इन दोनों ने अपनी पहली डेट की थी. जब दोनों आमने-सामने बैठे, बच्चों की आंखों में उम्मीद थी. ओटौ ने धीमे से कहा, “काफी समय हो गया बात किए. तुम बच्चों का बहुत ध्यान रखती थीं. तुमने बहुत सहा है. मैं इसके लिए शुक्रगुज़ार हूं.”

क्या सामने आई चुप्पी की असली वजह?

ओटौ ने आखिरकार स्वीकार किया कि वे जलन में थे. उन्हें लगता था कि यूमी का पूरा ध्यान सिर्फ बच्चों पर रहता है और इसी वजह से वे खामोशी में चले गए. उन्होंने कहा, “मैं बस... जल गया था. इसी वजह से मैंने बात करना बंद कर दिया.” मुलाकात के बाद दोनों के बीच संवाद की एक नई शुरुआत दिखाई दी. बच्चों के सामने सालों की दूरी पिघलती हुई नजर आई. ओटौ ने कहा, “अब वापस तो नहीं जा सकते… लेकिन आगे बढ़ सकते हैं.”

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है.

