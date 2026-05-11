Reels बनाने का चढ़ा भूत, तो पति ने कर दिया 'पिंडदान'! इंस्टाग्राम वाली बीवी को जीते-जी मान लिया मुर्दा; वायरल हुआ वीडियो

Husband Performs Living Wife's Pind Daan: आज के दौर में सोशल मीडिया लोगों की जिंदगी का बड़ा हिस्सा बन चुका है. कोई सुबह उठते ही रील देखने लगता है, तो कोई हर छोटी बात का वीडियो बनाकर पोस्ट कर देता है. लेकिन कई बार यही आदत रिश्तों में तनाव की वजह भी बन जाती है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. वीडियो में दावा किया जा रहा है कि एक पति अपनी पत्नी की लगातार इंस्टाग्राम रील (Instagram Reels) बनाने की आदत से इतना परेशान हो गया कि उसने जिंदा पत्नी का ही पिंडदान कर दिया. इस घटना को देखकर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

रील्स को लेकर घर में होता था झगड़ा

वायरल वीडियो के अनुसार, पति अपनी पत्नी के लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने से नाराज था. बताया जा रहा है कि पत्नी हर समय इंस्टाग्राम रील बनाने और शेयर करने में व्यस्त रहती थी. पति ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की कि वह थोड़ा समय घर और परिवार को भी दे, लेकिन बात नहीं बनी. धीरे-धीरे दोनों के बीच इसी बात को लेकर तनाव बढ़ने लगा. छोटी-छोटी बातों पर बहस होने लगी और मामला इतना बढ़ गया कि पति ने गुस्से में बेहद अजीब कदम उठा लिया.

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जिंदा पत्नी का करा दिया पिंडदान

वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग धार्मिक रस्म जैसा आयोजन कर रहे हैं. दावा किया गया कि पति ने पत्नी को 'सोशल मीडिया की दुनिया में खो चुकी' मानते हुए उसका प्रतीकात्मक पिंडदान कर दिया. यह वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया. कुछ लोग इसे मजाक और ड्रामा बता रहे हैं, जबकि कई लोग इसे सोशल मीडिया की लत पर तंज मान रहे हैं. हालांकि, वीडियो की पूरी सच्चाई को लेकर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इसने लोगों के बीच बहस जरूर छेड़ दी है.

Husband performs Pind Daan for his wife in the river after failing to stop her from posting sleazy Instagram reels. Declares her dead to him and throws her photo frame in Video shows the full ritual her dance clips pic.twitter.com/Qz4Ei2YDpN Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) May 9, 2026

सोशल मीडिया पर लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन

वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने मजाक में लिखा कि 'अब अगला स्टेप शायद इंस्टाग्राम श्राद्ध होगा.' वहीं, एक और यूजर ने कहा कि 'रील्स ने लोगों को इतना बदल दिया है कि परिवार वाले परेशान हो रहे हैं.' कुछ लोगों ने पति के इस कदम को गलत बताया और कहा कि रिश्तों की समस्याएं बातचीत से सुलझानी चाहिए, न कि इस तरह का तमाशा बनाकर. वहीं, कुछ यूजर्स ने कहा कि आजकल लोग हर चीज को कंटेंट बना रहे हैं और वायरल होने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं.

रील्स की लत बन रही परेशानी?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोशल मीडिया का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल रिश्तों पर असर डाल सकता है. कई लोग घंटों फोन में लगे रहते हैं, जिससे परिवार और रिश्तों के लिए समय कम होता जा रहा है. कुछ मामलों में पति-पत्नी के बीच इसी बात को लेकर झगड़े भी सामने आए हैं. अगर कोई साथी ज्यादा समय फोन पर बिताता है, तो दूसरा खुद को नजरअंदाज महसूस करने लगता है. मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि लगातार सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से लोगों का ध्यान असली जिंदगी से हटने लगता है.

वायरल होने के लिए लोग कर रहे अजीब हरकतें

सोशल मीडिया पर पिछले कुछ समय में ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं, जहां लोग वायरल होने के लिए अजीब और चौंकाने वाले काम करते नजर आते हैं. कभी सड़क पर डांस, कभी नकली लड़ाई, तो कभी रिश्तों को लेकर ड्रामा. कई बार लोग समझ ही नहीं पाते कि वीडियो असली है या सिर्फ व्यूज पाने का तरीका. इस मामले में भी कई लोगों का मानना है कि वीडियो सिर्फ सोशल मीडिया पर ध्यान खींचने के लिए बनाया गया हो सकता है.

रिश्तों और सोशल मीडिया के बीच बढ़ती दूरी

आज के समय में मोबाइल और सोशल मीडिया ने लोगों को एक-दूसरे से जोड़ने का काम किया है, लेकिन कई बार यही चीज रिश्तों में दूरी भी बढ़ा रही है. कई परिवारों में शिकायत रहती है कि लोग साथ बैठकर भी फोन में व्यस्त रहते हैं. कुछ लोग खाने से पहले फोटो लेते हैं, तो कुछ हर पल का वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डालना चाहते हैं. धीरे-धीरे लोगों की निजी जिंदगी और सोशल मीडिया के बीच की लाइन धुंधली होती जा रही है. यह वायरल वीडियो अब लोगों के बीच चर्चा का बड़ा विषय बन चुका है. कुछ लोग इसे मजेदार घटना मान रहे हैं, तो कुछ इसे सोशल मीडिया की बढ़ती लत का संकेत बता रहे हैं.

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