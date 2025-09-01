लेबर पेन में तड़पती पत्नी को हंसाने के लिए पति ने कर डाली ऐसी हरकत, अस्पताल का सीन देखकर हर कोई रह गया हैरान
लेबर पेन में तड़पती पत्नी को हंसाने के लिए पति ने कर डाली ऐसी हरकत, अस्पताल का सीन देखकर हर कोई रह गया हैरान

Husband Dance Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो भी लोगों को अंदर तक इमोशनल कर गया है. इसमें दिखता है कि किस तरह एक पति ने अपनी पत्नी के दर्द को कम करने और उसे हंसाने के लिए ऐसा प्यारा कदम उठाया कि

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 01, 2025, 01:42 PM IST
Husband-Wife Moment: हर इंसान के जीवन में कुछ पल ऐसे होते हैं जो हमेशा दिल को छू जाते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो भी लोगों को अंदर तक इमोशनल कर गया है. इसमें दिखता है कि किस तरह एक पति ने अपनी पत्नी के दर्द को कम करने और उसे हंसाने के लिए ऐसा प्यारा कदम उठाया कि देखने वालों की भी आंखें नम हो गईं और चेहरे पर मुस्कान आ गई.

वीडियो में आखिर हुआ क्या था?

यह वीडियो अस्पताल का है, जहां एक महिला डिलीवरी से पहले लेबर पेन झेल रही होती है. दर्द के कारण उसका चेहरा तनाव और बेचैनी से भरा दिखता है. आमतौर पर ऐसे वक्त में लोग घबरा जाते हैं या खुद को बेबस महसूस करते हैं, लेकिन इस महिला का पति कुछ अलग करता है.

 

 

पति ने क्यों किया डांस?

पत्नी को दर्द में देखकर पति भी भावुक हो जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानता. उसकी एक ही कोशिश रहती है कि पत्नी का ध्यान दर्द से हटे और उसके चेहरे पर मुस्कान आए. इसी सोच के साथ वह अचानक अस्पताल के कमरे में ही डांस करना शुरू कर देता है. उसके चेहरे के एक्सप्रेशन और मजेदार मूव्स इतने प्यारे होते हैं कि माहौल हल्का-फुल्का हो जाता है.

क्या पत्नी का दर्द कम हुआ?

पति की मस्ती और डांस देखकर पत्नी के चेहरे पर हल्की-सी मुस्कान आ जाती है. जो महिला कुछ पल पहले दर्द से कराह रही थी, वही अब हंसने लगती है. यह छोटा-सा पल इतना भावुक होता है कि वहां मौजूद लोग भी प्रभावित हो जाते हैं.

लोगों ने सोशल मीडिया पर क्या कहा?

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोग जमकर कमेंट करने लगे. किसी ने लिखा, “काश हर लड़की को ऐसा समझदार और सपोर्टिव पति मिले” तो किसी ने कहा, “सच्चा प्यार वही है जो मुश्किल वक्त में हिम्मत बन जाए.” भले ही पति का डांस प्रोफेशनल न हो, लेकिन उसके पीछे की भावना, इरादा और प्यार ही असली बात है. यही वजह है कि यह वीडियो लाखों लोगों द्वारा देखा और शेयर किया जा चुका है. यह छोटी-सी हरकत हमें याद दिलाती है कि प्यार सिर्फ अच्छे दिनों में साथ देने का नाम नहीं है, बल्कि मुश्किल घड़ी में भी मुस्कान देने का नाम है.

