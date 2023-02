Cross Relationship: जिस महिला के साथ चक्कर चला रहा था शख्स..पत्नी उसी के पति संग फरार हो गई, पढ़ें पूरी कहानी

Husband Run Away With Another: रिश्तों में विश्वास का महत्त्व होता है. लेकिन कई बार तीसरे की एंट्री काफी नुकसान पहुंचाती है लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया जहां चौथे की भी एंट्री हो गई. हुआ यह कि एक पति का अफेयर जिस महिला से था उसके पति का अफेयर पहले वाले की पत्नी से हो गया. इसके बाद जो हुआ वह ना सिर्फ वायरल हुआ, बल्कि ऐसे लोगों के लिए सबक है जो रिलेशनशिप में सिर्फ धोखा देना जानते हैं.

उस पर ध्यान नहीं दे रहा था!

दरअसल, यह घटना ब्रिटेन के एक शहर की है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बारे में खुद महिला ने अपने सोशल मीडिया स्पेस पर बताया है. हालांकि यह कुछ पुरानी घटना है लेकिन फिर से वायरल हुई है. महिला ने कहा कि यह सब कोरोना महामारी में लॉकडाउन के दौरान शुरू हुआ था जब उसके पति की नौकरी में दिक्क्त चल रही थी. महिला ने कहा कि उसका पति परेशान था और उस पर भी ध्यान नहीं दे रहा था. ऐसे हुआ यह क्रॉस अफेयर!

एक दिन अचानक एक शख्स का महिला के पास फोन आया और उसने बताया कि महिला का पति के साथ रिलेशन में है. इतना सुनते ही महिला ने फोन रख दिया और काफी परेशान हो गई. पति के साथ जिसका अफेयर था वह उसके साथ ऑफिस में काम करती थी. इसके महिला ने उस महिला के पति को अपनी तरफ से कॉल किया और धीरे-धीरे वह उससे बातचीत करने लगी. दोनों एक दूसरे से मिलने लगे, मूवी देखने के लिए जाने लगे और रेस्टोरेंट्स में खाने-पीने भी जाने लगे. धीरे-धीरे वो दोनों ही एक दूसरे के प्यार में गिरफ्तार हो गए और फिर एक दिन वह उसके साथ भाग गई. यह बात पति को पता नहीं चल पाई क्योंकि वह उससे अलग रहने लगी थी. यह कहानी वायरल हो रही है. हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - सबसे पहले, सबसे आगे