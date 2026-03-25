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Hindi Newsजरा हटकेएक सफेद झूठ और बर्बाद हो गया घर... पति की इस आदत ने पत्नी को घुट-घुट कर जीने पर किया मजबूर

एक 'सफेद झूठ' और बर्बाद हो गया घर... पति की इस आदत ने पत्नी को घुट-घुट कर जीने पर किया मजबूर

शादी के 2 साल बाद खुला पति का वो झूठ जिसने एक महिला की जिंदगी नर्क बना दी. क्या शराब की लत और धोखे के बीच ये रिश्ता टिक पाएगा? पढ़िए एक पत्नी की दर्दभरी कहानी जिसने अपनी सोबरायटी के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 25, 2026, 07:53 AM IST
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एक 'सफेद झूठ' और बर्बाद हो गया घर... पति की इस आदत ने पत्नी को घुट-घुट कर जीने पर किया मजबूर

Husband Wife Conflict: एक महिला ने खुलासा किया कि उसकी शादी अब उसे मिजरेबल यानी बेहद दुखी बना रही है और इसकी वजह है उसके पति का शादी से पहले बोला गया एक बड़ा झूठ. उसने बताया कि जब दोनों मिले थे, तब उसने अपने जीवन के कुछ स्पष्ट नियम और सीमाएं तय कर रखी थीं. लेकिन उसी एक झूठ ने अब पूरे रिश्ते की नींव हिला दी है.

30 साल की इस महिला ने बताया कि वह पिछले 5 साल से शराब से दूर थी और वह ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहती थी जो शराब पीता हो. इसकी वजह भी बेहद भावनात्मक थी, उसके पिता पूरी जिंदगी शराबी रहे और वह खुद भी किशोरावस्था में इस लत का शिकार हो चुकी थी. इतना ही नहीं, उसका एक्स पति भी शराबी और हिंसक था, जिसने अपनी लत छिपाई थी. 

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क्या पति ने सच्चाई छिपाकर जीता उसका भरोसा?

रेडिट में आई पोस्ट के मुताबिक, महिला ने बताया कि उसके वर्तमान पति ने उसे भरोसा दिलाया था कि वह बहुत कम शराब पीता है, कभी-कभार ही बीयर लेता है. इसी बात पर भरोसा करके उसने रिश्ता आगे बढ़ाया. उसे लगा कि दोनों की सोच और लाइफस्टाइल मेल खाती है, इसलिए उसने इस रिश्ते को अपनाने का फैसला लिया. शादी के एक हफ्ते बाद ही महिला को शक होने लगा, जब उसके पति ने जरूरत से ज्यादा शराब पी ली. धीरे-धीरे स्थिति और खराब होती गई. एक साल के अंदर वह नियमित रूप से घर पर और बाहर बीयर पीने लगा. अब हालात ऐसे हो गए कि वह हर सामाजिक मौके पर कम से कम दो बीयर जरूर पीता है.

 

My husband led me to believe he almost never drinks alcohol. 2 years into our marriage I find out it's a lie.
by u/CeilidhHouse33 in relationships

 

क्या समझौते के बावजूद खत्म नहीं हुआ विवाद?

महिला ने कई बार अपनी परेशानी जाहिर की, जिसके बाद पति ने उसके सामने शराब न पीने की बात मानी. लेकिन उसने यह भी कहा कि वह परिवारिक आयोजनों में या गेराज में छिपकर पी लेगा. यह बात महिला को बिल्कुल मंजूर नहीं थी. अब स्थिति यह है कि पति दोस्तों के साथ हफ्ते में कई बार शराब पीता है, जिससे महिला का दर्द और बढ़ गया है. महिला का कहना है कि उसे धोखा महसूस हो रहा है और अगर उसे पहले सच्चाई पता होती तो वह कभी शादी नहीं करती.

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हालांकि वह तलाक में विश्वास नहीं करती, लेकिन अब उसे लग रहा है कि वह कभी इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर पाएगी. सोशल मीडिया पर लोगों ने भी सलाह दी कि या तो वह इस रिश्ते को स्वीकार करे या फिर अपने भले के लिए अलग होने का फैसला ले.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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