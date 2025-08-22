Video: पति हाथ में ले आया ऐसा जीव, डरने और रोने लगी पत्नी; वायरल वीडियो देखकर नहीं रुकेगी
Video: पति हाथ में ले आया ऐसा जीव, डरने और रोने लगी पत्नी; वायरल वीडियो देखकर नहीं रुकेगी

Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें शख्स के हाथ में एक जीव दिखता है जिससे वो अपनी पत्नी को भयंकर डरा देता है. आइए वायरल वीडियो देखते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 22, 2025, 10:04 AM IST
Video: पति हाथ में ले आया ऐसा जीव, डरने और रोने लगी पत्नी; वायरल वीडियो देखकर नहीं रुकेगी

Viral Video: पति-पत्नी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसमें रुठने-मनाने का सिलसिला उम्र भर चलता रहे तो शादीशुदा जिंदगी चलती रहती है. आपसी प्यार बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत मजाक भी चलता है. एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें पति-पत्नी के बीच हुए मजाक को देखा जा सकता है लेकिन वो मजाक शख्स के लिए भारी पड़ जाता है. अपनी पत्नी से अक्सर डर जाने के लिए पति को जाना जाता है लेकिन इस बार तो पति ने ही पत्नी को डरा कर रख दिया.

डरने और रोने लगी पत्नी

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स हाथ में जीवन को लेकर घर के कमरे में घुसता है और अपनी पत्नी की तरफ लेकर जाने लगता है. दूर से ही उस जीव को देखकर पत्नी बहुत डर जाती है और चीखने लगती है. यहां तक कि वो इतनी डरी दिखती है कि बैड पर चढ़कर रोने तक लगती है.

मेंढक दिखा तो रोने लगी पत्नी

हैरानी की बात तो ये है कि पति अपने हाथ में एक बड़ा मेंढक पकड़ कर ले आया था और उसे देखकर ही पत्नी बहुत डर जाती है. इसका पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. किस तरह से पत्नी घबरा जाती है और तेज-तेज रोने लगती है इसका पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया गया है.

एक्स पर @Ajatshatru_28 अकाउंट से वीडियो को शेयर किया गया है. पोस्ट करते हुए कैप्शन में ‘'Men will be men’ लिखा है. इस वीडियो को काफी लोग देख चुके हैं. इस पर कई कमेंट भी हैं. फोन पर बात कर रही पत्नी को पति का मेंढक लेकर डराने का वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है. इस पर यूजर्स के भी काफी कमेंट देखने को मिल रहे हैं.

;