पूरे खानदान का बीपी ऊपर नीचे... पति ने कसा ऐसा टोंट, हंसी कंट्रोल करता दिखा डॉक्टर

Husband Wife Funny Video: इन दिनों पति-पत्नी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. जिसमें पति ने डॉक्टर के सामने ऐसा टोंट कसा कि डॉक्टर भी अपनी हंसी कंट्रोल करता नजर आया. आप भी देखें ये मजेदार वीडियो.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 28, 2026, 11:22 PM IST
Funny Video: पति-पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है उसमें 'नोक-झोंक' बहुत आम बात है. लड़ाई होने के बाद ज्यादा देर तक नाराज भी नहीं रहा जाता है. ज्यादातर कपल रोज लड़ते हैं और रोज ही लड़ाई सुलझ जाती है. नया सवेरा नया लड़ाई का टॉपिक लेकर आता है. ऐसे में हंसी-मजाक या नोक-झोंक होना रिश्ते का अहम हिस्सा बन जाता है. इससे माहौल भी लाइट रहता है. इन दिनों पति-पत्नी का एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. जिसमें पति डॉक्टर के सामने भी टोंट कसने से बाज नहीं आ रहा है. ऐसी बात बोली जिसपर पत्नी भी खिसिया गई और डॉक्टर भी हंसी कंट्रोल करता नजर आया. चलिए ये मजेदार वीडियो देखते हैं.

किस बात पर चिढ़ गई पत्नी?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि डॉक्टर एक महिला का बीपी चेक कर रहा है. इस दौरान पति कहता है, "एक बार जुबान हिला दे तो पूरे खानदान का बीपी ऊपर नीचे कर देती है." अब इसका वीपी देखो ऊपर नीचे हो गया. पत्नी चिड़चिड़े मन से कहती है, "क्या है." इसके बाद वो कहता है कि तुम तो हमारा बीपी हाई कर दो तुम्हारा कैसे हो गया. इस दौरान पत्नी की आंखों में गुस्सा, चिड़चिड़ापन और प्यार तीनों एक साथ नजर आता है. इस दौरान बीपी चेक कर रहे डॉक्टर साहब भी मुंह नीचे करके अपनी हंसी कंट्रोल करते नजर आए. पति पत्नी का ये मजेदार वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

यह भी पढ़ें: बड़े-बड़े डांसरों को किया फेल! इस बच्ची के वीडियो ने इंटरनेट पर लगाई आग, यूजर्स बोले- स्टेज पर लाओ

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @oc_.alpha.sp नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1.9 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो वायरल होने के बाद तुरंत वायरल हो गया. यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और बड़ी संख्या में रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "डॉक्टर के नेक्स्ट पेशेंट का भी बंदोबस्त हो गया." दूसरे यूजर ने लिखा, "नजरे बता रही हैं घर जाकर फील्डिंग सेट है." तीसरे यूजर ने लिखा, "डॉक्टर अंदर से हंस रहा है." 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

Funny VideoHusband wife

