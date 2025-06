पति रोज एनर्जी ड्रिंक पीकर जाता था ऑफिस, जब बीवी को मिला खाली डिब्बा, तब खुली पोल ओर...

Viral News: हर कोई दिन की शुरुआत ताजगी से करना चाहता है. कई लोग इसके लिए एनर्जी ड्रिंक का सहारा लेते हैं, ताकि खुद को एक्टिव और तरोताजा रख सकें. लेकिन क्या हो अगर जिसे आप एनर्जी ड्रिंक समझकर पी रहे हों, वो असल में शराब निकले? ऐसा ही कुछ हुआ एक महिला के पति के साथ। ये मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

महिला ने पोस्ट की पति की हरकत

एक महिला ने ‘X’ (पहले ट्विटर) पर एक मजेदार पोस्ट करते हुए लिखा, “अभी-अभी पता चला कि मेरे पति White Claw को एनर्जी ड्रिंक समझते थे और रोज़ ऑफिस जाते समय एक पी जाते थे.” महिला ने बताया कि उसका पति हर दिन ऑफिस जाने से पहले एक कैन लेकर निकलता था. वो सोचती थी कि यह कोई आम एनर्जी ड्रिंक है, जिससे उसे ऊर्जा मिलती है. लेकिन जब घर में कई खाली डिब्बे जमा हो गए, तो महिला ने एक दिन ध्यान से उस पर लिखा नाम पढ़ा. तब जाकर पता चला कि उसका पति जिसे एनर्जी ड्रिंक समझता रहा, वह असल में White Claw था एक प्रकार का हार्ड सेल्टज़र (Hard Seltzer), यानी एल्कोहॉलिक ड्रिंक है.

क्या है White Claw?

White Claw एक ऐसा पेय है जिसमें स्पार्कलिंग पानी, फलों का स्वाद और शराब होती है. इसमें लगभग 4.5% एल्कोहॉल होती है, यानी यह बीयर के बराबर होता है. इसके कुछ वर्जन में एल्कोहॉल की मात्रा 8% तक भी होती है.

I just found out my husband thought White Claws were energy drinks and he's been drinking one on the way to work every day.

— Kate Melvin (@RealKateMelvin) June 16, 2025