बाप रे! पति ने होने वाली बेटी के लिए चुना ऐसा खौफनाक नाम, सुनकर पत्नी के उड़ गए होश

Horror Film Baby Name: बच्चे का नाम चुनना हर माता-पिता के लिए एक बेहद खूबसूरत और संजीदा एहसास होता है. हर कोई चाहता है कि उनके बच्चे का नाम सबसे अलग और प्यारा हो. लेकिन तब क्या हो जब आपका लाइफ पार्टनर बच्चे के लिए कोई ऐसा नाम चुन ले जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं? ऐसा ही एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां एक होने वाली मां अपने पति की एक अजीब जिद की वजह से डिप्रेशन में आ गई है. उसका पति अपनी होने वाली मासूम बेटी का नाम एक बेहद डरावनी हॉरर फिल्म के कैरेक्टर पर रखने के लिए अड़ गया है.
पति की अजीब सनक
यह अनोखा मामला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर सामने आया है. जहां एक महिला ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि उसका पति उनकी होने वाली बेटी का नाम 'क्लारिस' (Clarice) रखना चाहता है. अब आप सोच रहे होंगे कि इस नाम में भला क्या बुराई है. असल में यह नाम दुनिया की सबसे खतरनाक हॉरर और सस्पेंस फिल्मों में शुमार 'द साइलेंस ऑफ द लैम्ब्स' से लिया गया है. फिल्म में इस नाम का कनेक्शन एक बेहद खौफनाक कहानी और साइको किलर से जुड़ा हुआ है. यही वजह है कि महिला अपनी बच्ची को यह नाम देने से साफ कतरा रही है.
पत्नी को सता रहा है डर
मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक, महिला का कहना है कि जब भी वह इस नाम को सुनती है, तो उसके दिमाग में फिल्म के डरावने सीन घूमने लगते हैं. फिल्म का एक मशहूर डायलॉग है 'हैलो क्लारिस', जिसे एक साइको किलर बोलता है. महिला को डर है कि अगर उसकी बेटी का नाम यह रखा गया, तो जिंदगी भर लोग उसे इसी डायलॉग से चिढ़ाएंगे और उसका मजाक उड़ाएंगे. महिला ने अपने पति को बीच का रास्ता निकालते हुए स्पेलिंग बदलने की सलाह दी थी. उसने कहा कि नाम को 'Clarisse' लिख लेते हैं, लेकिन पति महाराज तो अपनी जिद पर अड़े हैं कि स्पेलिंग भी वही पुरानी हॉरर फिल्म वाली ही रहेगी.
पति के पास है अपनी दलील
इस पूरे ड्रामे में पति का अपना ही एक अलग तर्क है. उसका कहना है कि फिल्म में क्लारिस का किरदार बहुत ही मजबूत और साहसी दिखाया गया है. वह चाहता है कि उसकी बेटी भी बड़ी होकर उतनी ही मजबूत बने. इसलिए वह इस नाम को बदलने के मूड में बिल्कुल नहीं है. पति की इस अजीब दलील को सुनकर पत्नी का सिर चकरा गया है क्योंकि वह अपनी मासूम बच्ची के नाम के साथ किसी भी तरह का डरावना कनेक्शन नहीं जोड़ना चाहती है.